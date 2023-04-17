Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
За два дня вы перенесетесь в совершенно другую реальность и насладитесь восточным колоритом.
Мы отправимся в древний город, известный своими впечатляющими горными видами Большого Кавказа и многочисленными архитектурными памятниками.
Это город разноцветных витражей во дворце Шекинских ханов — шебеке, старинных караван-сараев, шелковых платков — кялагаи, сладкой шекинской халвы и очень душевных и гостеприимных людей! Вы познакомитесь с уникальным шекинским юмором и прикоснетесь к истории среди зелёных горных лесов.
Мы отправимся в древний город, известный своими впечатляющими горными видами Большого Кавказа и многочисленными архитектурными памятниками.
Это город разноцветных витражей во дворце Шекинских ханов — шебеке, старинных караван-сараев, шелковых платков — кялагаи, сладкой шекинской халвы и очень душевных и гостеприимных людей! Вы познакомитесь с уникальным шекинским юмором и прикоснетесь к истории среди зелёных горных лесов.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь, а также оставьте место в своих чемоданах — наверняка вам захочется привезти отсюда восточные сладости и очень качественные шекинские платки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Баку, утроЗавершение: Баку, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азик — ваша команда гидов в Баку
Здравствуйте,меня зовут Джумаев Азик и я являюсь гидом в Азербайджане уже более 5 лет. Я считаю,что моя работа - это не просто работа,но и призвание. Я обожаю делиться знаниями об истории,культуре и архитектуре своей родины с туристами со всего мира. Каждый день я стараюсь показать гостям свою страну с новой стороны, чтобы они могли почувствовать все ее уникальные особенности и красоту. Я глубоко уважаю свою работу и всегда стараюсь сделать все возможное, чтобы путешественники остались довольны.Задать вопрос
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