Музей истории искусств: старые мастера и мировые шедевры

Музей истории искусств
Если Вы любитель шедевров изобразительного искусства, малого изящного искусства, готики, возрождения, барочного искусства, то это Ваш музей.

Коллекция кунсткамеры Музея истории искусств представляет собой одну из наиболее значимых мировых коллекций.
Музей истории искусств: старые мастера и мировые шедевры
Музей истории искусств: старые мастера и мировые шедевры
Музей истории искусств: старые мастера и мировые шедевры
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Художественно-исторический музей в Вене

Художественно-исторический музей в Вене был задуман как часть зимнего Дворца. Этот великолепный музей был построен двумя талантливыми архитекторами, Г. Земпером и К. Хазенауром, по образцу итальянского ренессанса. Внутренние своды музея расписаны знаменитыми художниками, такими как Густав Климт и Ханс Макарт, а изысканный декор создает атмосферу настоящего искусства.

Шедевры Брейгеля

Не упустите возможность увидеть работы великого Питера Брейгеля старшего (1527 - 1569), нидерландского живописца, который был непревзойденным мастером жанровых сцен. Интересно, что треть его работ находится именно в Вене!

Кунсткамера

Кунсткамера в Вене — это лишь одна часть художественно-исторического музея. Если вы являетесь любителем шедевров изобразительного искусства, готики, возрождения и барочного искусства, этот музей станет для вас настоящим открытием.

Уникальная коллекция

Коллекция кунсткамеры Музея истории искусств считается одной из наиболее значимых в мире. Основателем уникальной коллекции можно считать Фридриха III (1415-1493 гг.), чей изысканный художественный вкус и страсть к ювелирным изделиям отражены в многочисленных экспонатах.

Император Рудольф II

Император Рудольф II (1552-1612 гг.) также сыграл важную роль в формировании коллекции. Его увлечение науками, живописью и ювелирным искусством привлекло великих художников и ученых со всей Европы в Прагу, где была создана эта невероятно богатая коллекция.

Разнообразие экспонатов

Коллекция охватывает широкий спектр искусства — от средневекового сакрального до экзотических экспонатов. Только представьте, что около 800 гобеленов входят в это шедевральное собрание!

Скульптура и придворное искусство

Также в коллекции представлены известные скульптурные произведения, которые входят в число мировых шедевров. Экспонаты эпохи средневековья и классицизма включают как сакральное, так и придворное искусство, отражая богатство культурного наследия французских, итальянских и германских дворов.

Привлечение туристов

Роскошь и великолепие коллекции изящных искусств привлекают миллионы туристов в Вену. Этот музей — это не просто место для осмотра произведений искусства, это возможность прикоснуться к истории и культуре, которая вдохновляет и радует.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Albertinaplatz 1, 1010 Wien, у эскалатора
Завершение: Maria-Theresien-Platz
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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