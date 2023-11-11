Озеро с розовой водой, вечно горящая гора, место для исполнения желаний и другие чудеса
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даты
Описание
Что вас ожидает
Розовые горы
Они расположены в 100 км от Баку и напоминают космические пейзажи из фантастических фильмов. Вы насладитесь видами скалистых сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. При хорошей погоде вы сделаете прекрасные фото на их фоне.
Гора Бешбармах
Находится недалеко от побережья Каспийского моря. Это место считается святым — люди приезжают сюда почувствовать особую энергетику и загадать желание, которое непременно сбудется. Мы подъедем ко входу в пещеру, полюбуемся невероятными видами с вершины горы на море и окрестности.
Розовое озеро
Другое название — Масазыргёль. Цвет его воды переливается различными оттенками розового — от агатово-коричневого до нежно-розового в зависимости от времени года и дня. Здесь добывают соль — озеро богато сульфатами и хлоридами. В озере появляются солевые образования, а берега усыпаны снегом — кристаллизующейся солью.
Горящая гора
Или Янардаг — место паломников со всего света. Гора горит уже много тысяч лет, её невозможно потушить. Янардагу присвоили статус исторического заповедника Азербайджана, склон горы охраняется государством. Лучший вид на пламенеющий Янардаг открывается в сумерках, когда ещё не стемнело окончательно.
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике Nissan X-Trail
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Дополнительные расходы: питание по пути — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.