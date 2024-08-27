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10%
8 дней
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
20 сен в 08:00
27 сен в 08:00
8900080 100₽ за человека
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20%
10 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
24 сен в 08:00
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1555$1 244 за человека
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5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
20 сен в 08:00
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Последние отзывы на туры
- ЕЕлена27 августа 2024Хочу поблагодарить Владлену и Мераби за мой невероятный мини-отпуск. Мой тур Азербайджан - Грузия - Армения я увидела случайно на Tripster.
- ВВладимир24 сентября 2023Поездка в Баку была интересна и познавательна! Спасибо за организацию!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На Рождество»
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