Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
Посетите водопады, озеро и винодельни: одна из них — среди лучших в стране, а на второй вам предложат продегустировать органические вина. Кроме того, вы заглянете на ферму альпак, и узнаете, что Жан-Клод делает в Габале.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Усыпальница нетленного старца
Поездку мы начнём с посещения мавзолея Дири-Баба, который был построен в 15 веке в скале и до сих пор привлекает почитателей суфизма и мистики. Вы услышите об этом таинственном месте и сможете выполнить традиционный ритуал на исполнение желания.
Одна из древнейших мечетей Кавказа
В городе Шемаха вы посетите Джума-мечеть, познакомитесь с её историей и узнаете, почему проектирование сооружения доверили польскому архитектору. Также мы поговорим о прошлом самого города и разберёмся, по какой причине город перестал быть столицей Ширванского ханства.
Винная пауза
Следующая остановка будет на винодельне Мейсери, где вы сможете продегустировать органическое вино, сделать колоритные фотографии, выпить чашечку кофе и продолжить путь.
Ферма альпак (по понедельникам не работает)
По желанию мы можем заехать на ферму альпак. Это радость и удовольствие и для детей, и для взрослых. Можно будет покормить экзотических животных, сфотографироваться с ними и даже познакомиться с победительницей конкурса красоты среди альпак «Мисс Европа — 2019»!
Габала, Ван Дамм и семь красавиц
Минуя Исмаиллинский район, мы въедем в Габалу — столицу Кавказской Албании. Вы узнаете, почему здесь поставили памятник знаменитому актёру. Посетите водопад Семь красавиц и озеро Нохур, где летом можно прокатиться на катамаране. Поднявшись по канатной дороге, увидите Габалу с высоты птичьего полёта. По желанию прокатитесь на качелях над пропастью и погуляете по стеклянному мостику.
Пообедать можно будет в колоритном ресторане у реки. А если пожелаете, мы отправимся на одну из лучших виноделен страны, которая находится в Габале. Профессиональный сомелье проведёт для вас дегустацию вин, и здесь же вам предложат прекрасный обед.
Организационные детали
Трансфер и дополнительные расходы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном седане. Дорога в один конец займёт около 4 часов. На отрезке пути в 40 километров идут ремонтные работы.
- Отдельно оплачивается: обед, билеты на канатную дорогу — 19 манат с человека, винная дегустация и посещение фермы альпак — 15 манат за ребёнка, 35 манат за взрослого (бронировать лучше заранее, поэтому сообщите о вашем решении при заказе экскурсии)
Дополнительные опции
- Мы можем организовать поездку для компании до 18 человек — детали уточняйте в переписке к заказу
- Вы можете остаться на ночь в Габале, чтобы охватить больше локаций и насладиться горными пейзажами. Стоимость отелей варьируется от 80 до 300 манат. С резервацией отелей поможем.
*Ферма альпак не работает по понедельникам и до 15 Декабря 2023 года закрыта на техническое обслуживание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.