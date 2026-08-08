Увлекательный тур на юг страны.
Вы увидите старинное поселение Масаллы, Ярдымлы, территория которого славится своими кувшинными погребениями и Ленкорань, город знают благодаря его потрясающему климату и минеральным источникам.
Вы увидите старинное поселение Масаллы, Ярдымлы, территория которого славится своими кувшинными погребениями и Ленкорань, город знают благодаря его потрясающему климату и минеральным источникам.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Огненное путешествие Вас ждёт «горящая» горячая вода, горячие источники, желающие смогут принять ванну и «горящая» гора. Также вы увидите Каскадный водопад и Ханбуланчайское водохранилище в Гирганском заповеднике. Регион отличается своей кухней. Здесь мы будем пробовать блюда южных народов, чолме кебаб, кюкю 2 вида. А также левенги 3 видов: рыба или деревенская курица фаршированная молотым грецким орехов, смешанная с алычой и жаренным луком и все это запеченное в тяндире. Что вы увидите: Горячие источники Водопад Город Ленкорань (главные достопримечательности) Гирганский заповедник Ханбуланское водохранилище и услышите много тайн и секретов южного региона. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Сложность — по 10 бальной системе 3.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Автомобиль, топливо
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Купание в горячих источниках - 5 ман.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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