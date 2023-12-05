Вы побываете в двух старинных столицах — Ширванского ханства и Кавказской Албании. Прикоснётесь к тайнам мистического мавзолея и осмотрите древнюю мечеть в Шемахе. Посетите водопады, озеро и винодельни: одна из них — среди лучших в стране, а на второй вам предложат продегустировать органические вина. Кроме того, вы заглянете на ферму альпак, и узнаете, что Жан-Клод делает в Габале.

Описание

Что вас ожидает

Усыпальница нетленного старца

Поездку мы начнём с посещения мавзолея Дири-Баба, который был построен в 15 веке в скале и до сих пор привлекает почитателей суфизма и мистики. Вы услышите об этом таинственном месте и сможете выполнить традиционный ритуал на исполнение желания.

Одна из древнейших мечетей Кавказа

В городе Шемаха вы посетите Джума-мечеть, познакомитесь с её историей и узнаете, почему проектирование сооружения доверили польскому архитектору. Также мы поговорим о прошлом самого города и разберёмся, по какой причине город перестал быть столицей Ширванского ханства.

Винная пауза

Следующая остановка будет на винодельне Мейсери, где вы сможете продегустировать органическое вино, сделать колоритные фотографии, выпить чашечку кофе и продолжить путь.

Ферма альпак (по понедельникам не работает)

По желанию мы можем заехать на ферму альпак. Это радость и удовольствие и для детей, и для взрослых. Можно будет покормить экзотических животных, сфотографироваться с ними и даже познакомиться с победительницей конкурса красоты среди альпак «Мисс Европа — 2019»!

Габала, Ван Дамм и семь красавиц

Минуя Исмаиллинский район, мы въедем в Габалу — столицу Кавказской Албании. Вы узнаете, почему здесь поставили памятник знаменитому актёру. Посетите водопад Семь красавиц и озеро Нохур, где летом можно прокатиться на катамаране. Поднявшись по канатной дороге, увидите Габалу с высоты птичьего полёта. По желанию прокатитесь на качелях над пропастью и погуляете по стеклянному мостику.

Пообедать можно будет в колоритном ресторане у реки. А если пожелаете, мы отправимся на одну из лучших виноделен страны, которая находится в Габале. Профессиональный сомелье проведёт для вас дегустацию вин, и здесь же вам предложат прекрасный обед.

Организационные детали

Трансфер и дополнительные расходы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном седане. Дорога в один конец займёт около 4 часов. На отрезке пути в 40 километров идут ремонтные работы.

Отдельно оплачивается: обед, билеты на канатную дорогу — 19 манат с человека, винная дегустация и посещение фермы альпак — 15 манат за ребёнка, 35 манат за взрослого (бронировать лучше заранее, поэтому сообщите о вашем решении при заказе экскурсии)

Дополнительные опции

Мы можем организовать поездку для компании до 18 человек — детали уточняйте в переписке к заказу

Вы можете остаться на ночь в Габале, чтобы охватить больше локаций и насладиться горными пейзажами. Стоимость отелей варьируется от 80 до 300 манат. С резервацией отелей поможем.

*Ферма альпак не работает по понедельникам и до 15 Декабря 2023 года закрыта на техническое обслуживание.