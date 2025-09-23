Ранним утром вместе с гидом вы отправитесь в город Шемаха, где посетите ферму «Альпака» и познакомитесь с забавными животными.
Путешествие продолжится в горное село Лагич, известное своими многовековыми мастерскими и уникальными ремесленными изделиями.
Вы также увидите красивые пейзажи реки Гирдиман и насладитесь вкусным обедом в винодельне-ресторане Абгора.
Путешествие продолжится в горное село Лагич, известное своими многовековыми мастерскими и уникальными ремесленными изделиями.
Вы также увидите красивые пейзажи реки Гирдиман и насладитесь вкусным обедом в винодельне-ресторане Абгора.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? С утра пораньше вы отправитесь с гидом в направлении города Шемаха. Посетите ферму «Альпака» в Шемахинском районе, недалеко от виноградников Мейсери, среди живописных гор и зелёных пастбищ. Для строительства фермы Шемахинский район выбран не случайно. Большая часть этого района является курортной зоной с множественными родниками. Дальше вы продолжите путь к горному селу Лагич на высоте 1375 метров над уровнем моря. Это 1500-летнее село называют «городом 40-ка ремёсел». Здесь вы увидите мастерские, которым свыше 300 лет. Уникальное место, где вы сможете приобрести лучшие лекарственные травы и специи Азербайджана, изделия из меди ручной работы. Село имеет особенную историю и культуру. А по пути вы насладитесь великолепными пейзажами гор долины реки Гирдиман. Предусматриваются короткие остановки на чай у тандыров, где пекут вкусные кутабы, а также будет остановка у подвесного моста на реке, где можно красиво сфотографироваться. На обед вы отправитесь в винодельню-ресторан Абгора, где можно будет вкусно отобедать с видом на виноградные плантации и небольшое искусственное озеро. К вечеру вы уже вернётесь обратно в Баку.
Ежедневно в 09:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шемаха
- Ферма «Альпака» в Шемахинском районе
- Горное село Лагич
- Река Гирдиман
- Подвесной мост
- Винодельня-ресторан Абгора
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспорт
- Бутылка питьевой воды на чел. (0, 5 литра)
Что не входит в цену
- Обед в Абгора ресторане (оплачивается самостоятельно)
- Входные билеты на ферму Альпака - €23/чел.
- Навесной мост по дороге в Лагич - €1/чел.
- Страховка
- Алкоголь (оплачивается самостоятельно)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 4 чел.
Куба: неизведанный Азербайджан - индивидуальная экскурсия
Посетите Кубу и откройте для себя ее исторические и природные сокровища. Узнайте о старинных мечетях, банях и мостах, а также насладитесь живописными видами
Начало: У вашего отеля в черте города
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Шеки: яркие краски Азербайджана
Путешествие в Шеки - это встреча с историей и культурой Азербайджана. Откройте для себя архитектурные шедевры и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€291 за всё до 3 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Откройте для себя красоту Азербайджана через его горы, винодельни и ремесленные традиции. Уникальные впечатления и незабываемые сувениры ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€143
€190 за всё до 4 чел.