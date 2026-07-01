В венской Альбертине — грандиозное событие! Под одной крышей можно увидеть королевские покои Габсбургов, постоянную композицию от Моне до Пикассо и временную выставку Оноре Домье.

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Описание экскурсии

Экскурсия состоит из двух частей.

Сначала мы будем знакомиться с временной выставкой. Здесь представлены работы талантливого карикатуриста и критика французской власти Оноре Домье.

Вторую часть посвятим постоянной экспозиции, а также углубимся в историю галереи Альбертина. Познакомимся с личными комнатами проживавших здесь Габсбургов. Обсудим, кто и когда начал коллекционировать произведения искусства и почему так знаменит заяц Дюрера. Рассмотрим самые значимые экспонаты, в числе которых — полотна Пикассо, Клее, Шагала, Леже, Явлинского, Ларионова и других мастеров.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто хочет с пользой провести время в галерее, открыть для себя что-то новое.

Организационные детали