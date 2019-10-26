Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Музейные залы полны женских лиц и тел, но знаем ли мы, кто все эти дамы и почему они нам могут быть интересны? Великие полотна зафиксировали культурные установки своего времени, которые все ещё определяют наши представления и том, что это значит — быть женщиной.

Не напоминает ли вам Святая Юстиния со своим единорогом многочисленных маленьких девочек, мечтающих о собственном единороге или хотя бы о пони? А молчаливый диалог Марты и Марии — старательной и легкомысленной дев — не иллюстрирует ли школьные правила об ограничении использования косметики?

Художники задокументировали множество общественных и личных дискуссий на околоженские темы и я приглашаю вас пройтись по залам итальянской, испанской и французской живописи и обсудить дев и матрон, святых и грешниц, богинь и героинь не по стилям и направлениям живописи, а то темам интересным, важным и близким нам — сегодняшним женщинам и мужчинам.

В туре по венскому Музею истории искусства вы удивитесь, насколько актуальны те истории, что можно извлечь из живописных шедевров Тициана и Рафаэля, Караваджо и Веласкеса. Вы узнаете, как работа Тициана «Ecco Home» фиксирует роль женщин как успешных переговорщиц. А (крашеные) блондинки Париса Бордоне расскажут нам, почему, не смотря на усилия феминисток, конкурсы красоты ещё долго будут давать девушкам «путевку в жизнь». А признанный шедевр Рафаэля «Мария в зелени» объяснит, почему мачеха Золушки вовсе не плохая женщина, а просто хорошая мать.

В этом туре вы убедитесь, что искусство 15-18 века полно иллюстраций вполне современных женских дилемм — делать карьеру или быть счастливой женой и матерью, увеличить грудь или присоединиться к движению против сексизма.

С помощью истории искусства, экономических и гендерных исследований я покажу вам новый подход к классическому искусству и вы увидите, что музей — это лучшее место для потрясающе интересных открытий и эмоциональных переживаний. Так какой должна быть настоящая женщина? У каждого человека и каждого времени есть свое «правильное» мнение по этому вопросу. Давайте подискутируем об этом вместе с Тицианом, Джованни Белини и Элизабет Виж-Брун!