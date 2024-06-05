Это было классное пушешествие недалеко от Баку. Мой год Орхан встретил меня у отеля и мы поехали смотреть розовое озеро, читать дальше
радужные горы и гору Бешбармак. По дороге, еще в городе, Орхан поинтересовался не надо ли мне чего в бытовом смысле. А мне надо было) И он отвез меня в очень выгодный обенный пункт, за что я ему очень благодарна, такого выгодного курса я потом не нашла в городе. И потом мы поехали за город. Беседа была очень интересная, я много узнала как про сами наши точки маршрута, так и простые вопросы, кторые меня интересовали (почему одни азербайджанцы прекрасно говорят по русски, а другие с трудом, как обстоят дела с русским языком в настоящее время в школах, почему закрыты государственные границы и кто и как их может перечечь, как обстоят дела у Азербайджана с ближайшими соседями и многое другое). Мой гид Орхан настолько прекрасно говорил по русски (прекрасный литературный русский язык без слов паразитов и современного сленга), что не всякий русский так говорит). Время пролетело незаметно. На розовом озере, кроме его цвета, меня удивила глина, которая налипала на колеса машины как тесто. Радужные горы - это такое Перу только гораздо ближе. Гора Бешбармак - это что-то сказочное) По пути у нас были стадо овец в сопровожнении пастушьих собак и колоритных пастухов, и безмятежно пасущиеся коровки и лошади и хищные птицы и ужик). виды с горы открываюся прям сказочные - с одной стороны альпийские луга с коровками и лошадкми, и с другой стороны - Каспийское море. Впечатлений от поездки - масса!)) Максимально рекомендую эту поездку.
Ездили с Музеффером, отличная экскурсия на пол дня 👍🏻
Посмотрели:
- озеро (в мае оно действительно розовое у берега со стороны деревни читать дальше
и пахнет йодом, мусор на берегу есть, и много, но природа супер)
- агатовые горы (необычно, космические пейзажи)
- гору Бешбармак (очень красивые виды, тропа с перилами прям внутри горы)
Кутабов не хотелось (спасибо гиду за подсказку, что в жару мясо верблюда может быть тяжеловато), вместо этого заехали на рынок, накупили клубники с тутовником, а после получили мини-экскурсию по криминальным улочкам Баку!
От души рекомендую и гида, и экскурсию!
Такой тур подойдет всем, каждый найдет что-то интересное для себя! Недолгая дорога до Гобустана и Шемахи, посещение мавзолея (поднимаетесь высоко читать дальше
в горы, изучаете пещеры суфиев), очень уютная ферма альпак, где можно покормить их и пообнимать, винодельня, дегустация вин.
Моим гидом был Фуад. И этого гида я очень рекомендую. Вежливый, пунктуальный, много знает, прекрасный собеседник!
В будущем хотела бы именно с ним побывать и в других местах!
Очень рады были провести время в компании Сабины, ребенок 5ти лет был увлечен ее эмоциональными рассказами и вниманием, было очень познавательно как для ребенка, так и для меня. Отдельное спасибо за визит в музей волшебных ковров! Надеемся вернуться еще! 🤗
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной атмосферой, а также за читать дальше
великолепное руководство на протяжении всей экскурсии. Мы ездили с детьми 12 и 4 года.
Посещение поселка Балаханы, (экскурсия "Апшеронским Санторини"), нам очень понравилось. Поселок был аккуратно отреставрирован, и сейчас представляет собой очень симпатичное место. История нефтяных промыслов, которую Сабина рассказала с таким вдохновением, перенесла нас в другую эпоху. Её умение передать не только факты, но и душу этих мест, сделало нашу экскурсию незабываемой. Мы почувствовали, как история и люди переплелись в этом месте, создавая уникальную атмосферу.
Я бы сказала, что эта экскурсия не для тех людей, которые ищут великих изумлений, это не Баку. Это не для впечатлений на первый взгляд, хотя поселок очень симпатичный и напоминает европейские южные городки. Я бы рекомендовала эту экскурсию скорее тем, кто интересуется историей, обычаями, людьми, энергетикой и душой этого места.
Ярко запомнилось азербайджанское чаепитие, организованное Сабиной. Мы устроились в уютном уголке и попробовали чай с оливковым вареньем и другими местными деликатесами. Это был не просто перекус, а настоящий ритуал, который позволил нам почувствовать глубокую связь с культурой этой земли. Также впечатлил древний колодец.
Сабина не только профессиональный гид, но и настоящий луч света на этом путешествии. Её веселый и позитивный настрой заразителен, и с самого начала мы почувствовали, что наше время проведено в компании старого друга. Её образованность и интеллигентность добавили глубины всему нашему опыту. Её страсть к знаниям и любовь к своей стране и своей работе создали нам незабываемые воспоминания.
Если вы хотите увидеть мир глазами истинного знатока и позитивного человека, то обязательно выбирайте Сабину в качестве вашего гида.
Сабина, еще раз большое вам спасибо!
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