Как часто в мегаполисах, коим Вена безусловно является, открываются новые музеи с коллекциями на миллиард? Под слоганом WE❤ коллекция Хайди Хортен представляет большое количество именитых работ художников-кумиров миллионов из своих запасов. Все посетители могут приложить руку — поучавствовать в выборе экспонатов для постоянной выставки.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Картины:
- Марк Шагал
- Климт
- Шил
- Жан Мишель Баския
- Дамиен Херст
- Пикассо
- Герхардт Рихтер и многие другие
Описание
Музей находится в Самом центре Вены, подойдет для посещения с детьми от 6 лет. Есть возможность порисовать. Коллеция самого современного музея Вены Когда-то простая венка в 17 лет вышла замуж за первого мужа, миллиардера. Со временем Хайди разделила его страсть к коллекционированию. Так собралась огромная коллекция, вас ждут работы: Климта, Энди Уорхол, Жан Мишель Баския, Пикассо, Пауль Клее, Марка Шагала, Базелица, Герхарда Рихтера, Шиле, Рене Магритта, художника миллиардера-Дэмиена Херста. На аукционах не так часто продают шедевры, но Хайди была, так сказать, в первых рядах, если продавалось что-то стоящее. Таким образом коллекция имеет особый шарм. Мы поговорим о нацистком следе, о самых интересный работах художников 60-х и 70-х годов, преимущественно немецких, итальянский и американских. Хайди хотела показать свою коллекцию широкой публике, и её мечта осуществилась. Вас ждёт самый современный музей, количество шедевров на квадратный метр зашкаливает!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты оплачиваются отдельно:
- 15 € — взрослый билет
- До 19 лет — дети бесплатно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Hanuschgasse 3,1010Завершение: Hanuschgasse 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Сообщите гиду колво участников+Возраст.
- Важно для составления списка подарков
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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