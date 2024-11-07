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с нами за день до экскурсии, на утро приехал вовремя в чистой и хорошей машине и мы отправились в незабываемое путешествие. По дороге он рассказывал много интересного о стране и истории, поразил своей грамотной речью и отсутствием какого-либо акцента. Вежливый и галантный Эльдар показал нам уникальный мавзолей Дири Баба, рассказал его историю и обещал, что желание, которые мы загадаем, обязательно сбудется:) Далее мы увидели одну из древнейших мечетей Кавказа, побывали в городе «шемахинской царицы»:) и заехали на ферму альпак. Альпаки супер дружные и сладкие животные. Детям и всей семье там очень понравится. Гарантирую. По желанию, по попросили Эльдара зарезервировать винную дегустацию. Обед и дегустация были на высоте. Всем рекомендую!!!