2 отзыва оставили туристы

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Экскурсия по Бакинским дворикам. Загадки, тайны и судьбы коренных бакинцев

5
2 отзыва
Анар Р.
Анар Р. – Гид из Баку
Баку - уникальный город 🏙️.

Здесь шикарное средневековое ядро Востока гармонично соседствует со стремительно окружающими его современными небоскрёбами, растущими, как грибы, после начала нефтяного бума XXI века, здесь со всем самым новым, лоснящимся и модным по-прежнему сочетаются кварталы дикого самостроя, а наполняющий всё это налёт родного советского прошлого и постсоветского настоящего ещё более добавляет городу контрастности и колорита.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $50 за экскурсию

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Экскурсия по Бакинским дворикам. Загадки, тайны и судьбы коренных бакинцев
Экскурсия по Бакинским дворикам. Загадки, тайны и судьбы коренных бакинцев
Постепенно старые наши дворы уходят в прошлое. Старые дворики манят спокойствием и воспоминаниями о давно минувшем. Пара шагов - и ты теряешься в веренице старинных улочек, покрытых брусчаткой. Красивые 🤩 фасады двухэтажных домов, восточные орнаменты, резные деревянные балконы. Кажется, что время остановилось - и даже не верится, что вокруг этого небольшого исторического ядра бьётся пульс жизни одного из самых стремительно и динамично развивающихся мегаполисов.
Вместе с ними уходит живая история 📖, но они навсегда останутся в памяти и сердцах Бакинцев.
Бакинские дворики! Картины как нельзя лучше позволяют почувствовать дух Баку прошлых лет.
В моей замечательной экскурсии 🧭, будет серия рассказов о Баку о детстве о жителях этого города об их радостях и горестях. В данной экскурсии вы увидете удивительные исторические здания. Баку это самый лучший город 🏙️ на земле и люди по всему миру которые где бы не жили несут в себе частичку этого города.
Обо все и всех начиная с крепости и заканчивая настоящим Баку это Баки Кяндляри (поселки).
Что входит
  • Транспорт.
  • Гид-экскурсовод.
Что не входит
  • Питание.
  • Входные билеты в музеи.
Начало и место завершения
🚩 У вашего отеля или апартаментов.
Экскурсия по Бакинским дворикам. Загадки, тайны и судьбы коренных бакинцев
Экскурсия по Бакинским дворикам. Загадки, тайны и судьбы коренных бакинцев
Экскурсия по Бакинским дворикам. Загадки, тайны и судьбы коренных бакинцев
Экскурсия по Бакинским дворикам. Загадки, тайны и судьбы коренных бакинцев

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анар Р.
Анар Р.
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2 отзыва оставили туристы

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