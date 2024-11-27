Церковь Святого Петра – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Святого Петра» в Вене на русском языке, цены от €130, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
скидка
5%
337 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Вене
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 08:30
2 дек в 08:00
165157 за всё до 6 чел.
Венский стрит-арт
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Венский стрит-арт: мир граффити в сердце Австрии
Погрузитесь в атмосферу уличного искусства Вены, открывая творения мировых и местных художников
Начало: У станции метро Hauptbahnhof
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Авторская углубленная экскурсия: Тайны и легенды старой Вены
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Авторская углубленная экскурсия: Тайны и легенды старой Вены
Начало: Albertinaplatz 1, 1010 Wien, у эскалатора
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 ноября 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Сюзана показала и рассказала нам намного больше, чем изначально оговорено в программе. Кроме того посоветовала
    читать дальше

    куда еще дополнительно съездить и что посмотреть. И даже на следующий день выходила с нами на связь и давала советы и рекомендации. Очень рекомендую!

  • И
    Игорь
    21 ноября 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Сюзана-это ваша находка в Вене! Интересная экскурсия с множеством познавательных фактов. В ходе экскурсии с Сюзаной мы и смеялись и удивлялись, как будто мы давно знакомы. Было очень душевно! Спасибо😌
    Сюзана-это ваша находка в Вене! Интересная экскурсия с множеством познавательных фактов. В ходе экскурсии с СюзанойСюзана-это ваша находка в Вене! Интересная экскурсия с множеством познавательных фактов. В ходе экскурсии с Сюзаной
  • О
    Ольга
    20 ноября 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Чудесная экскурсия и чудесный гид-наилучшие рекомендации

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Церковь Святого Петра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. История Вены без скучных фактов и дат
  2. Венский стрит-арт
  3. Авторская углубленная экскурсия: Тайны и легенды старой Вены
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Исторический музей
  6. Венская опера
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в ноябре 2024
Сейчас в Вене в категории "Церковь Святого Петра" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 160 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 337 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Церковь Святого Петра», 337 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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