Габала - путешествие в горный Азербайджан

Фантастические пейзажи, высеченный в скале мавзолей и древнейшая мечеть в стране за 1 день

Габала запомнится вам величественными горами, реками, лесами и озерами. Недаром ее называют Азербайджанской Швейцарией.

А еще это развитый современный курорт, где вы сможете прокатиться по канатной дороге и посетить парк развлечений Габаленд. Кроме того, мы заедем в аутентичную деревню Нидж, увидим Джума-мечеть и мавзолей Дири Баба.
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Ближайшие даты:
30
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Описание

Что вас ожидает

Скальный мавзолей, Джума-мечеть и водопад

По дороге в Габалу мы сделаем остановки в нескольких интересных местах. Вы осмотрите двухэтажный мавзолей-мечеть Дири Баба, высеченный прямо в отвесной скале. А также посетите Джума-мечеть в городе Шемаха — старейшую мечеть в стране. В деревне Вандам полюбуетесь водопадом Семь красавиц. Кроме того, на всем пути нас будут сопровождать шикарные виды на горы, густые леса и виноградники.

Горный курорт Габала

Габала — ухоженный современный город с европейским духом. Мы прокатимся по канатной дороге, посетим туристический комплекс Туфандаг и, по желанию, заедем в парк развлечений Габаленд. В нем есть всё для веселого активного отдыха: аттракционы, каток, картинг, бассейн, горки, искусственные озера и даже стрелковый клуб. Если останутся силы, заглянем в деревню Нидж, где живет редкая этническая группа «удины».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): мавзолей Дири Баба — 3 евро, канатная дорога — 13 евро
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа людей. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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