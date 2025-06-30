Габала - это величественные горы, реки и леса. Посетите канатную дорогу и парк развлечений Габаленд, а также аутентичную деревню Нидж
Габала предлагает уникальное сочетание природных красот и культурных достопримечательностей. Путешественники увидят скальный мавзолей Дири Баба, старейшую Джума-мечеть и водопад Семь красавиц. Город Габала порадует современными курортами и парком развлечений Габаленд. Посещение деревни Нидж познакомит с редкой этнической группой удинов. Величественные горы и густые леса сопровождают на протяжении всего маршрута
Лучшее время для посещения Габалы - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок и активного отдыха. В это время природа расцветает, и все достопримечательности доступны. В октябре и ноябре можно насладиться красотой осенних пейзажей, но стоит учесть, что температура может быть ниже. Зимой, с декабря по февраль, курорт предлагает зимние развлечения, однако некоторые маршруты могут быть закрыты из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мавзолей Дири Баба
Джума-мечеть
Водопад Семь красавиц
Парк развлечений Габаленд
Описание экскурсии
Скальный мавзолей, Джума-мечеть и водопад
По дороге в Габалу мы сделаем остановки в нескольких интересных местах. Вы осмотрите двухэтажный мавзолей-мечеть Дири Баба, высеченный прямо в отвесной скале. А также посетите Джума-мечеть в городе Шемаха — старейшую мечеть в стране. В деревне Вандам полюбуетесь водопадом Семь красавиц. Кроме того, на всем пути нас будут сопровождать шикарные виды на горы, густые леса и виноградники.
Горный курорт Габала
Габала — ухоженный современный город с европейским духом. Мы прокатимся по канатной дороге, посетим туристический комплекс Туфандаг и, по желанию, заедем в парк развлечений Габаленд. В нем есть всё для веселого активного отдыха: аттракционы, каток, картинг, бассейн, горки, искусственные озера и даже стрелковый клуб. Если останутся силы, заглянем в деревню Нидж, где живет редкая этническая группа «удины».
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): мавзолей Дири Баба — 3 евро, канатная дорога — 13 евро
По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа человек. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6554 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я работаю в сфере туризма уже более 5 лет. Очень люблю свою страну, хорошо знаю её историю, традиции и обычаи. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными и увлечёнными единомышленниками. Знакомить гостей с Азербайджаном для нас — большое удовольствие. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло интересно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Дата посещения: 7 июн 2025
Обычно не оставляю отзывы, но в этот раз обязана. Недавно у нас была индивидуальная экскурсия в Габалу, и мы остались в полном восторге! Наш гид Намик – настоящий профессионал своего читать дальшеуменьшить
дела. С самого начала он был пунктуален, вежлив и очень доброжелателен. По дороге в Габалу он интересно рассказывал о культуре, истории и традициях Азербайджана, с юмором и теплотой. Экскурсия была прекрасно организована – мы посетили водопады, подъемник на Туфандаг и наслаждались великолепными горными пейзажами. Намик учел все наши пожелания, дал советы, где вкусно поесть и что стоит попробовать из местной кухни. Особенно понравилось, что с Намиком было легко и комфортно – не ощущалось, что ты на экскурсии, скорее, как будто путешествуешь с другом, который отлично знает край и любит свою страну. Рекомендуем экскурсию с Намиком всем, кто хочет увидеть настоящую Габалу и почувствовать атмосферу Азербайджана. Большое спасибо за этот день!
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М
Мария
Поездка в Габалу - наша первая экскурсия по Азербайджану. Нашим гидом был Фуад, очень приятный в общении человек. Получили от него много интересной информации. Дорога на Габалу пока ремонтируется, поэтому ехать читать дальшеуменьшить
пришлось довольно долго, но за приятным общением она прошла гораздо комфортнее. Из всех локаций нас больше всего впечатлила верхняя точка на канатной дороге - очень красивый вид на горы. Также заезжали на озеро, катались на катамаране, наблюдали за бакланами. Поднимались к водопаду и посещали ресторан с местным колоритом. Впечатления от экскурсии положительные, думаю, когда доделают ремонт дороги, будет ещё лучше.
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Екатерина
Очень понравилась экскурсия, Габала просто бесподобна, спасибо большое нашему гиду Орхану, интересно все рассказывал не только о тех местах, которые мы посещали, но и в целом про Азербайджан, историю, традиции, читать дальшеуменьшить
кухню. Сама поездка получилась очень насыщенная, успели посетить множество прекрасных, живописных мест. Гид нас не торопил, было время для самостоятельной прогулки. Поездка осуществлялась на комфортабельном авто, так что мы даже не устали от дороги. Так что от всей души советуем эту экскурсию к посещению.
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А
Андрей
Все прошло очень хорошо! В назначеное время гид приехал, забрал из отеля, по дороге посетили все заявленные места и одно дополнительно. Везде гид помогал с переводом в общении с местными. читать дальшеуменьшить
Попробовали кутабы прямо с огня, купили лепешки из тандыра. В дороге гид рассказывал куда едем и отвечал на наши вопросы об Азербайджане. Русским языком владеет отлично. Машина для такого путешествия комфортная.
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Павел
Путешествие прошло хорошо! Гид Фуад хороший водитель и хороший рассказчик.
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Ирина
Почитала отзывы и попросила хорошего гида и не прогадала. Не ожидала, что дорога будет такой долгой. Экскурсия тяжелая в плане дороги. Детям точно не подойдёт. Мы все взрослые и ехать читать дальшеуменьшить
тяжело. Нам очень повезло с гидом. Анвар прекрасный рассказчик, много знает, интересно его слушать, ответил на все наши вопросы за длинный путь. Посоветовал прекрасный ресторан. Очень необычный, огромная зелёная территория, вкусно и не дорого. Водопады не произвели впечатления от слова совсем. Осень тяжелый подъем к ним, а смотреть по сути в жто время особо не на что. Заезжали ещё на озеро Нохур. Озеро очень красивое, можно покататься на катамаранах, но было уже поздно и поехали домой. Спасибо большое Анвару за компанию и прекрасные знания.
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