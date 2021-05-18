Полезная информация о Вене

Что нужно знать о Вене: 🌇 4 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Швехат, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 103 экскурсии
Местное время в Вене
21:1642
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇹 Австрия
Название городаВена
По-английскиVienna
Это столицаВена является столицей Австрии
Статья о городеСтатья о Вене
Население города1 691 468 чел.
АэропортШвехат VIE
Часовой поясEurope/Vienna
Средняя высота193 м. от уровня моря

Подробная статья

Вена
Вена — столица Австрии, достопримечательности города, фото и описание

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