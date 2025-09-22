За один день вы увидите невероятные пейзажи гор Хызы, которые поражают своими карамельными оттенками. Проедете мимо мистической горы Бешбармаг и окажетесь в Красной Слободе - деревне горских евреев.
В лесу Гечреш
В лесу Гечреш
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞 Уникальные пейзажи гор Хызы
- 🏔 Посещение аутентичного Хыналыга
- 🕌 История Красной Слободы
- 🌲 Прогулка по лесу Гечреш
- 📸 Фотостопы в живописных местах
Что можно увидеть
- Горы Хызы
- Красная Слобода
- Лес Гечреш
- Каньон Гудиалчай
- Орлиный пик
- Хыналыг
Описание экскурсии
- Горы Хызы — за удивительные пейзажи их ещё называют карамельными или марсианскими. Мы сделаем здесь 20-минутный фотостоп. Вы услышите о геологических особенностях этих мест.
- Красная Слобода — деревня горских евреев. По пути до неё мы проедем гору Бешбармаг.
- Лес Гечреш — мы остановимся тут на полчаса, вы сможете попробовать национальные угощения.
- Каньон Гудиалчай — сфотографируемся на фоне скальных образований и кристально чистой речки.
- Орлиный пик — и ещё одна живописная фотолокация с панорамными видами на горы и долины.
- Хыналыг — самое высокогорное село в Азербайджане, где вы погуляете по тропам, посетите местные достопримечательности и отдохнёте в доме-музее за обедом из национальных блюд.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Mercedes-Benz Vito.
- Дополнительно оплачиваются: трансфер из Гечреша в Хыналыг — 30 манатов с чел., домашний обед — 20 манатов с чел.
- Дорога до первой локации займёт около 1,5 часов.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашад — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 14 туристов
Привет! Я директор туркомпании. Мы предлагаем клиентам уникальные и захватывающие путешествия по всему Азербайджану. Специализируемся на организации индивидуальных и групповых экскурсий, а также на разработке персонализированных маршрутов с учётом интересов каждого гостя. Наша команда профессионалов старается сделать каждое путешествие незабываемым и безопасным.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Айдар
22 сен 2025
Экскурсия прошла на самом высоком уровне, спасибо Мураду за интересные рассказы и возможность общаться на нескольких языках
В
Виктор
31 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, шикарные виды и комфортный климат. Рекомендую
