Марсианские пейзажи, мечеть Биби-Эйбат и скала желаний Бешбармаг - из Баку

Почувствовать себя на другой планете, подняться на мистическую гору и загадать желание
Я покажу вам уникальные ландшафты Хызы, похожие на марсианские, и отведу на величественную скалу Бешбармак, чтобы вы загадали желание и проверили чистоту своего сердца.

Вы насладитесь умиротворённой атмосферой этих мест и узнаете о древних ритуалах, которые с ними связанны.

А на обратном пути посетите один из главных религиозных памятников Азербайджана — мечеть Биби-Эйбат.
5
1 отзыв
Марсианские пейзажи, мечеть Биби-Эйбат и скала желаний Бешбармаг - из Баку
Марсианские пейзажи, мечеть Биби-Эйбат и скала желаний Бешбармаг - из Баку
Марсианские пейзажи, мечеть Биби-Эйбат и скала желаний Бешбармаг - из Баку
Ближайшие даты:
12
мая13
мая14
мая15
мая16
мая17
мая18
мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Марсианские горы

Локация славится необычными ландшафтами: разноцветные слои глины создают ощущение, что вы находитесь на другой планете. Вы окунётесь в атмосферу далёкой древности и загадочности, узнаете, как тысячелетние процессы формировали этот уникальный ландшафт и что символизируют инопланетные пейзажи в местной культуре и мифологии.

Скала желаний Бешбармак

Высота этой мистической скалы — почти 1000 метров. Считается, что только люди с чистым сердцем могут взойти на неё и загадать желание, которое непременно сбудется. Восхождение на скалу — это испытание воли и силы духа, в результате которого каждый ощутит единение с природой и, возможно, найдёт ответы на важные для себя вопросы. По пути мы поговорим о местах силы и древних ритуалах, связанных с горой.

Мечеть Биби-Эйбат

Один из важнейших религиозных памятников Азербайджана 13 века. Мечеть расположена на месте могилы святой Укеймы, потомка пророка Мухаммеда. Была разрушена в советское время и восстановлена в 1990-х годах. Сегодня это не только место поклонения, но и символ исторического и духовного наследия страны.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером
  • Программа доступна людям любого возраста и не требует физической подготовки
  • По желанию можем заехать на обед в кафе — оплачивается отдельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
18 фев 2025
Большое спасибо Шамилю за проведённую экскурсию! Всё было душевно, весело и непринуждённо, как будто не на экскурсию поехали, а встретились со старым другом! Все наши пожелания (заехать за кофе, сделать
читать дальше

бытовую остановку, остановиться, чтобы сделать фото и т. д.) исполнялись, все места, обозначенные в маршруте, посетили, а сверх того - ещё парочку красивейших мест, о которых без Шамиля мы бы, конечно, и не узнали бы.

Похожие экскурсии из Баку

Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
На машине
6 часов
-
30%
413 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 09:00
14 мая в 09:00
€97€138 за всё до 4 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
6 часов
-
15%
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Готовы удивляться? Путешествие из Баку к розовому озеру и загадочным горам обещает уникальные впечатления и незабываемые виды
Начало: У Парных ворот
Расписание: в воскресенье в 10:00
18 мая в 10:00
25 мая в 10:00
€47€55 за человека
Мистические пейзажи недалеко от Баку
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений Азербайджана. Горы, озера и энергетика ждут вас на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€123 за всё до 4 чел.