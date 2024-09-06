Грязевые вулканы Гобустана и Горящая гора

Побывать в заповеднике с невероятными пейзажами и наскальными рисунками, а также в других местах
Это путешествие сочетает в себе необыкновенные природные локации, памятники архитектуры, промышленные объекты и познавательные музеи.

В Гобустанском заповеднике вы увидите грязевые вулканы и древние петроглифы, а в местном музее погрузитесь в историю.

Побываете на первой в мире нефтяной индустриальной скважине и на огненной горе, где узнаете больше о зороастризме.
5
2 отзыва
Грязевые вулканы Гобустана и Горящая гора
Грязевые вулканы Гобустана и Горящая гора
Грязевые вулканы Гобустана и Горящая гора
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

  • Мечеть Биби-Эйбат: узнаете о разнице между шиизмом и суннизмом в исламе, увидев одну из старейших мечетей Баку
  • Грязевые вулканы в заповеднике Гобустан: раскроете, как раньше использовались грязевые вулканы и почему их так много в Азербайджане
  • Гобустанский музей: здесь вы прикоснётесь к истории края, увидите наскальные рисунки — петроглифы и узнаете больше о творчестве древних людей
  • Интерактивный музей: мультимедийная экспозиция расскажет об особенностях местной флоры и фауны
  • Первая в мире нефтяная индустриальная скважина: услышите историю о братьях Нобелях, о том, что они искали в Азербайджане
  • Обед в ресторане
  • Горящая гора Янардаг и храм огнепоклонников: мы расскажем, как индусы попали сюда и откуда пошла религия зороастризма

Кому подойдёт эта экскурсия

Всем, кто интересуется разными гранями Азербайджана. Будет много истории. Если вы предпочитаете исключительно природный маршрут, то вам подойдёт наша экскурсия в Габалу.

Организационные детали

  • Дорога до Гобустана занимает около часа
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе
  • Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Музей Гобустана — 10 манатов
  • Горящая гора — 15 манатов
  • Грязевые вулканы — 10 манатов
  • Обед

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€36
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Андрей
6 сен 2024
Экскурсия прошла отлично! Экскурсовод Агиль отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Очень много и подробно рассказал про культуру. Много интерактивных вопросов, вовлекал в рассказы, шутил, всё на высоте. Благодарю!
В
5 сен 2024
Всем доброго дня! Гид Агиль, ваще красава!) Очень много рассказывал про достопримечательности, в отличие от некоторых гидов, которые попадались на этой же экскурсии, был случайным слушателем. Рекомендую, но есть вопросик к грязевым вулканам))) (кто был, тот поймёт), но дорога к ним на спейсшатлах (отечественные ласточки) была шикарна!)

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