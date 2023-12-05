Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен

Индивидуальная экскурсия в Вене
Как часто в мегаполисах, коим Вена безусловно является, открываются новые музеи с коллекциями на миллиард? Под слоганом WE❤ коллекция Хайди Хортен представляет большое количество именитых работ художников-кумиров миллионов из своих запасов. Все посетители могут приложить руку — поучавствовать в выборе экспонатов для постоянной выставки.
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Картины:
  • Марк Шагал
  • Климт
  • Шил
  • Жан Мишель Баския
  • Дамиен Херст
  • Пикассо
  • Герхардт Рихтер и многие другие

Описание

Музей находится в Самом центре Вены, подойдет для посещения с детьми от 6 лет. Есть возможность порисовать. Коллеция самого современного музея Вены Когда-то простая венка в 17 лет вышла замуж за первого мужа, миллиардера. Со временем Хайди разделила его страсть к коллекционированию. Так собралась огромная коллекция, вас ждут работы: Климта, Энди Уорхол, Жан Мишель Баския, Пикассо, Пауль Клее, Марка Шагала, Базелица, Герхарда Рихтера, Шиле, Рене Магритта, художника миллиардера-Дэмиена Херста. На аукционах не так часто продают шедевры, но Хайди была, так сказать, в первых рядах, если продавалось что-то стоящее. Таким образом коллекция имеет особый шарм. Мы поговорим о нацистком следе, о самых интересный работах художников 60-х и 70-х годов, преимущественно немецких, итальянский и американских. Хайди хотела показать свою коллекцию широкой публике, и её мечта осуществилась. Вас ждёт самый современный музей, количество шедевров на квадратный метр зашкаливает!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты оплачиваются отдельно:
  • 15 € — взрослый билет
  • До 19 лет — дети бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Hanuschgasse 3,1010
Завершение: Hanuschgasse 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Сообщите гиду колво участников+Возраст.
  • Важно для составления списка подарков
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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