Это пешеходная экскурсия ⛳ по старому городу с тематикой развития эротики в Вене начиная со средних веков до сегодняшнего дня.

Во время экскурсии 🧭 мы узнаем о любовных историях дома Габсбургов — правящей династии Австрии и о скандалах за стенами Хофбурга.

Кто такие были *грабеновские нимфы* и о борьбе Марии Терезии за нравственность в Вене.

Мы поговорим о вспышках венерических заболеваний в городе и о попытках перевоспитывания «лёгких» девушек в приличных дам. Мы узнаем о налогах, которые взымались в Вене с борделей и тем самым финансировались монастыри.