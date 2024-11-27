читать дальше куда еще дополнительно съездить и что посмотреть. И даже на следующий день выходила с нами на связь и давала советы и рекомендации. Очень рекомендую!

Очень интересная и познавательная экскурсия. Сюзана показала и рассказала нам намного больше, чем изначально оговорено в программе. Кроме того посоветовала