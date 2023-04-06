На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в путешествие по роскошной кольцевой дороге Ринг, вы увидеть все главные здания города, опера, музеи, ратуша, парламент, университет. . первая остановка у дома художника Хундертавассера, австрийского Гауди. После вы увидите Вену современную, небоскребы, самое высокое здание города и голубой широкий Дунай!

Далее вы отправитесь на через деревню виноделов на обзорную площадку Каленберг, вся Вена как на ладоне откроется перед вами в лучах заходящего солнца!

Закончим экскурсию вы в одном из ресторанов-хойригеров, вы сможете отведать настоящую австрийскую кухню и выпить молодого венского Вина!

Если захотите задержатся в ресторане, обратно вас отвезет удобный трамвай до центра города или наш водитель!

Мы собрали в этой экскурсии все самое лучшее, что мы советуем увидеть что бы узнать Вену по настоящему и куда не так легко добраться без личного транспорта.