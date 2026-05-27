Добро пожаловать в Гусары — жемчужину горного Азербайджана! Здесь вы насладитесь уникальным сочетанием природы и активного отдыха, погрузитесь в атмосферу древнего города, окружённого величественными Кавказскими горами, а затем отправитесь на знаменитый горнолыжный курорт Шахдаг.
Независимо от времени года, вас ждут захватывающие лыжные трассы, живописные пешие маршруты и потрясающие виды.
Описание экскурсииГоры Гусара в Азербайджане — это сокровище природы, где величественные вершины встречаются с зелеными долинами. Здесь, среди завораживающих пейзажей, можно увидеть горные реки, извивающиеся сквозь ущелья, и живописные леса, укрывающие редкие виды флоры и фауны. Высокие пики, покрытые снежной шапкой, контрастируют с яркими цветами местных лугов. Гусар не только привлекает любителей активного отдыха, но и поражает своими культурными традициями, где история и современность переплетаются в уникальных народных праздниках и кулинарных изысках. Этот регион — идеальное место для тех, кто ищет гармонию с природой и желает окунуться в богатую культуру Азербайджана.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Гусары
- Курорт Шахдаг
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт
- Бутилированная вода (0.5 на каждого участника).
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
$180 за экскурсию