Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шелковых платков и вкуснейшей халвы

Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями

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Ответы на вопросы
За два дня вы перенесетесь в совершенно другую реальность и насладитесь восточным колоритом.

Мы отправимся в древний город, известный своими впечатляющими горными видами Большого Кавказа и многочисленными архитектурными памятниками.

Это город разноцветных витражей во дворце Шекинских ханов — шебеке, старинных караван-сараев, шелковых платков — кялагаи, сладкой шекинской халвы и очень душевных и гостеприимных людей! Вы познакомитесь с уникальным шекинским юмором и прикоснетесь к истории среди зелёных горных лесов.
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шелковых платков и вкуснейшей халвы
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шелковых платков и вкуснейшей халвы
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шелковых платков и вкуснейшей халвы
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шелковых платков и вкуснейшей халвы
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шелковых платков и вкуснейшей халвы
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шелковых платков и вкуснейшей халвы
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шелковых платков и вкуснейшей халвы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, а также оставьте место в своих чемоданах — наверняка вам захочется привезти отсюда восточные сладости и очень качественные шекинские платки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, утро
Завершение: Баку, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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