Как часто в мегаполисах, коим Вена безусловно является, открываются новые музеи с коллекциями на миллиард? Под слоганом WE❤ коллекция Хайди Хортен представляет большое количество именитых работ художников-кумиров миллионов из своих запасов. Все посетители могут приложить руку — поучавствовать в выборе экспонатов для постоянной выставки.

Описание

Музей находится в Самом центре Вены, подойдет для посещения с детьми от 6 лет. Есть возможность порисовать. Коллеция самого современного музея Вены Когда-то простая венка в 17 лет вышла замуж за первого мужа, миллиардера. Со временем Хайди разделила его страсть к коллекционированию. Так собралась огромная коллекция, вас ждут работы: Климта, Энди Уорхол, Жан Мишель Баския, Пикассо, Пауль Клее, Марка Шагала, Базелица, Герхарда Рихтера, Шиле, Рене Магритта, художника миллиардера-Дэмиена Херста. На аукционах не так часто продают шедевры, но Хайди была, так сказать, в первых рядах, если продавалось что-то стоящее. Таким образом коллекция имеет особый шарм. Мы поговорим о нацистком следе, о самых интересный работах художников 60-х и 70-х годов, преимущественно немецких, итальянский и американских. Хайди хотела показать свою коллекцию широкой публике, и её мечта осуществилась. Вас ждёт самый современный музей, количество шедевров на квадратный метр зашкаливает!