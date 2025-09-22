Мои заказы

Горный край Хыналыг: окно в облако

Посетите удивительные горы Хызы и аутентичное поселение Хыналыг. Узнайте, как живут люди на высоте 2350 метров и насладитесь местными достопримечательностями
За один день вы увидите невероятные пейзажи гор Хызы, которые поражают своими карамельными оттенками. Проедете мимо мистической горы Бешбармаг и окажетесь в Красной Слободе - деревне горских евреев.

В лесу Гечреш
вас ждут национальные угощения, а в каньоне Гудиалчай - фотосессия на фоне скал и речки.

Завершит день посещение Хыналыга, самого высокогорного села Азербайджана, где можно отдохнуть в доме-музее и насладиться обедом из национальных блюд

2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞 Уникальные пейзажи гор Хызы
  • 🏔 Посещение аутентичного Хыналыга
  • 🕌 История Красной Слободы
  • 🌲 Прогулка по лесу Гечреш
  • 📸 Фотостопы в живописных местах
Горный край Хыналыг: окно в облако© Рашад
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Горы Хызы
  • Красная Слобода
  • Лес Гечреш
  • Каньон Гудиалчай
  • Орлиный пик
  • Хыналыг

Описание экскурсии

  • Горы Хызы — за удивительные пейзажи их ещё называют карамельными или марсианскими. Мы сделаем здесь 20-минутный фотостоп. Вы услышите о геологических особенностях этих мест.
  • Красная Слобода — деревня горских евреев. По пути до неё мы проедем гору Бешбармаг.
  • Лес Гечреш — мы остановимся тут на полчаса, вы сможете попробовать национальные угощения.
  • Каньон Гудиалчай — сфотографируемся на фоне скальных образований и кристально чистой речки.
  • Орлиный пик — и ещё одна живописная фотолокация с панорамными видами на горы и долины.
  • Хыналыг — самое высокогорное село в Азербайджане, где вы погуляете по тропам, посетите местные достопримечательности и отдохнёте в доме-музее за обедом из национальных блюд.

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Mercedes-Benz Vito.
  • Дополнительно оплачиваются: трансфер из Гечреша в Хыналыг — 30 манатов с чел., домашний обед — 20 манатов с чел.
  • Дорога до первой локации займёт около 1,5 часов.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашад
Рашад — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 14 туристов
Привет! Я директор туркомпании. Мы предлагаем клиентам уникальные и захватывающие путешествия по всему Азербайджану. Специализируемся на организации индивидуальных и групповых экскурсий, а также на разработке персонализированных маршрутов с учётом интересов каждого гостя. Наша команда профессионалов старается сделать каждое путешествие незабываемым и безопасным.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Айдар
22 сен 2025
Экскурсия прошла на самом высоком уровне, спасибо Мураду за интересные рассказы и возможность общаться на нескольких языках
В
Виктор
31 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, шикарные виды и комфортный климат. Рекомендую

