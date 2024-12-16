Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Не входит в стоимость. Ночёвка запланирована в городе Шеки. При необходимости порекомендуем хороший отель.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Kia Ceed, Nissan X-trail, Kia Carnival или Mercedes Vito.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро Нохур
Заберём вас в Баку и начнём наше погружение в историю. Первым посетим мавзолей 15 века Дири Баба, словно вросший в скалу. Зайдём в старейшую в Азербайджане Джума-мечеть, расположенную на родине Шамаханской царицы из сказки Александра Пушкина.
Поедем дальше, любуясь бескрайними виноградниками. Преодолеем перевал, с которого видны высокогорные массивы и густые леса. Сделаем привал у озера Нохур, окружённого холмами и знаменитого прозрачными водами. Здесь можно арендовать лодку или катамаран или покататься на лошади.
К вечеру прибудем в Шеки, где останемся ночевать. Он входит в число древнейших городов страны, некогда являлся важным пунктом Великого шёлкового пути, а сейчас привлекает россыпью архитектурных памятников и впечатляющими панорамами Большого Кавказа.
Прогулки по Шеки и окрестностям
Начнём день с осмотра жемчужины Шеки — ханского дворца 18 века, построенного без единого гвоздя. Увидим и другие шедевры зодчества: старинные караван-сараи, дом знатного рода Шекихановых и подземный хаммам 19 века. Сможем посетить Музей народно-прикладного искусства, фабрику шёлка, дом героя Великой Отечественной войны Ахмедия Джабраилова.
На обед рекомендую попробовать шекинский пити — наваристый суп, который томят в глиняных горшочках не менее 8 часов. Заглянем в семейную кондитерскую, где можно попробовать и приобрести медовую пахлаву.
На обратном пути заедем в село Киш. Здесь расположена церковь 1 века, построенная во времена, когда регион был частью Кавказской Албании. Поднимемся на гору к развалинам средневековой крепости Гелярсан-Гёрарсан, некогда оберегавшей ханство от вражеских набегов. Вечером вернёмся в Баку и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Баку и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Стоимость тура для группы из 5-7 участников составляет €270, из 8-17 участников - €350
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Отзывы и рейтинг
Помогли оперативно (буквально за несколько часов) найти нам гида. Прекрасные впечатления от поездки в Гянджу.
Нам помог гид Бахтияр! Потрясающий, образованный, слушать его было невероятно интересно!
Потрясающие впечатления от экскурсии и глубоких зниний истории нашего гида Бахтияра.
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