В венской Альбертине — грандиозное событие! Под одной крышей можно увидеть королевские покои Габсбургов, постоянную композицию от Моне до Пикассо и временную выставку Оноре Домье.
Описание экскурсии
Экскурсия состоит из двух частей.
Сначала мы будем знакомиться с временной выставкой. Здесь представлены работы талантливого карикатуриста и критика французской власти Оноре Домье.
Вторую часть посвятим постоянной экспозиции, а также углубимся в историю галереи Альбертина. Познакомимся с личными комнатами проживавших здесь Габсбургов. Обсудим, кто и когда начал коллекционировать произведения искусства и почему так знаменит заяц Дюрера. Рассмотрим самые значимые экспонаты, в числе которых — полотна Пикассо, Клее, Шагала, Леже, Явлинского, Ларионова и других мастеров.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто хочет с пользой провести время в галерее, открыть для себя что-то новое.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослым после 26 лет — €19,9, взрослым с 19 до 26 лет и пенсионерам — €15,9, детям до 19 лет вход бесплатный; гардероб — €1
- Билеты приобретаются вами в кассах самостоятельно. По договорённости я могу приобрести билеты для вас
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Альбертину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 1277 туристов
Лицензированный гид, по образованию журналист. Вену своим путешественникам показываю настоящую, с её историей и современностью. На обзорных экскурсиях мы не просто гуляем по улицам, но и посещаем интересные объекты. Вы
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