Познакомьтесь с неповторимыми природными явлениями Азербайджана! Вы увидите горы, окрашенные в разные цвета — от нежно-розового до угольно-чёрного. Загадаете желание на горе Бешбармах, которая славится особой энергетикой. Полюбуетесь разноцветными водами озера и причудливыми образованиями соли. И восхититесь видом горы, огонь на которой не гаснет уже тысячи лет.

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Описание

Что вас ожидает

Розовые горы

Они расположены в 100 км от Баку и напоминают космические пейзажи из фантастических фильмов. Вы насладитесь видами скалистых сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. При хорошей погоде вы сделаете прекрасные фото на их фоне.

Гора Бешбармах

Находится недалеко от побережья Каспийского моря. Это место считается святым — люди приезжают сюда почувствовать особую энергетику и загадать желание, которое непременно сбудется. Мы подъедем ко входу в пещеру, полюбуемся невероятными видами с вершины горы на море и окрестности.

Розовое озеро

Другое название — Масазыргёль. Цвет его воды переливается различными оттенками розового — от агатово-коричневого до нежно-розового в зависимости от времени года и дня. Здесь добывают соль — озеро богато сульфатами и хлоридами. В озере появляются солевые образования, а берега усыпаны снегом — кристаллизующейся солью.

Горящая гора

Или Янардаг — место паломников со всего света. Гора горит уже много тысяч лет, её невозможно потушить. Янардагу присвоили статус исторического заповедника Азербайджана, склон горы охраняется государством. Лучший вид на пламенеющий Янардаг открывается в сумерках, когда ещё не стемнело окончательно.

Организационные детали