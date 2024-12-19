1 час
Билеты
Новый дворец Хофбург с аудиогидом и входным билетом
Начало: Хельденплац, 1010 Вена, Австрия
«Что вас ждет Исследуйте Новый дворец Хофбург с аудиогидом и узнайте больше о доме Габсбургов»
Расписание: Ежедневно, 10:00 - 21:00
19 дек в 10:00
20 дек в 10:00
€23 за билет
2 часа
Аудиогид
Вена: историческая аудиопрогулка по имперскому городу
Начало: Opernring 2, 1010 Wien, Austria
«Прогуляйтесь по центру Вены и исследуйте её главные достопримечательности в своем темпе, в компании вашей персональной аудиоэкскурсии в приложении We»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
1 час
Аудиогид
Автобусная экскурсия по центру Вены в очках виртуальной реальности
Путешествие во времени с аудиогидом и увлекательными историями
Начало: На площади Альбертинаплатц
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
21 дек в 12:00
22 дек в 12:00
€33 за человека
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