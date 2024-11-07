Экскурсии по фермам Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Баку на русском языке, цены от €155, скидки до 50%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Горный Ширван: вино, альпаки и древние города (из Баку)
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный Ширван: вино, альпаки и древние города (из Баку)
Посетить город Шемаха, мавзолей Дири Баба, ферму альпак и винодельню за 1 день
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
На машине
скидка
50%
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
«Посетите ферму альпак: обнимете и покормите с рук этих удивительных созданий»
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
от 410205 за человека
Альпаки, скальный мавзолей и винодельня: из Баку на авто
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Альпаки, скальный мавзолей и винодельня: из Баку на авто
Посетить ферму альпак, средневековый мавзолей, древнюю мечеть и уютную винодельню
«Побываете на ферме с очаровательными альпаками и заедете на винодельню, где приятно погулять и по желанию попробовать азербайджанское вино»
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    7 ноября 2024
    Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
    Прекрасная Экскурсия, с интересными локациями. Гид подстроимся под наш тамп и наши предпочтения. Действительно рекомендую от всей души
    Прекрасная Экскурсия, с интересными локациямиПрекрасная Экскурсия, с интересными локациямиПрекрасная Экскурсия, с интересными локациямиПрекрасная Экскурсия, с интересными локациямиПрекрасная Экскурсия, с интересными локациямиПрекрасная Экскурсия, с интересными локациями
  • Е
    Ева
    31 октября 2024
    Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
    Очень понравилась экскурсия, гид Гамид приехал заранее, выехали в удобное для нас время, по пути всё рассказывал, было интересно. Альпаки и лебеди в озере у винодельни зарядили положительными эмоциями! Рекомендую😊
  • П
    Полина
    26 октября 2024
    Горный Ширван: вино, альпаки и древние города (из Баку)
    Нам очень понравилось! Изначально немного смутило отсутствие отзывов, но решились и совсем не пожалели. Джавид - интересный рассказчик, замечательный гид, с
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    которым комфортно, безопасно и познавательно. Хорошая чистая машина, аккуратное вождение,русский язык в совершенстве, индивидуальный подход, программу немного откорректировали под наш запрос. Экскурсия заняла 7 часов, посмотрели Шамаху,мавзолей,горную деревню и винодельню,как мы хотели Поразили масштабы винодельни, все очень красиво, экологично, современные технологии с уважением к традициям. Смело рекомендуем, Джавиду большое спасибо и всего самого наилучшего!

    Нам очень понравилось! Изначально немного смутило отсутствие отзывов, но решились и совсем не пожалелиНам очень понравилось! Изначально немного смутило отсутствие отзывов, но решились и совсем не пожалелиНам очень понравилось! Изначально немного смутило отсутствие отзывов, но решились и совсем не пожалелиНам очень понравилось! Изначально немного смутило отсутствие отзывов, но решились и совсем не пожалелиНам очень понравилось! Изначально немного смутило отсутствие отзывов, но решились и совсем не пожалелиНам очень понравилось! Изначально немного смутило отсутствие отзывов, но решились и совсем не пожалели
  • A
    Ann
    9 октября 2024
    Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
    Если вы побывали на попсовых маршрутах и вам нужна легкая и непринужденная экскурсия, то тогда вам именно сюда! Эльдар списался
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    с нами за день до экскурсии, на утро приехал вовремя в чистой и хорошей машине и мы отправились в незабываемое путешествие. По дороге он рассказывал много интересного о стране и истории, поразил своей грамотной речью и отсутствием какого-либо акцента. Вежливый и галантный Эльдар показал нам уникальный мавзолей Дири Баба, рассказал его историю и обещал, что желание, которые мы загадаем, обязательно сбудется:) Далее мы увидели одну из древнейших мечетей Кавказа, побывали в городе «шемахинской царицы»:) и заехали на ферму альпак. Альпаки супер дружные и сладкие животные. Детям и всей семье там очень понравится. Гарантирую. По желанию, по попросили Эльдара зарезервировать винную дегустацию. Обед и дегустация были на высоте. Всем рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На ферму»

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  3. Альпаки, скальный мавзолей и винодельня: из Баку на авто
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  7. Янардаг
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Сколько стоит экскурсия по Баку в ноябре 2024
Сейчас в Баку в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 205 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на ферму, 8 ⭐ отзывов, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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