Я покажу вам уникальные ландшафты Хызы, похожие на марсианские, и отведу на величественную скалу Бешбармак, чтобы вы загадали желание и проверили чистоту своего сердца. Вы насладитесь умиротворённой атмосферой этих мест и узнаете о древних ритуалах, которые с ними связанны. А на обратном пути посетите один из главных религиозных памятников Азербайджана — мечеть Биби-Эйбат.

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Описание экскурсии

Марсианские горы

Локация славится необычными ландшафтами: разноцветные слои глины создают ощущение, что вы находитесь на другой планете. Вы окунётесь в атмосферу далёкой древности и загадочности, узнаете, как тысячелетние процессы формировали этот уникальный ландшафт и что символизируют инопланетные пейзажи в местной культуре и мифологии.

Скала желаний Бешбармак

Высота этой мистической скалы — почти 1000 метров. Считается, что только люди с чистым сердцем могут взойти на неё и загадать желание, которое непременно сбудется. Восхождение на скалу — это испытание воли и силы духа, в результате которого каждый ощутит единение с природой и, возможно, найдёт ответы на важные для себя вопросы. По пути мы поговорим о местах силы и древних ритуалах, связанных с горой.

Мечеть Биби-Эйбат

Один из важнейших религиозных памятников Азербайджана 13 века. Мечеть расположена на месте могилы святой Укеймы, потомка пророка Мухаммеда. Была разрушена в советское время и восстановлена в 1990-х годах. Сегодня это не только место поклонения, но и символ исторического и духовного наследия страны.

Организационные детали