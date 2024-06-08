1 чел.
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Авторский тур
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
«Это город разноцветных витражей во дворце Шекинских ханов — шебеке, старинных караван-сараев, шелковых платков — кялагаи, сладкой шекинской халвы и очень душевных и гостеприимных людей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 7 чел.
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Насладиться пейзажами «синего озера», увидеть Дворец шекинских ханов и подняться к горным вершинам
Начало: Баку, место и время встречи обговаривается индивид...
«Всего за 3 дня мы успеем посетить живописное озеро Гёйгёль, погулять по Шеки и посетить Дворец шекинских ханов, узнать историю Албанской церкви в селе Киш и очароваться красотами с высоты канатной дороги в горнолыжном комплексе «Туфандаг»»
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$683 за всё до 2 чел.
Авторский тур
3 дня
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Полюбоваться каналами "Малой Венеции", погулять по "Гобустану" и увидеть замок Рамана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Посетим храм огнепоклонником Атешгях и замок Рамана, понаблюдаете за языками пламени, охватывающим гору Янардаг и даже осмотрите нефтяные скважины»
$500 за всё до 2 чел.
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Пройтись по улицам Старого города, увидеть «Малую Венецию» и погрузиться в быт зороастрийцев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Также мы заглянем в замок Рамана и осмотрим нефтяные скважины»
$400 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дворцы, замки и особняки»
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- Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
- Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
- Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
- Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
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