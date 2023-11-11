Мистические пейзажи недалеко от Баку

Озеро с розовой водой, вечно горящая гора, место для исполнения желаний и другие чудеса

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Ответы на вопросы
Познакомьтесь с неповторимыми природными явлениями Азербайджана! Вы увидите горы, окрашенные в разные цвета — от нежно-розового до угольно-чёрного. Загадаете желание на горе Бешбармах, которая славится особой энергетикой. Полюбуетесь разноцветными водами озера и причудливыми образованиями соли. И восхититесь видом горы, огонь на которой не гаснет уже тысячи лет.
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Мистические пейзажи недалеко от Баку
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Розовые горы

Они расположены в 100 км от Баку и напоминают космические пейзажи из фантастических фильмов. Вы насладитесь видами скалистых сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. При хорошей погоде вы сделаете прекрасные фото на их фоне.

Гора Бешбармах

Находится недалеко от побережья Каспийского моря. Это место считается святым — люди приезжают сюда почувствовать особую энергетику и загадать желание, которое непременно сбудется. Мы подъедем ко входу в пещеру, полюбуемся невероятными видами с вершины горы на море и окрестности.

Розовое озеро

Другое название — Масазыргёль. Цвет его воды переливается различными оттенками розового — от агатово-коричневого до нежно-розового в зависимости от времени года и дня. Здесь добывают соль — озеро богато сульфатами и хлоридами. В озере появляются солевые образования, а берега усыпаны снегом — кристаллизующейся солью.

Горящая гора

Или Янардаг — место паломников со всего света. Гора горит уже много тысяч лет, её невозможно потушить. Янардагу присвоили статус исторического заповедника Азербайджана, склон горы охраняется государством. Лучший вид на пламенеющий Янардаг открывается в сумерках, когда ещё не стемнело окончательно.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике Nissan X-Trail
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • Дополнительные расходы: питание по пути — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Янардаг
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Масазыргёль

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