Это пешеходная экскурсия ⛳ по старому городу с тематикой развития эротики в Вене начиная со средних веков до сегодняшнего дня.
Во время экскурсии 🧭 мы узнаем о любовных историях дома Габсбургов — правящей династии Австрии и о скандалах за стенами Хофбурга.
Кто такие были *грабеновские нимфы* и о борьбе Марии Терезии за нравственность в Вене.
Мы поговорим о вспышках венерических заболеваний в городе и о попытках перевоспитывания «лёгких» девушек в приличных дам. Мы узнаем о налогах, которые взымались в Вене с борделей и тем самым финансировались монастыри.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.