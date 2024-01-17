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2 дня на севере Азербайджана: из Баку - к горе Шахдаг и селениям Губа и Гусар

Откройте для себя уникальные уголки северного Азербайджана, включая деревню в облаках и мавзолей шейха Джунейда
Отправляясь в экскурсию из Баку в Губа и Гусар, вы увидите, почему эти места считаются «краем рекордов».

Вас ждет встреча с необычными достопримечательностями, такими как миниатюрный Тадж-Махал и деревня Лазе с
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живописными водопадами.

Мы посетим мавзолей шейха Джунейда, побываем в местах, связанных с Лермонтовым, и насладимся чаем на склоне горы Шахдаг. Экскурсия также включает посещение Красной Слободы и Судура.

Проживание предусмотрено в уютном отеле Selena Resort, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.

Подробности экскурсии гарантируют вам незабываемые впечатления и новые открытия на севере Азербайджана

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Потрясающие горные пейзажи
  • 🌄 Восхождение на Шахдаг
  • 🏘️ Уникальные деревни
  • 🌊 Водопады и реки
  • 🕌 Исторические памятники
  • 🍽️ Кавказская кухня
  • ☕ Чай на высоте

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет наслаждаться всеми природными красотами. В апреле и октябре также можно посетить эти места, но стоит быть готовым к возможным дождям. В зимние месяцы путешествие может быть ограничено из-за снега, но любители зимних видов спорта найдут это время привлекательным.
Сейчас август — это идеальное время.
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - к горе Шахдаг и селениям Губа и Гусар
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - к горе Шахдаг и селениям Губа и Гусар
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - к горе Шахдаг и селениям Губа и Гусар

Что можно увидеть

  • Водопад Лазе
  • Мавзолей шейха Джунейда
  • Село Красная Слобода
  • Деревня Судур

Описание экскурсии

Эта поездка для тех, кто хочет увидеть самую северную часть Азербайджана во всей красе, насладиться чистым горным воздухом, напиться родниковой воды и полакомиться изумительной кавказской кухней За время экскурсии мы:

  • посетим водопад в одной из самых аутентичных деревень страны — Лазе
  • осмотрим мавзолей шейха Джунейда, построившего маленькую копию знаменитого Тадж-Махала в родном краю
  • проедем по местам непревзойденного «героя нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова
  • попьём ароматного чая на склоне горы Шахдаг (4 243 м), любуясь живописными пейзажами
  • заедем в старинное село Красная Слобода, в котором проживают тысячи горских евреев
  • направимся в окутанную со всех сторон облаками деревню Судур

Организационные детали

  • Цена включает два экскурсионных дня и проживание в отеле Selena Resort на опушке леса
  • В описании указаны обязательные места к посещению, однако мы посмотрим больше локаций, чем заявлено в экскурсии
  • Питание не включено в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ниджат
Ниджат — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Гид с отличным чувством юмора, с широким кругозором и мировоззрением. Свободно говорю на азербайджанском, русском и английском (на локальном уровне). Человек я общительный, и проведение экскурсий для меня — самое настоящее удовольствие. Буду рад подарить вам яркие эмоции и незабываемые воспоминания!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Выбор оправдался!
Отличный маршрут,много интересного,горы,быт жителей труднодоступных селений,очень интересно!
Проживание в отеле Selena комфортно,хорошая кухня!
Гид,местный житель,так что много может поведать интересного! Общителен,хорошо говорит по русски!
Выбирайте,не пожалеете!
Всем положительных эмоций!
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