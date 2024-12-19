Найдено 3 экскурсии в категории « Аудиогиды » в Вене на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 1 час Билеты Новый дворец Хофбург с аудиогидом и входным билетом Начало: Хельденплац, 1010 Вена, Австрия «Что вас ждет Исследуйте Новый дворец Хофбург с аудиогидом и узнайте больше о доме Габсбургов» Расписание: Ежедневно, 10:00 - 21:00 € 23 за билет Пешая 2 часа Аудиогид Вена: историческая аудиопрогулка по имперскому городу Начало: Opernring 2, 1010 Wien, Austria «Прогуляйтесь по центру Вены и исследуйте её главные достопримечательности в своем темпе, в компании вашей персональной аудиоэкскурсии в приложении We» € 10 за человека На автобусе 1 час Аудиогид Автобусная экскурсия по центру Вены в очках виртуальной реальности Путешествие во времени с аудиогидом и увлекательными историями Начало: На площади Альбертинаплатц Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00 € 33 за человека Другие экскурсии Вены

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Аудиогиды»

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