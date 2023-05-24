Город контрастовГород, сочетающий в себе динамику современной жизни и традиционность богатой культуры. Его называют по-разному: «город ветров», «восточный Париж» – и все эти характеристики будут верными. Баку поражает своей контрастностью: новейшие районы и бизнес-центры перемещаются с историческими кварталами, и все это пропитано неповторимым восточным колоритом.

Наш маршрут начнется с Площади фонтанов. Это несколько оригинальных фонтанов, очень мило вписывающихся в окружающее пространство. Особенно популярен среди любителей фотографироваться фонтан со сверкающими металлическими шарами, который бакинцы в шутку называют «черная икра».

Далее мы с вами посетим один из основных достопримечательностей столицы, исторический памятник архитектуры. Старый город — Ичери Шехер был занесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

Увидим Девичью башню — это одна из самых значимых построек в Баку. Она возвышается в юго-восточной части крепости Ичери Шехер и считается символом города. Это уникальное сооружение азербайджанского зодчества — один из важнейших элементов приморского пейзажа Баку и не имеет аналогов на Востоке.

Полюбуемся на Дворец Ширваншахов. Комплекс дворца находится в самой высокой части старого города. В 1964 году резиденция получила статус музея-заповедника.

Прогуляемся к Азербайджанскому музею ковров и караван-сараям (место на торговом пути, которое было пристанищем для путешественников). В Ичери Шехер это: Ханский караван-сарай, караван-сарай Мултани, Бахурский караван-сарай и караван-сарай Касум-бека.

И конечно же, вы сможете увидеть Баку с птичьего полета, а также просто прогуляться в Нагорном парке. Это самая высокая точка столицы Азербайджана, откуда открывается прекрасная панорама города и бухты.

Последней точкой нашего маршрута станет городок «Маленькая Венеция» — один из прекрасных уголков Приморского национального парка в Баку. Этот городок, напоминающий итальянскую Венецию, своим прекрасным видом придает столице Азербайджана особую красоту.

Важная информация• Рекомендуем надевать удобную обувь и одежду по погоде.