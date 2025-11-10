В Вене нет другого бренда настолько спорного, как «Хундертвассер».
Его постройки — один из самых притягательных туристических магнитов, символ победы экологического движения и воплощение китча.
Так китч или авангард? Мы пройдём по улицам Вены, отыщем яркие проекты творца, заглянем в музей его имени и постараемся разобраться в этом вопросе.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Авангард или китч?
Взаимоисключающие понятия «китч» и «авангард» — два полюса в определении произведения в искусствоведении с 1939 года. Но когда дело касается Хундертвассера, то противоречие можно преодолеть, если рассматривать деятельность Хундертвассера-активиста отдельно от творчества Хундертвассера-художника.
Из чего состоит программа?
- Мы разложим деятельность и творчество художника на базовые составляющие. Рассматривая его картины, фасады домов, модели осуществлённых и не воплощённых в жизнь проектов, постараемся разобраться, какие аспекты Хундертвассер-стиля отвечают понятию авангарда, а какие иллюстрируют понятие китча
- Выясним, является ли идентичность художника самостоятельным художественным проектом
- А также проанализируем художественные приёмы, используемые материалы, специфику заказчиков, технику и технологию работы, чтобы понять — что именно стиль говорит о художнике, его времени и поговорке «о вкусах не спорят»
Особенность экскурсии
Обратите внимание, что цель этой прогулки — разобраться в основах того, что делает искусство хорошим или плохим на примере работ Хундертвассера, а не просто в том, чтобы больше узнать о деятельности этого художника.
Маршрут
- Обычная венская улица, где расположен дом с несколькими сложными фасадами. Здесь Хундертвассер в полной мере реализовал свои архитектурно-экологические принципы
- Музей Хундертвассера, где мы познакомимся с его искусством и документацией проектов
- По желанию и за доплату: Шпиттелау — мусоросжигательный завод, передовой экономический проект, в котором Хундертвассер участвовал как оформитель фасадов
Организационные детали
- Место окончания экскурсии: Kunst Haus Wien (Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien)
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно — €11
- В музее Хундертвассера нельзя фотографировать
- При посещении завода продолжительность экскурсии увеличится на 1 час, доплата €100, в стоимость включена поездка на такси
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Kegelgasse
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 696 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенногоЗадать вопрос
