Габала предлагает уникальное сочетание природных красот и культурных достопримечательностей. Путешественники увидят скальный мавзолей Дири Баба, старейшую Джума-мечеть и водопад Семь красавиц. Город Габала порадует современными курортами и парком развлечений Габаленд. Посещение деревни Нидж познакомит с редкой этнической группой удинов. Величественные горы и густые леса сопровождают на протяжении всего маршрута

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Габалы - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок и активного отдыха. В это время природа расцветает, и все достопримечательности доступны. В октябре и ноябре можно насладиться красотой осенних пейзажей, но стоит учесть, что температура может быть ниже. Зимой, с декабря по февраль, курорт предлагает зимние развлечения, однако некоторые маршруты могут быть закрыты из-за снега.

Сейчас август — это идеальное время.