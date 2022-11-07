Габала запомнится вам величественными горами, реками, лесами и озерами. Недаром ее называют Азербайджанской Швейцарией. А еще это развитый современный курорт, где вы сможете прокатиться по канатной дороге и посетить парк развлечений Габаленд. Кроме того, мы заедем в аутентичную деревню Нидж, увидим Джума-мечеть и мавзолей Дири Баба.

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Описание

Что вас ожидает

Скальный мавзолей, Джума-мечеть и водопад

По дороге в Габалу мы сделаем остановки в нескольких интересных местах. Вы осмотрите двухэтажный мавзолей-мечеть Дири Баба, высеченный прямо в отвесной скале. А также посетите Джума-мечеть в городе Шемаха — старейшую мечеть в стране. В деревне Вандам полюбуетесь водопадом Семь красавиц. Кроме того, на всем пути нас будут сопровождать шикарные виды на горы, густые леса и виноградники.

Горный курорт Габала

Габала — ухоженный современный город с европейским духом. Мы прокатимся по канатной дороге, посетим туристический комплекс Туфандаг и, по желанию, заедем в парк развлечений Габаленд. В нем есть всё для веселого активного отдыха: аттракционы, каток, картинг, бассейн, горки, искусственные озера и даже стрелковый клуб. Если останутся силы, заглянем в деревню Нидж, где живет редкая этническая группа «удины».

Организационные детали