Отправляясь в экскурсию из Баку в Губа и Гусар, вы увидите, почему эти места считаются «краем рекордов».Вас ждет встреча с необычными достопримечательностями, такими как миниатюрный Тадж-Махал и деревня Лазе с

живописными водопадами. Мы посетим мавзолей шейха Джунейда, побываем в местах, связанных с Лермонтовым, и насладимся чаем на склоне горы Шахдаг. Экскурсия также включает посещение Красной Слободы и Судура. Проживание предусмотрено в уютном отеле Selena Resort, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня. Подробности экскурсии гарантируют вам незабываемые впечатления и новые открытия на севере Азербайджана

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет наслаждаться всеми природными красотами. В апреле и октябре также можно посетить эти места, но стоит быть готовым к возможным дождям. В зимние месяцы путешествие может быть ограничено из-за снега, но любители зимних видов спорта найдут это время привлекательным.

Сейчас август — это идеальное время.