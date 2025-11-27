Приглашаю отправиться в живописный регион Горный Ширван! Вы осмотрите Джума-мечеть 9 века в Шемахе и таинственный скальный мавзолей Дири Баба. Познакомитесь с милыми альпаками и отдохнёте на живописной винодельне с озером. Всё это — в душевном дружеском формате.
Описание экскурсии
Вас ждет путешествие по живописному региону Горный Ширван! Эта экскурсия — идеальный способ открыть для себя богатую историю, уникальную культуру и природную красоту Азербайджана в тёплой и дружеской атмосфере. Вас ждут древние святыни, гастрономические открытия, очаровательные животные и вдохновляющие пейзажи.
Мавзолей Дири Баба
Наша первая остановка — таинственный скальный мавзолей Дири Баба, расположенный по пути в Шемаху. Это место окутано легендами и считается священным. Согласно преданию, здесь похоронен святой по имени Дири Баба (Живой Дед), чьё тело, по поверьям, оставалось нетленным более 300 лет. Уникальная архитектура мавзолея, встроенного в скалу, и его мистическая атмосфера оставят у вас незабываемые впечатления.
Джума-мечеть в Шемахе
В городе Шемаха вы посетите Джума-мечеть — самую большую мечеть Кавказа и одну из старейших на Южном Кавказе и Ближнем Востоке. Основанная в 9 веке, она поражает своей исторической значимостью и архитектурной красотой. Вы узнаете о её многовековой истории и роли в культурной жизни региона.
Винодельня Мейсари
Следующая точка маршрута — живописная винодельня Мейсари, окружённая виноградниками и озером. Здесь вы познакомитесь с традициями местного виноделия, посетите винный погреб и музей, посвящённый истории вина. Мы поговорим о тонкостях вкуса местных вин, их сочетании с природой и поэзией. По желанию вы сможете насладиться обедом или лёгким перекусом в ресторане с потрясающим видом на виноградники.
Ферма альпак
Завершим путешествие на первой в Азербайджане интерактивной ферме альпак! Эти очаровательные пушистые животные из Южной Америки покорят ваше сердце. Вы сможете погладить альпак, покормить их, узнать об их жизни и сделать множество милых фотографий на память. Это место подарит вам радость и заряд положительных эмоций!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Дири Баба
- Джума-Мечеть в Шамахе
- Винодельня Мейсари
- Ферма Альпак
Что включено
- Транспорт
- Услуга гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Мавзолей Дири-Баба (5$) за человека, дети до 7 лет бесплатно
- Ферма Альпак (20 $) за человека, дети до 6-14 лет (10$)
- Обедь и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с место проживания
Завершение: Привозим в отель или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
