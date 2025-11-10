Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Исследуйте Новый дворец Хофбург с аудиогидом и узнайте больше о доме Габсбургов.



Изучите выставки, расположенные в их бывшей резиденции, и узнайте больше об отцах-основателях династии, начиная с императрицы Сиси. Посетите новейшее крыло Венского Хофбурга, которое само по себе пропитано историей.

Описание билета Что вас ждет Исследуйте Новый дворец Хофбург с аудиогидом и узнайте больше о доме Габсбургов. Изучите выставки, расположенные в их бывшей резиденции, и узнайте больше об отцах-основателях династии, начиная с императрицы Сиси. Посетите новейшее крыло Венского Хофбурга, которое само по себе пропитано историей. Откройте для себя две из размещенных здесь коллекций: Императорскую оружейную палату и Коллекцию исторических музыкальных инструментов. Узнайте об одной из самых могущественных династий Европы, начиная с позднего Средневековья и до наших дней. Посмотрите на доспехи и фортепиано, на котором когда-то играл Моцарт, и посмотрите на единственный восковой бюст, показывающий Йозефа Гайдна таким, каким он был при жизни.