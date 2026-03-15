Познакомьтесь с неповторимыми природными явлениями Азербайджана! Вы увидите горы, окрашенные в разные цвета — от нежно-розового до угольно-чёрного. Загадаете желание на горе Бешбармах, которая славится особой энергетикой. Полюбуетесь разноцветными водами озера и причудливыми образованиями соли.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Розовое озеро

Другое название — Масазыргёль. Цвет его воды переливается различными оттенками розового — от агатово-коричневого до нежно-розового в зависимости от времени года и дня. Здесь добывают соль — озеро богато сульфатами и хлоридами. В озере появляются солевые образования, а берега усыпаны снегом — кристаллизующейся солью.

Гора Бешбармаг

Находится недалеко от побережья Каспийского моря. Это место считается святым — люди приезжают сюда почувствовать особую энергетику и загадать желание, которое непременно сбудется. Мы подъедем ко входу в пещеру, полюбуемся невероятными видами с вершины горы на море и окрестности. У подножья горы можно будет продегустировать чёрную икру из Каспия.

Розовые горы

Они расположены в 100 км от Баку и напоминают космические пейзажи из фантастических фильмов. Вы насладитесь видами скалистых сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. При хорошей погоде вы сделаете прекрасные фото на их фоне.

Организационные детали