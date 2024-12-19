Аудиогиды и аудиоэкскурсии Вены

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Вене на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Новый дворец Хофбург с аудиогидом и входным билетом
Пешая
1 час
Билеты
Новый дворец Хофбург с аудиогидом и входным билетом
Начало: Хельденплац, 1010 Вена, Австрия
«Что вас ждет Исследуйте Новый дворец Хофбург с аудиогидом и узнайте больше о доме Габсбургов»
Расписание: Ежедневно, 10:00 - 21:00
19 дек в 10:00
20 дек в 10:00
23 за билет
Вена: историческая аудиопрогулка по имперскому городу
Пешая
2 часа
Аудиогид
Вена: историческая аудиопрогулка по имперскому городу
Начало: Opernring 2, 1010 Wien, Austria
«Прогуляйтесь по центру Вены и исследуйте её главные достопримечательности в своем темпе, в компании вашей персональной аудиоэкскурсии в приложении We»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
10 за человека
Автобусная экскурсия по центру Вены в очках виртуальной реальности
На автобусе
1 час
Аудиогид
Автобусная экскурсия по центру Вены в очках виртуальной реальности
Путешествие во времени с аудиогидом и увлекательными историями
Начало: На площади Альбертинаплатц
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
21 дек в 12:00
22 дек в 12:00
33 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Новый дворец Хофбург с аудиогидом и входным билетом
  2. Вена: историческая аудиопрогулка по имперскому городу
  3. Автобусная экскурсия по центру Вены в очках виртуальной реальности
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Музей истории искусств
  6. Исторический музей
  7. Венская опера
  8. Парламент
  9. Шёнбрунн
  10. Дом Хундертвассера
Сколько стоит экскурсия по Вене в декабре 2024
Сейчас в Вене в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 33.
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