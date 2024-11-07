7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный Ширван: вино, альпаки и древние города (из Баку)
Посетить город Шемаха, мавзолей Дири Баба, ферму альпак и винодельню за 1 день
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
скидка
50%
6 часов
Индивидуальная
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
«Посетите ферму альпак: обнимете и покормите с рук этих удивительных созданий»
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
от 410€205 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Альпаки, скальный мавзолей и винодельня: из Баку на авто
Посетить ферму альпак, средневековый мавзолей, древнюю мечеть и уютную винодельню
«Побываете на ферме с очаровательными альпаками и заедете на винодельню, где приятно погулять и по желанию попробовать азербайджанское вино»
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра7 ноября 2024Прекрасная Экскурсия, с интересными локациями. Гид подстроимся под наш тамп и наши предпочтения. Действительно рекомендую от всей души
- ЕЕва31 октября 2024Очень понравилась экскурсия, гид Гамид приехал заранее, выехали в удобное для нас время, по пути всё рассказывал, было интересно. Альпаки и лебеди в озере у винодельни зарядили положительными эмоциями! Рекомендую😊
- ППолина26 октября 2024Нам очень понравилось! Изначально немного смутило отсутствие отзывов, но решились и совсем не пожалели. Джавид - интересный рассказчик, замечательный гид, с
- AAnn9 октября 2024Если вы побывали на попсовых маршрутах и вам нужна легкая и непринужденная экскурсия, то тогда вам именно сюда! Эльдар списался
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На ферму»
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