Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт - Вена»
Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт
Завтра в 08:00
20 апр в 08:00
€59 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер из аэропорта в город
Начало: По договоренности
Расписание: в удобное для Вас время
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
€72 за экскурсию
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Вене
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 21:00
20 апр в 00:00
€46 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 января 2025Встретили вовремя отвезли в отель, все рассказали и показали.
- ЛЛилиана5 января 2025Спасибо большое Валерию! Машина подъехала вовремя и быстро довезла до аэропорта. Рекомендую!
- ООльга12 декабря 2024Водитель приехал вовремя, поездка была комфортной
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Трансфер из аэропорта»
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