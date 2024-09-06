Это путешествие сочетает в себе необыкновенные природные локации, памятники архитектуры, промышленные объекты и познавательные музеи.
В Гобустанском заповеднике вы увидите грязевые вулканы и древние петроглифы, а в местном музее погрузитесь в историю.
Побываете на первой в мире нефтяной индустриальной скважине и на огненной горе, где узнаете больше о зороастризме.
В Гобустанском заповеднике вы увидите грязевые вулканы и древние петроглифы, а в местном музее погрузитесь в историю.
Побываете на первой в мире нефтяной индустриальной скважине и на огненной горе, где узнаете больше о зороастризме.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
- Мечеть Биби-Эйбат: узнаете о разнице между шиизмом и суннизмом в исламе, увидев одну из старейших мечетей Баку
- Грязевые вулканы в заповеднике Гобустан: раскроете, как раньше использовались грязевые вулканы и почему их так много в Азербайджане
- Гобустанский музей: здесь вы прикоснётесь к истории края, увидите наскальные рисунки — петроглифы и узнаете больше о творчестве древних людей
- Интерактивный музей: мультимедийная экспозиция расскажет об особенностях местной флоры и фауны
- Первая в мире нефтяная индустриальная скважина: услышите историю о братьях Нобелях, о том, что они искали в Азербайджане
- Обед в ресторане
- Горящая гора Янардаг и храм огнепоклонников: мы расскажем, как индусы попали сюда и откуда пошла религия зороастризма
Кому подойдёт эта экскурсия
Всем, кто интересуется разными гранями Азербайджана. Будет много истории. Если вы предпочитаете исключительно природный маршрут, то вам подойдёт наша экскурсия в Габалу.
Организационные детали
- Дорога до Гобустана занимает около часа
- Экскурсия проходит на микроавтобусе
- Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Музей Гобустана — 10 манатов
- Горящая гора — 15 манатов
- Грязевые вулканы — 10 манатов
- Обед
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€36
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Агиль — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 124 туристов
Наша команда гидов — высококвалифицированные профессионалы, обладающие глубоким знанием и опытом в своей области. Наша миссия — не просто показать местные достопримечательности, но и поделиться историческими и культурными нюансами, чтобы каждый гость ощутил атмосферу и аутентичность мест, которые мы посещаем.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
6 сен 2024
Экскурсия прошла отлично! Экскурсовод Агиль отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Очень много и подробно рассказал про культуру. Много интерактивных вопросов, вовлекал в рассказы, шутил, всё на высоте. Благодарю!
В
Виталий
5 сен 2024
Всем доброго дня! Гид Агиль, ваще красава!) Очень много рассказывал про достопримечательности, в отличие от некоторых гидов, которые попадались на этой же экскурсии, был случайным слушателем. Рекомендую, но есть вопросик к грязевым вулканам))) (кто был, тот поймёт), но дорога к ним на спейсшатлах (отечественные ласточки) была шикарна!)
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