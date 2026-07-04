2 отзыва оставили туристы

Баку — уникальный город.
Здесь шикарное средневековое ядро Востока гармонично соседствует со стремительно окружающими его современными небоскрёбами, растущими, как грибы, после начала нефтяного бума XXI века, здесь со всем самым новым, лоснящимся и модным по-прежнему сочетаются кварталы дикого самостроя, а наполняющий всё это налёт родного советского прошлого и постсоветского настоящего ещё более добавляет городу контрастности и колорита.
Здесь шикарное средневековое ядро Востока гармонично соседствует со стремительно окружающими его современными небоскрёбами, растущими, как грибы, после начала нефтяного бума XXI века, здесь со всем самым новым, лоснящимся и модным по-прежнему сочетаются кварталы дикого самостроя, а наполняющий всё это налёт родного советского прошлого и постсоветского настоящего ещё более добавляет городу контрастности и колорита.
Описание экскурсииОчарование старины: прогулки по забытым дворикам Постепенно старые наши дворы уходят в прошлое. Старые дворики манят спокойствием и воспоминаниями о давно минувшем. Пара шагов, и ты теряешься в веренице старинных улочек, покрытых брусчаткой. Красивые фасады двухэтажных домов, восточные орнаменты, резные деревянные балконы. Кажется, что время остановилось, и даже не верится, что вокруг этого небольшого исторического ядра бьётся пульс жизни одного из самых стремительно и динамично развивающихся мегаполисов. Бакинские дворики. Вместе с ними уходит живая история, но они навсегда останутся в памяти и сердцах бакинцев. Картины как нельзя лучше позволяют почувствовать дух Баку прошлых лет. На моей увлекательной экскурсии вас ждет серия рассказов о Баку, о детстве и жителях этого города, об их радостях и горестях. Вы увидите удивительные исторические здания и необычные для туриста места.
Ежедневно, по договоренности
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город Баку
- Места сьемок из фильма «Брильянтовая рука»
- Девичья Башня
- Губернаторский сад
- Памятник Алиага Вахиду
- Бакинские дворы
- Дворец Ширваншахов
- Мечеть Джума
- Мастерская художника Али Шамси
- Мастерская Мир-Теймура
- Музей миниатюрных книг
- Cредневековые мечети
- Хаммамы
- Караван-сараи
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Это была удивительная экскурсия по Старому Городу с Джавидом!! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы даже не заметили как прошли вокруг 22 га, именно на такой площади раскинулся Старый Город!
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М
Экскурсия замечательная, категорически рекомендую. За короткое время гид Javid рассказал очень много интересного. Очень приятный эрудированный собеседник.
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Ю
Увидели Старый Баку. Экскурсия очень интересная. Гид Анар замечательный. Очень интересно рассказывает не только исторические факты, но и разные легенды. Под его рассказы совершенно забываешь о времени, настолько это увлекательно.
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Ю
Гуляли с семьей в Старом городе. Нашим гидом был Заур. Впечатления самые лучшие. Замечательный микс исторических фактов с простыми и запоминающимися историями. Например, о том, что невесту в бане обычно
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Л
Прогулка по старому городу, в особенности по бакинским дворикам вместе с экскурсоводом Анаром - незабываемое путешествие!
Недавно нам посчастливилось побывать на прогулке по старому городу вместе с талантливым и опытным рассказчиком,
Недавно нам посчастливилось побывать на прогулке по старому городу вместе с талантливым и опытным рассказчиком,
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h
Очень понравилась экскурсия по старым Бакинским дворикам! Анар очень приятный человек, прекрасно знает свой город, историю, мы с удовольствием слушали его увлекательный рассказ. Хочу отметить, что Анар очень внимательно относится
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