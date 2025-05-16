Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Ощутите яркие эмоции, знакомясь с историей и культурой Старого города Баку.



Восхититесь величественными крепостными стенами, Девичьей башней и дворцом Ширваншахов, удивитесь старинными банями и караван-сараями, хранящими тайны веков.



Испытайте восторг и гордость, оказавшись на местах съёмок легендарных фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия» и «Тегеран-43».



Изумитесь крошечными, но невероятно детализированными экспонатами в музее миниатюрных книг во время удивительной прогулки по старому городу Баку.