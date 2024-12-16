Заберём вас в Баку и начнём наше погружение в историю. Первым посетим мавзолей 15 века Дири Баба, словно вросший в скалу. Зайдём в старейшую в Азербайджане Джума-мечеть, расположенную на родине Шамаханской царицы из сказки Александра Пушкина.

Поедем дальше, любуясь бескрайними виноградниками. Преодолеем перевал, с которого видны высокогорные массивы и густые леса. Сделаем привал у озера Нохур, окружённого холмами и знаменитого прозрачными водами. Здесь можно арендовать лодку или катамаран или покататься на лошади.

К вечеру прибудем в Шеки, где останемся ночевать. Он входит в число древнейших городов страны, некогда являлся важным пунктом Великого шёлкового пути, а сейчас привлекает россыпью архитектурных памятников и впечатляющими панорамами Большого Кавказа.