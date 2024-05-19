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J Jelena Спасибо гиду Елене за интересную экскурсию. Информация была подана легко, интересно и за 2 часа удалось познакомиться с центром Вены и главными объектами столицы. Тема была эротическая, но предоставленная информация не была ограничена рамками темы и Елена отвечала на все вопросы. Спасибо за оперативность и предложение помочь и ответить на любые вопросы, связанные с городом. Благодарим за экскурсию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

E Efim Спасибо Елене за очень интересную и познавательную экскурсию. Гид Елена отвечала на все наши вопросы не просто "да""нет" и "вот там вот", а давала наиболее полный и развёрнутый ответ подкрепляя его историческими фактами, датами, и именами участников событий. 2 часа экскурсии пролетели очень быстро. Спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

E Efim Спасибо Елене за очень интересную и познавательную экскурсию. Гид Елена отвечала на все наши вопросы не просто "да""нет" и "вот там вот", а давала наиболее полный и развёрнутый ответ подкрепляя его историческими фактами, датами, и именами участников событий. 2 часа экскурсии пролетели очень быстро. Спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгения Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Впечатления от такой индивидуальной прогулки не сравнимы ни с каким другим туром! Благодарим за ваши знания и время, которыми вы поделились с нами. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A ANASTASIYA Отличная экскурсия, время пролетело незаметно! Интересно и динамично! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет