2 отзыва оставили туристы

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Экскурсия по Бакинским дворикам: загадки, тайны и судьбы коренных бакинцев

Бакинские дворики: путешествие в прошлое города на индивидуальной экскурсии
Баку — уникальный город.

Здесь шикарное средневековое ядро Востока гармонично соседствует со стремительно окружающими его современными небоскрёбами, растущими, как грибы, после начала нефтяного бума XXI века, здесь со всем самым новым, лоснящимся и модным по-прежнему сочетаются кварталы дикого самостроя, а наполняющий всё это налёт родного советского прошлого и постсоветского настоящего ещё более добавляет городу контрастности и колорита.
5
42 отзыва
Экскурсия по Бакинским дворикам: загадки, тайны и судьбы коренных бакинцев
Экскурсия по Бакинским дворикам: загадки, тайны и судьбы коренных бакинцев
Экскурсия по Бакинским дворикам: загадки, тайны и судьбы коренных бакинцев

Описание экскурсии

Очарование старины: прогулки по забытым дворикам Постепенно старые наши дворы уходят в прошлое. Старые дворики манят спокойствием и воспоминаниями о давно минувшем. Пара шагов, и ты теряешься в веренице старинных улочек, покрытых брусчаткой. Красивые фасады двухэтажных домов, восточные орнаменты, резные деревянные балконы. Кажется, что время остановилось, и даже не верится, что вокруг этого небольшого исторического ядра бьётся пульс жизни одного из самых стремительно и динамично развивающихся мегаполисов. Бакинские дворики. Вместе с ними уходит живая история, но они навсегда останутся в памяти и сердцах бакинцев. Картины как нельзя лучше позволяют почувствовать дух Баку прошлых лет. На моей увлекательной экскурсии вас ждет серия рассказов о Баку, о детстве и жителях этого города, об их радостях и горестях. Вы увидите удивительные исторические здания и необычные для туриста места.

Ежедневно, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город Баку
  • Места сьемок из фильма «Брильянтовая рука»
  • Девичья Башня
  • Губернаторский сад
  • Памятник Алиага Вахиду
  • Бакинские дворы
  • Дворец Ширваншахов
  • Мечеть Джума
  • Мастерская художника Али Шамси
  • Мастерская Мир-Теймура
  • Музей миниатюрных книг
  • Cредневековые мечети
  • Хаммамы
  • Караван-сараи
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
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И
Это была удивительная экскурсия по Старому Городу с Джавидом!! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы даже не заметили как прошли вокруг 22 га, именно на такой площади раскинулся Старый Город!
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Джавид, очень любит Баку, настоящий бакинец!, очень хорошо знает историю, рассказывает захватывающе, с легким юмором. Много фактов, историй, легенд!! Полное погружение в город, в историю!! Всем очень рекомендую именно эту экскурсию, и именно с Джавидом!

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М
Экскурсия замечательная, категорически рекомендую. За короткое время гид Javid рассказал очень много интересного. Очень приятный эрудированный собеседник.
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Ю
Увидели Старый Баку. Экскурсия очень интересная. Гид Анар замечательный. Очень интересно рассказывает не только исторические факты, но и разные легенды. Под его рассказы совершенно забываешь о времени, настолько это увлекательно.
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Ю
Гуляли с семьей в Старом городе. Нашим гидом был Заур. Впечатления самые лучшие. Замечательный микс исторических фактов с простыми и запоминающимися историями. Например, о том, что невесту в бане обычно
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присматривала сестра или мама жениха. И здесь мужчине важно было иметь хорошие отношения с родственницами, чтобы не получить кота в мешке:))) я заранее предупредила Заура, что с нами малыш 4-х лет и что 2 часом нам будет достаточно. Если честно, было жаль прерываться, если бы бы были без ребенка, гуляли бы часа 4. Было интересно! А главное, что Заур очень увлеченный, располагающий к себе человек, с котором легко и комфортно. Рекомендация всем, кто хочет расширить кругозор и зарядиться позитивом!

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Л
Прогулка по старому городу, в особенности по бакинским дворикам вместе с экскурсоводом Анаром - незабываемое путешествие!
Недавно нам посчастливилось побывать на прогулке по старому городу вместе с талантливым и опытным рассказчиком,
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который влюблен в собственный город и прекрасно знает его историю. Благодаря его рассказам мы не только увидели древние улицы и задания, но и почувствовали атмосферу прошлых времен.
Экскурсовод был не только отличным рассказчиком, но компетентным, пунктуальным и тактичным гидом. Он всегда был готов ответить на все наши вопросы и дать ценные советы по поводу посещения интересных мест в городе. Особо впечатлил дом всемирно известного мастера по керамике (хозяин дома сказал, что не с каждым гидом пускают туристов в это место).

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h
Очень понравилась экскурсия по старым Бакинским дворикам! Анар очень приятный человек, прекрасно знает свой город, историю, мы с удовольствием слушали его увлекательный рассказ. Хочу отметить, что Анар очень внимательно относится
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к вопросам и просьбам своих клиентов! По ходу экскурсии мы останавливались в интересных не запланированных местах, просто интересовались по ходу движения, а Анар любезно останавливался, либо специально ехал в это место, чтобы рассказать! Мы купили кучу сувениров с помощью Анапа, очень вкусно покушали вечером! Очень искренний, добрый человек и профессиональный знающий гид!
Елена, Георгий и Мария

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