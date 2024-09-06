Экскурсия прошла отлично! Экскурсовод Агиль отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Очень много и подробно рассказал про культуру. Много интерактивных вопросов, вовлекал в рассказы, шутил, всё на высоте. Благодарю!

В Виталий

Всем доброго дня! Гид Агиль, ваще красава!) Очень много рассказывал про достопримечательности, в отличие от некоторых гидов, которые попадались на этой же экскурсии, был случайным слушателем. Рекомендую, но есть вопросик к грязевым вулканам))) (кто был, тот поймёт), но дорога к ним на спейсшатлах (отечественные ласточки) была шикарна!)