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Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)

5
1 отзыв
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Вены
Это очень необычная и интересная по тематике экскурсия ⛳.

Мы отправимся по историческому центру Вены, родине знаменитой династии Габсбургов.

Я расскажу вам о борьбе за нравственность, о попытках перевоспитания девушек «лёгкого поведения» в приличных дам.

Мы поговорим о скандалах, разошедшихся по всей стране, и любовных историях дома Габсбургов.

Я расскажу, как горожане боролись со вспышками венерических заболеваний и много других пикантных фактов из истории 📖 Вены.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €162.5 за экскурсию

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Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)

Что вы увидите

  • Старый город
  • Хофбург
  • Чумная колонна
  • Собор св. Стефана
  • Усыпальница Габсбургов
  • Улица Грабен
Это пешеходная экскурсия ⛳ по старому городу с тематикой развития эротики в Вене начиная со средних веков до сегодняшнего дня.
Во время экскурсии 🧭 мы узнаем о любовных историях дома Габсбургов — правящей династии Австрии и о скандалах за стенами Хофбурга.
Кто такие были *грабеновские нимфы* и о борьбе Марии Терезии за нравственность в Вене.
Мы поговорим о вспышках венерических заболеваний в городе и о попытках перевоспитывания «лёгких» девушек в приличных дам. Мы узнаем о налогах, которые взымались в Вене с борделей и тем самым финансировались монастыри.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
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Елена Д. проводит ещё 4 экскурсии

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