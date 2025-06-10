Коллекция кунсткамеры Музея истории искусств представляет собой одну из наиболее значимых мировых коллекций.
Описание экскурсии
Художественно-исторический музей в Вене
Художественно-исторический музей в Вене был задуман как часть зимнего Дворца. Этот великолепный музей был построен двумя талантливыми архитекторами, Г. Земпером и К. Хазенауром, по образцу итальянского ренессанса. Внутренние своды музея расписаны знаменитыми художниками, такими как Густав Климт и Ханс Макарт, а изысканный декор создает атмосферу настоящего искусства.
Шедевры Брейгеля
Не упустите возможность увидеть работы великого Питера Брейгеля старшего (1527 - 1569), нидерландского живописца, который был непревзойденным мастером жанровых сцен. Интересно, что треть его работ находится именно в Вене!
Кунсткамера
Кунсткамера в Вене — это лишь одна часть художественно-исторического музея. Если вы являетесь любителем шедевров изобразительного искусства, готики, возрождения и барочного искусства, этот музей станет для вас настоящим открытием.
Уникальная коллекция
Коллекция кунсткамеры Музея истории искусств считается одной из наиболее значимых в мире. Основателем уникальной коллекции можно считать Фридриха III (1415-1493 гг.), чей изысканный художественный вкус и страсть к ювелирным изделиям отражены в многочисленных экспонатах.
Император Рудольф II
Император Рудольф II (1552-1612 гг.) также сыграл важную роль в формировании коллекции. Его увлечение науками, живописью и ювелирным искусством привлекло великих художников и ученых со всей Европы в Прагу, где была создана эта невероятно богатая коллекция.
Разнообразие экспонатов
Коллекция охватывает широкий спектр искусства — от средневекового сакрального до экзотических экспонатов. Только представьте, что около 800 гобеленов входят в это шедевральное собрание!
Скульптура и придворное искусство
Также в коллекции представлены известные скульптурные произведения, которые входят в число мировых шедевров. Экспонаты эпохи средневековья и классицизма включают как сакральное, так и придворное искусство, отражая богатство культурного наследия французских, итальянских и германских дворов.
Привлечение туристов
Роскошь и великолепие коллекции изящных искусств привлекают миллионы туристов в Вену. Этот музей — это не просто место для осмотра произведений искусства, это возможность прикоснуться к истории и культуре, которая вдохновляет и радует.
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Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты.