Исследуйте Новый дворец Хофбург с аудиогидом и узнайте больше о доме Габсбургов.
Изучите выставки, расположенные в их бывшей резиденции, и узнайте больше об отцах-основателях династии, начиная с императрицы Сиси. Посетите новейшее крыло Венского Хофбурга, которое само по себе пропитано историей.
Откройте для себя две из размещенных здесь коллекций: Императорскую оружейную палату и Коллекцию исторических музыкальных инструментов. Узнайте об одной из самых могущественных династий Европы, начиная с позднего Средневековья и до наших дней. Посмотрите на доспехи и фортепиано, на котором когда-то играл Моцарт, и посмотрите на единственный восковой бюст, показывающий Йозефа Гайдна таким, каким он был при жизни.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в Новый дворец Хофбург (Всемирный музей Вены, Коллекция старинных музыкальных инструментов, Императорская оружейная палата)
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Хельденплац, 1010 Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно, 10:00 - 21:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Вены
