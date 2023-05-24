Приглашаем на большую ознакомительную прогулку по столице Азербайджана. Вы увидите потрясающую Площадь фонтанов и старый город — Ичери Шехер. Полюбуетесь на город с самой высокой точки столицы, откуда открывается впечатляющая панорама.
Наша обзорная экскурсия позволит прочувствовать колорит города, насладиться старинной архитектурой и вкусными национальными блюдами.
Наша обзорная экскурсия позволит прочувствовать колорит города, насладиться старинной архитектурой и вкусными национальными блюдами.
Ближайшие даты:
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мая
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Что вас ожидает:
- Площадь фонтанов
- Старый город — Ичери Шехер
- Девичья башня
- Дворец Ширваншахов
- Музей ковров
- Караван-сараи
- Нагорный парк
- Маленькая Венеция
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город контрастовГород, сочетающий в себе динамику современной жизни и традиционность богатой культуры. Его называют по-разному: «город ветров», «восточный Париж» – и все эти характеристики будут верными. Баку поражает своей контрастностью: новейшие районы и бизнес-центры перемещаются с историческими кварталами, и все это пропитано неповторимым восточным колоритом.
Наш маршрут начнется с Площади фонтанов. Это несколько оригинальных фонтанов, очень мило вписывающихся в окружающее пространство. Особенно популярен среди любителей фотографироваться фонтан со сверкающими металлическими шарами, который бакинцы в шутку называют «черная икра».
Далее мы с вами посетим один из основных достопримечательностей столицы, исторический памятник архитектуры. Старый город — Ичери Шехер был занесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.
Увидим Девичью башню — это одна из самых значимых построек в Баку. Она возвышается в юго-восточной части крепости Ичери Шехер и считается символом города. Это уникальное сооружение азербайджанского зодчества — один из важнейших элементов приморского пейзажа Баку и не имеет аналогов на Востоке.
Полюбуемся на Дворец Ширваншахов. Комплекс дворца находится в самой высокой части старого города. В 1964 году резиденция получила статус музея-заповедника.
Прогуляемся к Азербайджанскому музею ковров и караван-сараям (место на торговом пути, которое было пристанищем для путешественников). В Ичери Шехер это: Ханский караван-сарай, караван-сарай Мултани, Бахурский караван-сарай и караван-сарай Касум-бека.
И конечно же, вы сможете увидеть Баку с птичьего полета, а также просто прогуляться в Нагорном парке. Это самая высокая точка столицы Азербайджана, откуда открывается прекрасная панорама города и бухты.
Последней точкой нашего маршрута станет городок «Маленькая Венеция» — один из прекрасных уголков Приморского национального парка в Баку. Этот городок, напоминающий итальянскую Венецию, своим прекрасным видом придает столице Азербайджана особую красоту.
Важная информация• Рекомендуем надевать удобную обувь и одежду по погоде.
- Длительность обзорной экскурсии 5-6 часов.
- Обзорная экскурсия не предполагает посещение музеев.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Трансфер
- Что не входит
- Обед, ужин
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В отелеЗавершение: по запросу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте! Для связи с гидом +994557619540
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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