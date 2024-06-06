Музей миниатюрной книги – экскурсии в Баку

Найдено 7 экскурсий в категории «Музей миниатюрной книги» в Баку на русском языке, цены от €60, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Изысканный микс культур и традиций Баку
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
9077 за всё до 7 чел.
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Знакомство с новым и старым Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Каждый день с 9.00-19.00
Завтра в 17:00
10 июня в 18:00
от 90$72 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:00
150 за всё до 4 чел.
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
Отправиться в путешествие по лучшим местам Баку и создать украшение своими руками
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
60 за всё до 3 чел.
Трансфер-экскурсия по Баку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
140 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Экскурсия очень содержательная и интересная. Михаил показал нам знаковые места города, рассказывая интригующие истории и легенды. Чувствовалось, что Михаил с
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    любовью относится к своей стране и с удовольствием делает свою работу! В конце экскурсии Михаил подарил нам варенье из шелковицы- приятный комплимент!))) Спасибо за впечатления!

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
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    миксе культур. Было очень увлекательно, время пролетело незаметно. Хотелось сушать Михаила еще и еще. Он показал мне старый город и район вокруг него. Рассказал о современном городе, посоветовал куда пойти по насущным вопросам (покушать, поенять валюту, посмотреть еще интересное). И еще он подарил мне баночку домашнего варенья) К слову сказать, добрешие таможенники выпустили меня с этой баночкой в ручной клади) Максимально рекомендую погулять по Баку с Михаилом.

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Знакомство с новым и старым Баку
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
  • I
    Irina
    26 мая 2024
    Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
    Поездка была познавательной и включала две остановки для дегустации натурального гранатового сока и вина. Поездка включает в себя множество мест,
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    которые хотелось бы увидеть во время короткого пребывания в Баку. Большая часть тура была пешеходной, и нам, всей семье, он очень понравился, и мы очень рекомендуем этот тур.

  • Г
    Геннадий
    23 мая 2024
    Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Организация на высоте. Все четко. Видно, что люди любят свой город. Рекомендуем!
  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
    Шикарнейшая пешая экскурсия, пролетевшая за 1 миг. Благодарим Мусу, который открыл для нас этот прекрасный город Баку. Сотни интересных фактов, великолепный маршрут, эрудиция и замечательное чувство юмора Мусы никого не оставят равнодушным. Рекомендуем с приветом из Сибири!
  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
    Увлекательная экскурсия по городу со множеством интересных историй. Доброжелательный и пунктуальный гид с хорошим чувством юмора. Нам очень понравилось, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
    Супер гид, хорошо знающий историю Азербайджана на все 100%. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Очень рекомендую!
  • В
    Вячеслав
    28 апреля 2024
    Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия, гид-Рашад- знающий грамотный и любящий свой город экскурсовод. Познакомились с достопримечательностями красивого, современного и старинного одновременно города.
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    Впечатления прекрасные- солнечный, гостеприимный и дружелюбный народ. Большое спасибо гиду Рашаду, провел экскурсию на высшем уровне. Желаем удачи Рашаду и его фирме в их благородной деятельности!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей миниатюрной книги»

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  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Музей миниатюрной книги" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 60 до 150 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Музей миниатюрной книги», 46 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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