Экскурсии с животными в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Баку на русском языке, цены от €128, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
198 отзывов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
150128 за всё до 3 чел.
Баку для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Баку для детей и взрослых
Сказки о городе, бакинский зоопарк и «кукольное царство»
Начало: От отеля проживания туристов
«Прогулка по Старому городу и бакинский зоопарк»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
132 за всё до 2 чел.
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Экскурсия была индивидуальная для пожилых людей) очень понравилось, что подстроились под их ритм и желания! Большое спасибо, было очень увлекательно и интересно!
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Это было классное пушешествие недалеко от Баку. Мой год Орхан встретил меня у отеля и мы поехали смотреть розовое озеро,
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    радужные горы и гору Бешбармак. По дороге, еще в городе, Орхан поинтересовался не надо ли мне чего в бытовом смысле. А мне надо было) И он отвез меня в очень выгодный обенный пункт, за что я ему очень благодарна, такого выгодного курса я потом не нашла в городе. И потом мы поехали за город. Беседа была очень интересная, я много узнала как про сами наши точки маршрута, так и простые вопросы, кторые меня интересовали (почему одни азербайджанцы прекрасно говорят по русски, а другие с трудом, как обстоят дела с русским языком в настоящее время в школах, почему закрыты государственные границы и кто и как их может перечечь, как обстоят дела у Азербайджана с ближайшими соседями и многое другое). Мой гид Орхан настолько прекрасно говорил по русски (прекрасный литературный русский язык без слов паразитов и современного сленга), что не всякий русский так говорит). Время пролетело незаметно. На розовом озере, кроме его цвета, меня удивила глина, которая налипала на колеса машины как тесто. Радужные горы - это такое Перу только гораздо ближе. Гора Бешбармак - это что-то сказочное) По пути у нас были стадо овец в сопровожнении пастушьих собак и колоритных пастухов, и безмятежно пасущиеся коровки и лошади и хищные птицы и ужик). виды с горы открываюся прям сказочные - с одной стороны альпийские луга с коровками и лошадкми, и с другой стороны - Каспийское море. Впечатлений от поездки - масса!)) Максимально рекомендую эту поездку.

  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Ездили с Музеффером, отличная экскурсия на пол дня 👍🏻 Посмотрели: - озеро (в мае оно действительно розовое у берега со стороны деревни
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    и пахнет йодом, мусор на берегу есть, и много, но природа супер) - агатовые горы (необычно, космические пейзажи) - гору Бешбармак (очень красивые виды, тропа с перилами прям внутри горы) Кутабов не хотелось (спасибо гиду за подсказку, что в жару мясо верблюда может быть тяжеловато), вместо этого заехали на рынок, накупили клубники с тутовником, а после получили мини-экскурсию по криминальным улочкам Баку! От души рекомендую и гида, и экскурсию!

    Ездили с Музеффером, отличная экскурсия на пол дня 👍🏻Ездили с Музеффером, отличная экскурсия на пол дня 👍🏻Ездили с Музеффером, отличная экскурсия на пол дня 👍🏻Ездили с Музеффером, отличная экскурсия на пол дня 👍🏻
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
    Такой тур подойдет всем, каждый найдет что-то интересное для себя! Недолгая дорога до Гобустана и Шемахи, посещение мавзолея (поднимаетесь высоко
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    в горы, изучаете пещеры суфиев), очень уютная ферма альпак, где можно покормить их и пообнимать, винодельня, дегустация вин. Моим гидом был Фуад. И этого гида я очень рекомендую. Вежливый, пунктуальный, много знает, прекрасный собеседник! В будущем хотела бы именно с ним побывать и в других местах!

  • У
    Ульяна
    1 ноября 2023
    Баку для детей и взрослых
    Очень понравилась экскурсовод, интересно провела экскурсию, смогла заинтересовать детей, узнали много нового о Баку, мы довольны ☺️
  • Л
    Любовь
    13 октября 2023
    Баку для детей и взрослых
    Очень рады были провести время в компании Сабины, ребенок 5ти лет был увлечен ее эмоциональными рассказами и вниманием, было очень познавательно как для ребенка, так и для меня. Отдельное спасибо за визит в музей волшебных ковров! Надеемся вернуться еще! 🤗
    Очень рады были провести время в компании Сабины, ребенок 5ти лет был увлечен ее эмоциональными рассказами
  • А
    Анна
    31 августа 2023
    Баку для детей и взрослых
    Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной атмосферой, а также за
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    великолепное руководство на протяжении всей экскурсии. Мы ездили с детьми 12 и 4 года. Посещение поселка Балаханы, (экскурсия "Апшеронским Санторини"), нам очень понравилось. Поселок был аккуратно отреставрирован, и сейчас представляет собой очень симпатичное место. История нефтяных промыслов, которую Сабина рассказала с таким вдохновением, перенесла нас в другую эпоху. Её умение передать не только факты, но и душу этих мест, сделало нашу экскурсию незабываемой. Мы почувствовали, как история и люди переплелись в этом месте, создавая уникальную атмосферу. Я бы сказала, что эта экскурсия не для тех людей, которые ищут великих изумлений, это не Баку. Это не для впечатлений на первый взгляд, хотя поселок очень симпатичный и напоминает европейские южные городки. Я бы рекомендовала эту экскурсию скорее тем, кто интересуется историей, обычаями, людьми, энергетикой и душой этого места. Ярко запомнилось азербайджанское чаепитие, организованное Сабиной. Мы устроились в уютном уголке и попробовали чай с оливковым вареньем и другими местными деликатесами. Это был не просто перекус, а настоящий ритуал, который позволил нам почувствовать глубокую связь с культурой этой земли. Также впечатлил древний колодец. Сабина не только профессиональный гид, но и настоящий луч света на этом путешествии. Её веселый и позитивный настрой заразителен, и с самого начала мы почувствовали, что наше время проведено в компании старого друга. Её образованность и интеллигентность добавили глубины всему нашему опыту. Её страсть к знаниям и любовь к своей стране и своей работе создали нам незабываемые воспоминания. Если вы хотите увидеть мир глазами истинного знатока и позитивного человека, то обязательно выбирайте Сабину в качестве вашего гида. Сабина, еще раз большое вам спасибо!

    Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
  2. Баку для детей и взрослых
  3. Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
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  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 128 до 180 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Животные», 204 ⭐ отзыва, цены от €128. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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