скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Вене
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 08:30
2 дек в 08:00
165€157 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Венский стрит-арт: мир граффити в сердце Австрии
Погрузитесь в атмосферу уличного искусства Вены, открывая творения мировых и местных художников
Начало: У станции метро Hauptbahnhof
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Авторская углубленная экскурсия: Тайны и легенды старой Вены
Начало: Albertinaplatz 1, 1010 Wien, у эскалатора
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 ноября 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Сюзана показала и рассказала нам намного больше, чем изначально оговорено в программе. Кроме того посоветовала
- ИИгорь21 ноября 2024Сюзана-это ваша находка в Вене! Интересная экскурсия с множеством познавательных фактов. В ходе экскурсии с Сюзаной мы и смеялись и удивлялись, как будто мы давно знакомы. Было очень душевно! Спасибо😌
- ООльга20 ноября 2024Чудесная экскурсия и чудесный гид-наилучшие рекомендации
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Церковь Святого Петра»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в ноябре 2024
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