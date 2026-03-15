Описание экскурсии
Розовое озеро
Другое название — Масазыргёль. Цвет его воды переливается различными оттенками розового — от агатово-коричневого до нежно-розового в зависимости от времени года и дня. Здесь добывают соль — озеро богато сульфатами и хлоридами. В озере появляются солевые образования, а берега усыпаны снегом — кристаллизующейся солью.
Гора Бешбармаг
Находится недалеко от побережья Каспийского моря. Это место считается святым — люди приезжают сюда почувствовать особую энергетику и загадать желание, которое непременно сбудется. Мы подъедем ко входу в пещеру, полюбуемся невероятными видами с вершины горы на море и окрестности. У подножья горы можно будет продегустировать чёрную икру из Каспия.
Розовые горы
Они расположены в 100 км от Баку и напоминают космические пейзажи из фантастических фильмов. Вы насладитесь видами скалистых сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. При хорошей погоде вы сделаете прекрасные фото на их фоне.
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике Nissan X-Trail
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Дополнительные расходы: питание по пути — по желанию
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия - интересная, горы - прекрасны, и Ильгар - отличный гид
Спасибо большое за такой замечательный и теплый отзыв.
Баку и я всегда ждём вас.
Ильгар очень лёгок в общении, весёлый, приветливый с кучей историй.
Ильгар забрал нас из отеля
Во-первых сам тур очень красивый, горы Бешбармаг великолепны. Во-вторых рекомендации Ильгара по другим локациям очень полезны. По пути и икру осетровую попробовали, взяли, и пообедали вкусно, и по мелочам в магазин забежали.
Связались сразу после отправления заявки, обсудили детали, договорились. Все действительно очень позитивно, ясно, точно, с искренней заботой о гостях.