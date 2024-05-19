Это очень необычная и интересная по тематике экскурсия. Мы отправимся по историческому центру Вены, родине знаменитой династии Габсбургов.
Я расскажу вам о борьбе за нравственность, о попытках перевоспитания девушек «легкого поведения»
Я расскажу вам о борьбе за нравственность, о попытках перевоспитания девушек «легкого поведения»
Описание экскурсииКак жили, любили и правили Габсбурги Романы и скандалы Мы отправимся на пешеходную экскурсию по исторической части Вены. Город долгое время был столицей империи дома Габсбургов. Они правили обширной частью Европы более тысячи лет и перенесли в Вену столицу Священной Римской империи. Соответственно и нравственность в городе правители пытались поднять на должный уровень. Мария Терезия, правившая империей в XVIII веке, пыталась бороться с «грабеновскими нимфами» и вспышками венерических заболеваний. Я расскажу вам о романах внутри резиденции Хофбург, которую мы посетим. Вы услышите о скандалах, которые разошлись далеко за стены Хофбурга. Мы также зайдем в Придворную церковь и поговорим о традициях в венчаниях правящей династии. Обратная сторона города Я проведу вас по улице Грабен, которая раньше была площадью. Мы посмотрим на Чумной столб, который был воздвигнут в память о ужасной эпидемии, уничтожившей треть жителей Вены. Мы пройдем около собора Святого Стефана, я покажу вам необычные знаки и символы на нем, а также расскажу, как налоги с борделей шли на финансирование монастырей. Вы узнаете, как пытались перевоспитать девушек «легкого поведения» в благочестивых дам и чем это закончилось. Около одной из самых важных танцевальных школ в Вене я расскажу вам подробнее о проходивших балах и как выдавали девушек замуж в старые времена. Важная информация:
- Эта экскурсия предназначена исключительно для взрослых, потому что касается очень деликатных тем.
- Прогулка полностью пешеходная, поэтому подумайте об удобной обуви.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Хофбург
- Чумная колонна
- Собор Св. Стефана
- Усыпальница Габсбургов
- Улица Грабен
- Придворная церковь
- Танцевальная школа
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Центр Вены
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Эта экскурсия предназначена исключительно для взрослых, потому что касается очень деликатных тем
- Прогулка полностью пешеходная, поэтому подумайте об удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Спасибо гиду Елене за интересную экскурсию. Информация была подана легко, интересно и за 2 часа удалось познакомиться с центром Вены и главными объектами столицы. Тема была эротическая, но предоставленная информация не была ограничена рамками темы и Елена отвечала на все вопросы. Спасибо за оперативность и предложение помочь и ответить на любые вопросы, связанные с городом. Благодарим за экскурсию!
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E
Спасибо Елене за очень интересную и познавательную экскурсию. Гид Елена отвечала на все наши вопросы не просто "да""нет" и "вот там вот", а давала наиболее полный и развёрнутый ответ подкрепляя его историческими фактами, датами, и именами участников событий. 2 часа экскурсии пролетели очень быстро. Спасибо.
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E
Спасибо Елене за очень интересную и познавательную экскурсию. Гид Елена отвечала на все наши вопросы не просто "да""нет" и "вот там вот", а давала наиболее полный и развёрнутый ответ подкрепляя его историческими фактами, датами, и именами участников событий. 2 часа экскурсии пролетели очень быстро. Спасибо.
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Е
Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Впечатления от такой индивидуальной прогулки не сравнимы ни с каким другим туром! Благодарим за ваши знания и время, которыми вы поделились с нами.
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A
Отличная экскурсия, время пролетело незаметно! Интересно и динамично!
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V
Замечательный гид, прекрасный рассказ! Экскурсия очень понравилась!
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