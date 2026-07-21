Вена с комфортом: проедем по роскошному Рингу, увидим оперу и ратушу, остановимся у дома Хундертвассера и современных небоскребов.
А затем — поднимемся на Каленберг, где город открывается в закатных лучах, и завершим вечер в парке Бельведер. Все лучшее, что нельзя пропустить и куда сложно добраться без авто.
А затем — поднимемся на Каленберг, где город открывается в закатных лучах, и завершим вечер в парке Бельведер. Все лучшее, что нельзя пропустить и куда сложно добраться без авто.
Описание экскурсииВена на авто: Ринг, Хундертвассер, небоскребы, Каленберг и Бельведер На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в путешествие по роскошной кольцевой дороге Ринг. Вы увидите все главные здания города: оперу, музеи, ратушу, парламент, университет. Первая остановка — у дома художника Хундертвассера, австрийского Гауди. Затем вы увидите Вену современную: небоскребы, самое высокое здание города и голубой широкий Дунай. Самый красивый парк и дворец Бельведер ждут нас — узнаем истории этого места и что там можно увидеть еще. Мы собрали в этой экскурсии все самое лучшее, что советуем увидеть, чтобы узнать Вену по-настоящему, и куда не так легко добраться без личного транспорта.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кольцевая дорога Ринг
- Дом художника Хундертвассера
- Квартал Леопольдшт
- Дунай
- Бельведер
- Ратуша
- Опера
Что включено
- Автомобильная экскурсия
Что не входит в цену
- Питание (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорености
Завершение: Отель «Захер» (Hotel Sacher)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
По Роскошному Рингу, опера и ратуша, странный, но незабываемый дом Хундертвассера и современные небоскребы, завершили в парке Бельведер. Экскурсия вмещает все лучшее, куда сложно добраться без машины. Я была в Вене впервые, экскурсия помогла мне прочувствовать город со всеми его колоритами. Спасибо Дмитрию за очень интересную, удивительную и увлекательную экскурсию.
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I
Однозначно рекомендую прокатиться по красивой вечерней Вене! Спасибо гиду за теплую дружественную атомосферу и вовлеченность, даже подростку было интересно. Вена вечером еще прекраснее чем днем, водитель внимательный и аккуратный! Мария организовала экскурсию так, что закат мы встречали с бокалом венского вина на склоне виноградника! Было незабываемо!
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И
Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и познавательно.
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С
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С
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