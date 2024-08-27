На Рождество – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Баку на русском языке, цены от 1 244 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
На машине
скидка
10%
1 отзыв
8 дней
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
20 сен в 08:00
27 сен в 08:00
8900080 100 за человека
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
20%
1 отзыв
10 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
24 сен в 08:00
26 сен в 08:00
1555$1 244 за человека
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
На машине
скидка
10%
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
20 сен в 08:00
27 сен в 08:00
7200064 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
    Хочу поблагодарить Владлену и Мераби за мой невероятный мини-отпуск. Мой тур Азербайджан - Грузия - Армения я увидела случайно на Tripster.
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    Ранее, туры на Трипстере я не бронировала, поэтому было очень много сомнений и вопросов. Ребята ответили на все мои вопросы максимально подробно, чем вызвали доверие. Самый большой вопрос для меня заключался в пересечении границы между странами, но вся поездка была настолько организованной, что в каждой стране еще на подьезде к границе, меня уже ждали гиды с трансфером из другой страны. Мой тур длился 10 дней, программа была максимально продуманной и логичной. За это время мне удалось посмотреть самые основные достопримечательности. Отдельно хочу отметить благодарностью невероятную заботу и поддержку со стороны Владлены и всей команды. Любой мой вопрос разрешался в течение 5 минут, а зачастую, еще быстрее. Ребята были на связи даже в вечернее время. Все сделано с любовью и для туристов. Гиды макисмально подробно показывают все самые интересные места. Хочу выразить благодарность моим гидам: Азербайджан - Вали, Грузия - Галактион, Армения - Геворг, Нелли. Благодаря этим людям, а также организаторам Владлене, Мераби, Эдуарду, Аиде мой тур был насыщен только приятными впечатлениями, красивыми фотографиями и интересными фактами. Огромное спасибо за эту униклаьную возможность увидеть все самое лучшее в одном туре!!!

  • В
    Владимир
    24 сентября 2023
    Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
    Поездка в Баку была интересна и познавательна! Спасибо за организацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
  2. Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
  3. Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Мавзолей Дири Баба
  7. Джума-Мечеть
  8. Кахетия
  9. Мечеть Биби-Эйбат
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в сентябре 2024
Сейчас в Баку в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 1 244 до 80 100 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на рождество, 2 ⭐ отзыва, цены от 1244₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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