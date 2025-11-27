Вас ждет путешествие по живописному региону Горный Ширван! Эта экскурсия — идеальный способ открыть для себя богатую историю, уникальную культуру и природную красоту Азербайджана в тёплой и дружеской атмосфере. Вас ждут древние святыни, гастрономические открытия, очаровательные животные и вдохновляющие пейзажи.

Мавзолей Дири Баба

Наша первая остановка — таинственный скальный мавзолей Дири Баба, расположенный по пути в Шемаху. Это место окутано легендами и считается священным. Согласно преданию, здесь похоронен святой по имени Дири Баба (Живой Дед), чьё тело, по поверьям, оставалось нетленным более 300 лет. Уникальная архитектура мавзолея, встроенного в скалу, и его мистическая атмосфера оставят у вас незабываемые впечатления.

Джума-мечеть в Шемахе

В городе Шемаха вы посетите Джума-мечеть — самую большую мечеть Кавказа и одну из старейших на Южном Кавказе и Ближнем Востоке. Основанная в 9 веке, она поражает своей исторической значимостью и архитектурной красотой. Вы узнаете о её многовековой истории и роли в культурной жизни региона.

Винодельня Мейсари

Следующая точка маршрута — живописная винодельня Мейсари, окружённая виноградниками и озером. Здесь вы познакомитесь с традициями местного виноделия, посетите винный погреб и музей, посвящённый истории вина. Мы поговорим о тонкостях вкуса местных вин, их сочетании с природой и поэзией. По желанию вы сможете насладиться обедом или лёгким перекусом в ресторане с потрясающим видом на виноградники.

Ферма альпак

Завершим путешествие на первой в Азербайджане интерактивной ферме альпак! Эти очаровательные пушистые животные из Южной Америки покорят ваше сердце. Вы сможете погладить альпак, покормить их, узнать об их жизни и сделать множество милых фотографий на память. Это место подарит вам радость и заряд положительных эмоций!