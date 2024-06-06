1 чел.
По популярности
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
90€77 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Каждый день с 9.00-19.00
Завтра в 17:00
10 июня в 18:00
от 90$72 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
Отправиться в путешествие по лучшим местам Баку и создать украшение своими руками
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
€140 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсия очень содержательная и интересная. Михаил показал нам знаковые места города, рассказывая интригующие истории и легенды. Чувствовалось, что Михаил с
- ГГалина4 июня 2024Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
- ААлександр4 июня 2024Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой. Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
- IIrina26 мая 2024Поездка была познавательной и включала две остановки для дегустации натурального гранатового сока и вина. Поездка включает в себя множество мест,
- ГГеннадий23 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Организация на высоте. Все четко. Видно, что люди любят свой город. Рекомендуем!
- ННадежда20 мая 2024Шикарнейшая пешая экскурсия, пролетевшая за 1 миг. Благодарим Мусу, который открыл для нас этот прекрасный город Баку. Сотни интересных фактов, великолепный маршрут, эрудиция и замечательное чувство юмора Мусы никого не оставят равнодушным. Рекомендуем с приветом из Сибири!
- ММаргарита18 мая 2024Увлекательная экскурсия по городу со множеством интересных историй. Доброжелательный и пунктуальный гид с хорошим чувством юмора. Нам очень понравилось, спасибо!
- ЕЕкатерина12 мая 2024Супер гид, хорошо знающий историю Азербайджана на все 100%. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Очень рекомендую!
- ВВячеслав28 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, гид-Рашад- знающий грамотный и любящий свой город экскурсовод. Познакомились с достопримечательностями красивого, современного и старинного одновременно города.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей миниатюрной книги»
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