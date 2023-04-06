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Что вас ожидает:
- Кольцевая Дорога Ринг
- Дом художника хундертвассера
- Современный квартал Вены Леопольдшт
- Дунай
- Каленберг
- Виноградники и хойригеры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в путешествие по роскошной кольцевой дороге Ринг, вы увидеть все главные здания города, опера, музеи, ратуша, парламент, университет. . первая остановка у дома художника Хундертавассера, австрийского Гауди. После вы увидите Вену современную, небоскребы, самое высокое здание города и голубой широкий Дунай!
Далее вы отправитесь на через деревню виноделов на обзорную площадку Каленберг, вся Вена как на ладоне откроется перед вами в лучах заходящего солнца!
Закончим экскурсию вы в одном из ресторанов-хойригеров, вы сможете отведать настоящую австрийскую кухню и выпить молодого венского Вина!
Если захотите задержатся в ресторане, обратно вас отвезет удобный трамвай до центра города или наш водитель!
Мы собрали в этой экскурсии все самое лучшее, что мы советуем увидеть что бы узнать Вену по настоящему и куда не так легко добраться без личного транспорта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автомобильная экскурсия
- Что не входит
- Личные расходы
- Ресторан по желанию
- Место начала и завершения?
- Hotel Sacher
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
- Важная информация
- Минимальный набор группы 4 человека
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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