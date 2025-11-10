В Вене нет другого бренда настолько спорного, как «Хундертвассер». Его постройки — один из самых притягательных туристических магнитов, символ победы экологического движения и воплощение китча. Так китч или авангард? Мы пройдём по улицам Вены, отыщем яркие проекты творца, заглянем в музей его имени и постараемся разобраться в этом вопросе.

Авангард или китч?

Авангард или китч?

Взаимоисключающие понятия «китч» и «авангард» — два полюса в определении произведения в искусствоведении с 1939 года. Но когда дело касается Хундертвассера, то противоречие можно преодолеть, если рассматривать деятельность Хундертвассера-активиста отдельно от творчества Хундертвассера-художника.

Из чего состоит программа?

Мы разложим деятельность и творчество художника на базовые составляющие. Рассматривая его картины, фасады домов, модели осуществлённых и не воплощённых в жизнь проектов, постараемся разобраться, какие аспекты Хундертвассер-стиля отвечают понятию авангарда, а какие иллюстрируют понятие китча

Выясним, является ли идентичность художника самостоятельным художественным проектом

А также проанализируем художественные приёмы, используемые материалы, специфику заказчиков, технику и технологию работы, чтобы понять — что именно стиль говорит о художнике, его времени и поговорке «о вкусах не спорят»

Особенность экскурсии

Обратите внимание, что цель этой прогулки — разобраться в основах того, что делает искусство хорошим или плохим на примере работ Хундертвассера, а не просто в том, чтобы больше узнать о деятельности этого художника.

Маршрут

Обычная венская улица, где расположен дом с несколькими сложными фасадами. Здесь Хундертвассер в полной мере реализовал свои архитектурно-экологические принципы

Музей Хундертвассера, где мы познакомимся с его искусством и документацией проектов

По желанию и за доплату: Шпиттелау — мусоросжигательный завод, передовой экономический проект, в котором Хундертвассер участвовал как оформитель фасадов

