2 отзыва оставили туристы

Постепенно старые наши дворы уходят в прошлое. Старые дворики манят спокойствием и воспоминаниями о давно минувшем. Пара шагов - и ты теряешься в веренице старинных улочек, покрытых брусчаткой. Красивые 🤩 фасады двухэтажных домов, восточные орнаменты, резные деревянные балконы. Кажется, что время остановилось - и даже не верится, что вокруг этого небольшого исторического ядра бьётся пульс жизни одного из самых стремительно и динамично развивающихся мегаполисов.

Вместе с ними уходит живая история 📖, но они навсегда останутся в памяти и сердцах Бакинцев.

Бакинские дворики! Картины как нельзя лучше позволяют почувствовать дух Баку прошлых лет.

В моей замечательной экскурсии 🧭, будет серия рассказов о Баку о детстве о жителях этого города об их радостях и горестях. В данной экскурсии вы увидете удивительные исторические здания. Баку это самый лучший город 🏙️ на земле и люди по всему миру которые где бы не жили несут в себе частичку этого города.

Обо все и всех начиная с крепости и заканчивая настоящим Баку это Баки Кяндляри (поселки).