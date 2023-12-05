Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм

Индивидуальная экскурсия в Баку

Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане

Вы побываете в двух старинных столицах — Ширванского ханства и Кавказской Албании. Прикоснётесь к тайнам мистического мавзолея и осмотрите древнюю мечеть в Шемахе.

Посетите водопады, озеро и винодельни: одна из них — среди лучших в стране, а на второй вам предложат продегустировать органические вина. Кроме того, вы заглянете на ферму альпак, и узнаете, что Жан-Клод делает в Габале.
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
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Описание

Что вас ожидает

Усыпальница нетленного старца

Поездку мы начнём с посещения мавзолея Дири-Баба, который был построен в 15 веке в скале и до сих пор привлекает почитателей суфизма и мистики. Вы услышите об этом таинственном месте и сможете выполнить традиционный ритуал на исполнение желания.

Одна из древнейших мечетей Кавказа

В городе Шемаха вы посетите Джума-мечеть, познакомитесь с её историей и узнаете, почему проектирование сооружения доверили польскому архитектору. Также мы поговорим о прошлом самого города и разберёмся, по какой причине город перестал быть столицей Ширванского ханства.

Винная пауза

Следующая остановка будет на винодельне Мейсери, где вы сможете продегустировать органическое вино, сделать колоритные фотографии, выпить чашечку кофе и продолжить путь.

Ферма альпак (по понедельникам не работает)

По желанию мы можем заехать на ферму альпак. Это радость и удовольствие и для детей, и для взрослых. Можно будет покормить экзотических животных, сфотографироваться с ними и даже познакомиться с победительницей конкурса красоты среди альпак «Мисс Европа — 2019»!

Габала, Ван Дамм и семь красавиц

Минуя Исмаиллинский район, мы въедем в Габалу — столицу Кавказской Албании. Вы узнаете, почему здесь поставили памятник знаменитому актёру. Посетите водопад Семь красавиц и озеро Нохур, где летом можно прокатиться на катамаране. Поднявшись по канатной дороге, увидите Габалу с высоты птичьего полёта. По желанию прокатитесь на качелях над пропастью и погуляете по стеклянному мостику.

Пообедать можно будет в колоритном ресторане у реки. А если пожелаете, мы отправимся на одну из лучших виноделен страны, которая находится в Габале. Профессиональный сомелье проведёт для вас дегустацию вин, и здесь же вам предложат прекрасный обед.

Организационные детали

Трансфер и дополнительные расходы

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном седане. Дорога в один конец займёт около 4 часов. На отрезке пути в 40 километров идут ремонтные работы.
  • Отдельно оплачивается: обед, билеты на канатную дорогу — 19 манат с человека, винная дегустация и посещение фермы альпак — 15 манат за ребёнка, 35 манат за взрослого (бронировать лучше заранее, поэтому сообщите о вашем решении при заказе экскурсии)

Дополнительные опции

  • Мы можем организовать поездку для компании до 18 человек — детали уточняйте в переписке к заказу
  • Вы можете остаться на ночь в Габале, чтобы охватить больше локаций и насладиться горными пейзажами. Стоимость отелей варьируется от 80 до 300 манат. С резервацией отелей поможем.

*Ферма альпак не работает по понедельникам и до 15 Декабря 2023 года закрыта на техническое обслуживание.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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