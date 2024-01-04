Познакомиться с историческими памятниками, традициями и кухней самобытного региона
Географически известный как «Северные ворота», Гусарский район — одно из популярных направлений для поездок по Азербайджану.
Во время двухдневного путешествия из Баку я расскажу, почему эти места называют «краем рекордов», и покажу вам лучшие природные чудеса и необычные достопримечательности. Тадж-Махал в миниатюре, деревня в облаках, горы и водопады — это стоит увидеть!
Во время двухдневного путешествия из Баку я расскажу, почему эти места называют «краем рекордов», и покажу вам лучшие природные чудеса и необычные достопримечательности. Тадж-Махал в миниатюре, деревня в облаках, горы и водопады — это стоит увидеть!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Эта поездка для тех, кто хочет увидеть самую северную часть Азербайджана во всей красе, насладиться чистым горным воздухом, напиться родниковой воды и полакомиться изумительной кавказской кухней За время экскурсии мы:
- посетим водопад в одной из самых аутентичных деревень страны — Лазе
- осмотрим мавзолей шейха Джунейда, построившего маленькую копию знаменитого Тадж-Махала в родном краю
- побываем в местах пребывания непревзойденного «героя нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова
- попьём ароматного чая на склоне горы Шахдаг (4 243 м), любуясь живописными пейзажами
- заедем в старинное село Красная Слобода, в котором проживают тысячи горских евреев
- направимся в окутанную со всех сторон облаками деревню Судур
Организационные детали
- Цена включает два экскурсионных дня и проживание в отеле Selena Resort, расположенном на опушке леса
- В описании экскурсии указаны обязательные места к посещению, однако предполагается посещение большего количества интересных и красочных мест на севере страны
- Питание не включено в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджибабаев — ваш гид в Баку
Гид с отличным чувством юмора, с широким кругозором и мировоззрением. Свободно говорю на азербайджанском, на русском и на английском (на локальном уровне). Человек я общительный и проведение экскурсий для меня самое настоящее удовольствие. Буду рад подарить вам яркие эмоции и незабываемые воспоминания!
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