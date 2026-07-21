Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вена с комфортом: проедем по роскошному Рингу, увидим оперу и ратушу, остановимся у дома Хундертвассера и современных небоскребов.



А затем — поднимемся на Каленберг, где город открывается в закатных лучах, и завершим вечер в парке Бельведер. Все лучшее, что нельзя пропустить и куда сложно добраться без авто. 5 5 отзывов

Мария Ваш гид в Вене Задать вопрос Групповая экскурсия €90 за человека 5 5 отзывов 🇷🇺 русский 2 часа 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вена на авто: Ринг, Хундертвассер, небоскребы, Каленберг и Бельведер На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в путешествие по роскошной кольцевой дороге Ринг. Вы увидите все главные здания города: оперу, музеи, ратушу, парламент, университет. Первая остановка — у дома художника Хундертвассера, австрийского Гауди. Затем вы увидите Вену современную: небоскребы, самое высокое здание города и голубой широкий Дунай. Самый красивый парк и дворец Бельведер ждут нас — узнаем истории этого места и что там можно увидеть еще. Мы собрали в этой экскурсии все самое лучшее, что советуем увидеть, чтобы узнать Вену по-настоящему, и куда не так легко добраться без личного транспорта.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кольцевая дорога Ринг

Дом художника Хундертвассера

Квартал Леопольдшт

Дунай

Бельведер

Ратуша

Опера Что включено Автомобильная экскурсия Что не входит в цену Питание (по желанию)

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: По договорености Завершение: Отель «Захер» (Hotel Sacher) Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.