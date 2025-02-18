Вы насладитесь умиротворённой атмосферой этих мест и узнаете о древних ритуалах, которые с ними связанны.
А на обратном пути посетите один из главных религиозных памятников Азербайджана — мечеть Биби-Эйбат.
Описание экскурсии
Марсианские горы
Локация славится необычными ландшафтами: разноцветные слои глины создают ощущение, что вы находитесь на другой планете. Вы окунётесь в атмосферу далёкой древности и загадочности, узнаете, как тысячелетние процессы формировали этот уникальный ландшафт и что символизируют инопланетные пейзажи в местной культуре и мифологии.
Скала желаний Бешбармак
Высота этой мистической скалы — почти 1000 метров. Считается, что только люди с чистым сердцем могут взойти на неё и загадать желание, которое непременно сбудется. Восхождение на скалу — это испытание воли и силы духа, в результате которого каждый ощутит единение с природой и, возможно, найдёт ответы на важные для себя вопросы. По пути мы поговорим о местах силы и древних ритуалах, связанных с горой.
Мечеть Биби-Эйбат
Один из важнейших религиозных памятников Азербайджана 13 века. Мечеть расположена на месте могилы святой Укеймы, потомка пророка Мухаммеда. Была разрушена в советское время и восстановлена в 1990-х годах. Сегодня это не только место поклонения, но и символ исторического и духовного наследия страны.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером
- Программа доступна людям любого возраста и не требует физической подготовки
- По желанию можем заехать на обед в кафе — оплачивается отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды