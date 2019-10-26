Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Женщины Рафаэля, Тициана и Веласкеса в Музее истории искусства

Женщин в музеях больше, чем мужчин, и не только среди зрителей

5
2 отзыва
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Женщин в музеях больше, чем мужчин, и не только среди зрителей.

Ведь именно вокруг «женских вопросов» — будь то ношение хиджаба или право голоса — всегда самые горячие дискуссии.

Я приглашаю вас посмотреть на картины Рафаэля, Тициана и Веласкеса как на case study женских тем, а не только как на произведения искусства.
Женщины Рафаэля, Тициана и Веласкеса в Музее истории искусства
Женщины Рафаэля, Тициана и Веласкеса в Музее истории искусства
Женщины Рафаэля, Тициана и Веласкеса в Музее истории искусства
Женщины Рафаэля, Тициана и Веласкеса в Музее истории искусства
Женщины Рафаэля, Тициана и Веласкеса в Музее истории искусства
Женщины Рафаэля, Тициана и Веласкеса в Музее истории искусства
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Музейные залы полны женских лиц и тел, но знаем ли мы, кто все эти дамы и почему они нам могут быть интересны? Великие полотна зафиксировали культурные установки своего времени, которые все ещё определяют наши представления и том, что это значит — быть женщиной.
Не напоминает ли вам Святая Юстиния со своим единорогом многочисленных маленьких девочек, мечтающих о собственном единороге или хотя бы о пони? А молчаливый диалог Марты и Марии — старательной и легкомысленной дев — не иллюстрирует ли школьные правила об ограничении использования косметики?
Художники задокументировали множество общественных и личных дискуссий на околоженские темы и я приглашаю вас пройтись по залам итальянской, испанской и французской живописи и обсудить дев и матрон, святых и грешниц, богинь и героинь не по стилям и направлениям живописи, а то темам интересным, важным и близким нам — сегодняшним женщинам и мужчинам.
В туре по венскому Музею истории искусства вы удивитесь, насколько актуальны те истории, что можно извлечь из живописных шедевров Тициана и Рафаэля, Караваджо и Веласкеса. Вы узнаете, как работа Тициана «Ecco Home» фиксирует роль женщин как успешных переговорщиц. А (крашеные) блондинки Париса Бордоне расскажут нам, почему, не смотря на усилия феминисток, конкурсы красоты ещё долго будут давать девушкам «путевку в жизнь». А признанный шедевр Рафаэля «Мария в зелени» объяснит, почему мачеха Золушки вовсе не плохая женщина, а просто хорошая мать.
В этом туре вы убедитесь, что искусство 15-18 века полно иллюстраций вполне современных женских дилемм — делать карьеру или быть счастливой женой и матерью, увеличить грудь или присоединиться к движению против сексизма.
С помощью истории искусства, экономических и гендерных исследований я покажу вам новый подход к классическому искусству и вы увидите, что музей — это лучшее место для потрясающе интересных открытий и эмоциональных переживаний. Так какой должна быть настоящая женщина? У каждого человека и каждого времени есть свое «правильное» мнение по этому вопросу. Давайте подискутируем об этом вместе с Тицианом, Джованни Белини и Элизабет Виж-Брун!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги музейного гида-искусствоведа
Что не входит
  • Входные билеты (подробно https://shop.khm.at/tickets/)
  • Вход для посетителей младше 19 лет бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед входом в Венский Музей истории искусства
Завершение: Венский Музей истории искусства
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
26 окт 2019
Прошла уже неделя с тех пор, как мы побывали с Юлией в Музее истории искусств и я все ещё прокручиваю в голове услышанное и увиденное. Юлия открывает очень необычные перспективы на искусство и я для себя понял, что надо снова ехать в Лувр, Уффици, Прадо и смотреть все уже увиденное еще раз, по-новому. Спасибо за это.
L
29 окт 2019
Юлия, спасибо огромное!!! Безмерно интересно и захватывающе, вне времени или над временем …

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