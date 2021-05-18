Полезная информация о Вене
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Местное время в Вене
21:1642
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇹 Австрия
|Название города
|Вена
|По-английски
|Vienna
|Это столица
|Вена является столицей Австрии
|Статья о городе
|Статья о Вене
|Население города
|1 691 468 чел.
|Аэропорт
|Швехат VIE
|Часовой пояс
|Europe/Vienna
|Средняя высота
|193 м. от уровня моря
Где находится Вена на карте
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