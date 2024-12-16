Индивидуальная поездка в древний Шеки: выходные в краю, где сплелись прошлые эпохи

Посетить родину Шамаханской царицы, увидеть ханский дворец без гвоздей и албанскую церковь
Шеки входит в число древнейших городов Азербайджана, в котором с течением времени сменилось немало культур и сохранилась целая россыпь многовековых архитектурных жемчужин. Мы исследуем город и его окрестности и увидим
читать дальше

массу интересного.

На нашем пути встретятся мавзолей, словно вросший в скалы, ханский дворец, возведённый без гвоздей, церковь периода Кавказской Албании, караван-сараи, руины оборонительной крепости и многие другие шедевры зодчества.

А ещё мы заедем на родину прекрасной и коварной искусительницы из сказки Александра Пушкина — Шамаханской царицы.

5
1 отзыв
Индивидуальная поездка в древний Шеки: выходные в краю, где сплелись прошлые эпохи
Индивидуальная поездка в древний Шеки: выходные в краю, где сплелись прошлые эпохи
Индивидуальная поездка в древний Шеки: выходные в краю, где сплелись прошлые эпохи
Ближайшие даты:
16
мар17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Не входит в стоимость. Ночёвка запланирована в городе Шеки. При необходимости порекомендуем хороший отель.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Kia Ceed, Nissan X-trail, Kia Carnival или Mercedes Vito.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Остались вопросы?

Программа тура по дням

1 день

Мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро Нохур

Заберём вас в Баку и начнём наше погружение в историю. Первым посетим мавзолей 15 века Дири Баба, словно вросший в скалу. Зайдём в старейшую в Азербайджане Джума-мечеть, расположенную на родине Шамаханской царицы из сказки Александра Пушкина.

Поедем дальше, любуясь бескрайними виноградниками. Преодолеем перевал, с которого видны высокогорные массивы и густые леса. Сделаем привал у озера Нохур, окружённого холмами и знаменитого прозрачными водами. Здесь можно арендовать лодку или катамаран или покататься на лошади.

К вечеру прибудем в Шеки, где останемся ночевать. Он входит в число древнейших городов страны, некогда являлся важным пунктом Великого шёлкового пути, а сейчас привлекает россыпью архитектурных памятников и впечатляющими панорамами Большого Кавказа.

Мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро НохурМавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро НохурМавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро НохурМавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро Нохур
2 день

Прогулки по Шеки и окрестностям

Начнём день с осмотра жемчужины Шеки — ханского дворца 18 века, построенного без единого гвоздя. Увидим и другие шедевры зодчества: старинные караван-сараи, дом знатного рода Шекихановых и подземный хаммам 19 века. Сможем посетить Музей народно-прикладного искусства, фабрику шёлка, дом героя Великой Отечественной войны Ахмедия Джабраилова.

На обед рекомендую попробовать шекинский пити — наваристый суп, который томят в глиняных горшочках не менее 8 часов. Заглянем в семейную кондитерскую, где можно попробовать и приобрести медовую пахлаву.

На обратном пути заедем в село Киш. Здесь расположена церковь 1 века, построенная во времена, когда регион был частью Кавказской Албании. Поднимемся на гору к развалинам средневековой крепости Гелярсан-Гёрарсан, некогда оберегавшей ханство от вражеских набегов. Вечером вернёмся в Баку и попрощаемся.

Прогулки по Шеки и окрестностямПрогулки по Шеки и окрестностямПрогулки по Шеки и окрестностямПрогулки по Шеки и окрестностям

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Баку и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Стоимость тура для группы из 5-7 участников составляет €270, из 8-17 участников - €350
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Баку, 9:00
Завершение: Ваш отель в Баку, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
16 дек 2024
Благодарю за организованную экскурсию в Гяндже и озеру Гейгель.
Помогли оперативно (буквально за несколько часов) найти нам гида. Прекрасные впечатления от поездки в Гянджу.
Нам помог гид Бахтияр! Потрясающий, образованный, слушать его было невероятно интересно!
Потрясающие впечатления от экскурсии и глубоких зниний истории нашего гида Бахтияра.
Спасибо!

Похожие туры из Баку

Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
2 дня
-
30%
6 отзывов
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
20 мар в 08:00
3 апр в 08:00
$450$642 за всё до 3 чел.
Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
2 дня
4 отзыва
Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Начало: Баку
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
2 дня
11 отзывов
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $350 за всё до 3 чел.