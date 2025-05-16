Ощутите яркие эмоции, знакомясь с историей и культурой Старого города Баку.
Восхититесь величественными крепостными стенами, Девичьей башней и дворцом Ширваншахов, удивитесь старинными банями и караван-сараями, хранящими тайны веков.
Испытайте восторг и гордость, оказавшись на местах съёмок легендарных фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия» и «Тегеран-43».
Изумитесь крошечными, но невероятно детализированными экспонатами в музее миниатюрных книг во время удивительной прогулки по старому городу Баку.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииЧто вы увидите и узнаете?
- Крепостные стены и ворота Гоша Гала Мы начнём у крепостных стен, которые защищали город веками. Вы узнаете о строительстве стен, роли Баку в торговле и о том, как эти древние сооружения сохранились до наших дней.
- Дворец Ширваншахов Этот шедевр азербайджанской архитектуры раскроет перед вами эпоху правителей Ширванского государства. При желании вы можете прогуляться по залам дворца, увидите мавзолей, мечеть и знаменитую шахскую баню.
- Девичья башня Мы подойдём к Девичьей башне — одному из символов Баку, окутанному мифами. Вы узнаете её историю, функции и загадки, которые она хранит.
- Старинные бани и традиции Я расскажу об азербайджанских банных традициях, их значении и уникальных ритуалах очищения. Баня Ана Микаила — памятник старины с уникальной архитектурой. Баня Гаджи Гаиба, скрывающая историю о её владельце. Ханские бани — место, где отдыхали знатные гости. Баня Касум Бека, отражающая богатство восточных традиций.
- Мастерская Али Шамси Мы пройдёмся мимо яркой мастерской художника Али Шамси, чьи работы завораживают своей энергией. Здесь искусство встречается с историей, создавая неповторимую атмосферу.
- Мечети старого города Мы пройдём мимо старинных мечетей, каждая из которых — уникальный памятник архитектуры и духовного наследия.
- Дом святого старца Мир Мовсум Ага Это место паломничества, где хранятся легенды о святом старце. Я расскажу вам о его жизни и чудесах, которые до сих пор вдохновляют верующих, а также вы сможете загадать желание в этом святом доме.
- Часовня святого Варфоломея Мы посетим место, где находилась часовня святого Варфоломея, и узнаем о его трагической судьбе и связи с историей Баку.
- Старинные караван-сараи Мы остановимся у караван-сараев Мултани и Бухара, где вы узнаете, как здесь кипела торговля и встречались культуры разных народов.
- Памятник Алиага Вахиду Памятник великому поэту Азербайджана Алиага Вахиду станет поводом для рассказа о его дружбе с Сергеем Есениным и их взаимном влиянии.
- Кино и Баку Я расскажу истории, связанные с фильмами, и о любви режиссёра Леонида Гайдая и Нины Гребешковой. Мы побываем на местах съёмок известных фильмов: «Бриллиантовая рука»: знаменитый уголок, где герой Никулина оказался в забавной ситуации. «Человек-амфибия» и «Тегеран-43»: места, где Ичери Шехер превращался в другие города.
- Музей миниатюрных книг Мы посетим уникальный музей миниатюрных книг, основанный Зарифой Салаховой. Здесь вы увидите самую маленькую книгу в мире и редкие экземпляры из личной коллекции основательницы. Я расскажу о значении этой коллекции и истории её создания.
- Восточные сладости Вы узнаете, какую азербайджанскую сладость Леонид Гайдай включил в фильм «Кавказская пленница», и я поделюсь её рецептом.
- Магазин винно-водочных изделий Апшеронского винного завода (по желанию) Это единственный магазин в Баку, где продаются уникальные гранатовые вина без добавления сахара, вина из винограда, а также дистилляты и коньяки различных годов выдержки. Продукция этого завода не продается нигде в Баку и идёт на экспорт в Германию. Вы сможете продегустировать и приобрести продукцию по своему выбору.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепостные стены старого города
- Бани старого города
- Мечети старого города
- Места съёмок советских фильмов
- Карван-сараи старого города
- Девечья башня
- Дворец Ширваншахов
- Музей миниатюрных книг
- Памятник Алиага Вахиду
- Дом святого старца Мир Мовсум Ага
- Мастерская Али Шамси
- Дом с цепями
- Дом с кошками
- Дом Рамазанова
- Дом Вагифа Мустафазаде
- Винный магазин Апшеронского винзавода
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Евгений
16 мая 2025
Добрый день. Были на экскурсии по Старому городу с гидом Мусой. Очень понравилось. Только положительные впечатления.
Спасибо огромное.
Спасибо огромное.
Спасибо огромное.
