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Гора Бешбармаг и мистические пейзажи недалеко от Баку

Озеро с розовой водой, место для исполнения желаний и другие чудеса
Познакомьтесь с неповторимыми природными явлениями Азербайджана! Вы увидите горы, окрашенные в разные цвета — от нежно-розового до угольно-чёрного. Загадаете желание на горе Бешбармах, которая славится особой энергетикой. Полюбуетесь разноцветными водами озера и причудливыми образованиями соли.
4.8
20 отзывов
Гора Бешбармаг и мистические пейзажи недалеко от Баку
Гора Бешбармаг и мистические пейзажи недалеко от Баку
Гора Бешбармаг и мистические пейзажи недалеко от Баку

Описание экскурсии

Розовое озеро

Другое название — Масазыргёль. Цвет его воды переливается различными оттенками розового — от агатово-коричневого до нежно-розового в зависимости от времени года и дня. Здесь добывают соль — озеро богато сульфатами и хлоридами. В озере появляются солевые образования, а берега усыпаны снегом — кристаллизующейся солью.

Гора Бешбармаг

Находится недалеко от побережья Каспийского моря. Это место считается святым — люди приезжают сюда почувствовать особую энергетику и загадать желание, которое непременно сбудется. Мы подъедем ко входу в пещеру, полюбуемся невероятными видами с вершины горы на море и окрестности. У подножья горы можно будет продегустировать чёрную икру из Каспия.

Розовые горы

Они расположены в 100 км от Баку и напоминают космические пейзажи из фантастических фильмов. Вы насладитесь видами скалистых сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. При хорошей погоде вы сделаете прекрасные фото на их фоне.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике Nissan X-Trail
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • Дополнительные расходы: питание по пути — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 152 туристов
Гид по Баку и Азербайджану. Очень люблю свою работу, никогда не опаздываю на встречу с гостями. Неплохо знаю историю, обычаи, культуру Азербайджана. Буду счастлив познакомить вас с нашей прекрасной страной!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Спасибо Ильгару за экскурсию и бакинское гостеприимство 😄 Нашли и забронировали экскурсию вечером накануне, сразу получили обратную связь и договорились))
Экскурсия - интересная, горы - прекрасны, и Ильгар - отличный гид
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и прекрасный собеседник, ответит на все вопросы о городе, сране, месиных особенностях. Машина - комфортная, вождение - первоклассное.
Всегда радостно находиться в обществе человека, который любит своё дело и свой город, а еще и с чувством юмора смотрит на мир))
Мы никуда не спешили, но успели всё, осмотрели места по программе (Гора Бешмармаг, Розовые горы, Розовое озеро), можно было бы и больше и дольше, но у нас вечером уже самолет.
В общем, всё прошло замечательно😊👍. Спасибо большое! Если приедем еще раз в Баку, спланируем новую экскурсию у Ильгара.

Ильгар
Ильгар
Ответ организатора:
Приветствую, Дарья!
Спасибо большое за такой замечательный и теплый отзыв.
Баку и я всегда ждём вас.
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Павел
Забронировал экскурсию вечером накануне, Ильгар очень быстро откликнулся и договорились о деталях встречи. Экскурсия очень красивая и интересная, Ильгар прекрасный собеседник и очень веселый человек, знает много удачных мест для фото, перекуса, водит первоклассно, с ним вам точно не будет скучно и сможете подстроить поездку под ваши желания. Рекомендую 👍
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Зарема
Экскурсия прошла позитивно, на комфортной машине. Ильгар за пару дней до экскурсии позвонил, уточнил детали поездки, дал ценные рекомендации по обмену валюты, одежде по погоде и т. д., предложил встретить
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из аэропорта.
Очень понравилась гора Бешбармаг и ее "хранители", которые угостили нас чаем и фруктами. Нам повезло, что на Агатовых горах кроме нас не было туристов. Территория Розового озера грязная, но для общей картины с удовольствием его посетили. Также дополнительно договорились с гидом о посещении Янардаг - уникальный памятник природы.

Экскурсия прошла позитивно, на комфортной машине. Ильгар за пару дней до экскурсии позвонил, уточнил детали поездки,
Экскурсия прошла позитивно, на комфортной машине. Ильгар за пару дней до экскурсии позвонил, уточнил детали поездки,
Экскурсия прошла позитивно, на комфортной машине. Ильгар за пару дней до экскурсии позвонил, уточнил детали поездки,
Экскурсия прошла позитивно, на комфортной машине. Ильгар за пару дней до экскурсии позвонил, уточнил детали поездки,
Экскурсия прошла позитивно, на комфортной машине. Ильгар за пару дней до экскурсии позвонил, уточнил детали поездки,
Экскурсия прошла позитивно, на комфортной машине. Ильгар за пару дней до экскурсии позвонил, уточнил детали поездки,
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Ксения
Добрый день! Нашли Ильгара по интернету. Договорились об экскурсии: гора Бишбармак- Розовые горы- Розовое озеро- Горящая гора.
Ильгар очень лёгок в общении, весёлый, приветливый с кучей историй.
Ильгар забрал нас из отеля
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на своей чистой, удобной машине. Очень быстро расположил непринуждённым разговором к себе. На протяжении всей поездки Ильгар был очень внимателен к нашим пожеланиям и "нуждам", подробно объяснил план поездки, варианты, где покушать, какие дополнительные остановки можно сделать, где лучшие виды.
Бишбармак- это потрясающей красоты место, словами сложно передать то величие и мощь природы, что ощущается там, гамма запахов трав и цветов, горного воздуха и солнца. А какие виды… По пути Ильгар организовал шикарный обед у Васифа- очень вкусно, гостепреимная обстановка дают прекрасную возможность прикоснуться к не "туристическим" картинкам жизни азербайджанцев.
Розовые горы и озеро, горящая гора- все красиво.
В конце поездки Ильгар по нашей просьбе завёз нас за приобретением пахлавы. Подсказал, где погулять по вечернему Баку.
Жаль было мало времени для того, чтобы посетить другие места. Как соберёмся вновь обязательно обратимся к Ильгару.
Ильгар, с большой благодарностью к Вам, девчонки из Питера

Добрый день! Нашли Ильгара по интернету. Договорились об экскурсии: гора Бишбармак- Розовые горы- Розовое озеро- Горящая гора.
Добрый день! Нашли Ильгара по интернету. Договорились об экскурсии: гора Бишбармак- Розовые горы- Розовое озеро- Горящая гора.
Добрый день! Нашли Ильгара по интернету. Договорились об экскурсии: гора Бишбармак- Розовые горы- Розовое озеро- Горящая гора.
Добрый день! Нашли Ильгара по интернету. Договорились об экскурсии: гора Бишбармак- Розовые горы- Розовое озеро- Горящая гора.
Добрый день! Нашли Ильгара по интернету. Договорились об экскурсии: гора Бишбармак- Розовые горы- Розовое озеро- Горящая гора.
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Е
Ильгар - прекрасный экскурсовод и собеседник. Встретил в аэропорту и сразу поехали осматривать достопримечательности. Экскурсия получилась непринужденная, содержательная и очень интересная. Посетили розовое озеро, гору Бешбармаг и розовые горы. На
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обратном пути отведали бесподобный шашлык из осетрины в придорожном кафе, стоило это заметно ниже, чем вышло бы в городских заведениях. В экскурсии понравился индивидуальный подход с учетом наших пожеланий. Всем рекомендую данную экскурсию и обязательно обратимся к Ильгару снова, если будем еще в Баку.

Ильгар - прекрасный экскурсовод и собеседник. Встретил в аэропорту и сразу поехали осматривать достопримечательности. Экскурсия получилась
Ильгар - прекрасный экскурсовод и собеседник. Встретил в аэропорту и сразу поехали осматривать достопримечательности. Экскурсия получилась
Ильгар - прекрасный экскурсовод и собеседник. Встретил в аэропорту и сразу поехали осматривать достопримечательности. Экскурсия получилась
Ильгар - прекрасный экскурсовод и собеседник. Встретил в аэропорту и сразу поехали осматривать достопримечательности. Экскурсия получилась
Ильгар - прекрасный экскурсовод и собеседник. Встретил в аэропорту и сразу поехали осматривать достопримечательности. Экскурсия получилась
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Л
Спасибо большое Ильгару за тур.
Во-первых сам тур очень красивый, горы Бешбармаг великолепны. Во-вторых рекомендации Ильгара по другим локациям очень полезны. По пути и икру осетровую попробовали, взяли, и пообедали вкусно, и по мелочам в магазин забежали.
Связались сразу после отправления заявки, обсудили детали, договорились. Все действительно очень позитивно, ясно, точно, с искренней заботой о гостях.
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