Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Ранним утром вместе с гидом вы отправитесь в город Шемаха, где посетите ферму «Альпака» и познакомитесь с забавными животными.



Путешествие продолжится в горное село Лагич, известное своими многовековыми мастерскими и уникальными ремесленными изделиями.



Вы также увидите красивые пейзажи реки Гирдиман и насладитесь вкусным обедом в винодельне-ресторане Абгора.

Описание экскурсии Что вас ждёт? С утра пораньше вы отправитесь с гидом в направлении города Шемаха. Посетите ферму «Альпака» в Шемахинском районе, недалеко от виноградников Мейсери, среди живописных гор и зелёных пастбищ. Для строительства фермы Шемахинский район выбран не случайно. Большая часть этого района является курортной зоной с множественными родниками. Дальше вы продолжите путь к горному селу Лагич на высоте 1375 метров над уровнем моря. Это 1500-летнее село называют «городом 40-ка ремёсел». Здесь вы увидите мастерские, которым свыше 300 лет. Уникальное место, где вы сможете приобрести лучшие лекарственные травы и специи Азербайджана, изделия из меди ручной работы. Село имеет особенную историю и культуру. А по пути вы насладитесь великолепными пейзажами гор долины реки Гирдиман. Предусматриваются короткие остановки на чай у тандыров, где пекут вкусные кутабы, а также будет остановка у подвесного моста на реке, где можно красиво сфотографироваться. На обед вы отправитесь в винодельню-ресторан Абгора, где можно будет вкусно отобедать с видом на виноградные плантации и небольшое искусственное озеро. К вечеру вы уже вернётесь обратно в Баку.

