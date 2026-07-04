2 отзыва оставили туристы

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Баку — уникальный город.



Здесь шикарное средневековое ядро Востока гармонично соседствует со стремительно окружающими его современными небоскрёбами, растущими, как грибы, после начала нефтяного бума XXI века, здесь со всем самым новым, лоснящимся и модным по-прежнему сочетаются кварталы дикого самостроя, а наполняющий всё это налёт родного советского прошлого и постсоветского настоящего ещё более добавляет городу контрастности и колорита. 5 42 отзыва

Анар Ваш гид в Баку Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -30% $87 выгода $26.10 $60.90 за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 42 отзыва 🇷🇺 русский 2.5 часа 1-20 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Очарование старины: прогулки по забытым дворикам Постепенно старые наши дворы уходят в прошлое. Старые дворики манят спокойствием и воспоминаниями о давно минувшем. Пара шагов, и ты теряешься в веренице старинных улочек, покрытых брусчаткой. Красивые фасады двухэтажных домов, восточные орнаменты, резные деревянные балконы. Кажется, что время остановилось, и даже не верится, что вокруг этого небольшого исторического ядра бьётся пульс жизни одного из самых стремительно и динамично развивающихся мегаполисов. Бакинские дворики. Вместе с ними уходит живая история, но они навсегда останутся в памяти и сердцах бакинцев. Картины как нельзя лучше позволяют почувствовать дух Баку прошлых лет. На моей увлекательной экскурсии вас ждет серия рассказов о Баку, о детстве и жителях этого города, об их радостях и горестях. Вы увидите удивительные исторические здания и необычные для туриста места.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Старый город Баку

Места сьемок из фильма «Брильянтовая рука»

Девичья Башня

Губернаторский сад

Памятник Алиага Вахиду

Бакинские дворы

Дворец Ширваншахов

Мечеть Джума

Мастерская художника Али Шамси

Мастерская Мир-Теймура

Музей миниатюрных книг

Cредневековые мечети

Хаммамы

Караван-сараи Что включено Услуги гида-экскурсовода

Транспорт Что не входит в цену Входные билеты в музеи

Питание Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.