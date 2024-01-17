Отправляясь в экскурсию из Баку в Губа и Гусар, вы увидите, почему эти места считаются «краем рекордов».
Вас ждет встреча с необычными достопримечательностями, такими как миниатюрный Тадж-Махал и деревня Лазе с
Вас ждет встреча с необычными достопримечательностями, такими как миниатюрный Тадж-Махал и деревня Лазе с
7 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Потрясающие горные пейзажи
- 🌄 Восхождение на Шахдаг
- 🏘️ Уникальные деревни
- 🌊 Водопады и реки
- 🕌 Исторические памятники
- 🍽️ Кавказская кухня
- ☕ Чай на высоте
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет наслаждаться всеми природными красотами. В апреле и октябре также можно посетить эти места, но стоит быть готовым к возможным дождям. В зимние месяцы путешествие может быть ограничено из-за снега, но любители зимних видов спорта найдут это время привлекательным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Водопад Лазе
- Мавзолей шейха Джунейда
- Село Красная Слобода
- Деревня Судур
Описание экскурсии
Эта поездка для тех, кто хочет увидеть самую северную часть Азербайджана во всей красе, насладиться чистым горным воздухом, напиться родниковой воды и полакомиться изумительной кавказской кухней За время экскурсии мы:
- посетим водопад в одной из самых аутентичных деревень страны — Лазе
- осмотрим мавзолей шейха Джунейда, построившего маленькую копию знаменитого Тадж-Махала в родном краю
- проедем по местам непревзойденного «героя нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова
- попьём ароматного чая на склоне горы Шахдаг (4 243 м), любуясь живописными пейзажами
- заедем в старинное село Красная Слобода, в котором проживают тысячи горских евреев
- направимся в окутанную со всех сторон облаками деревню Судур
Организационные детали
- Цена включает два экскурсионных дня и проживание в отеле Selena Resort на опушке леса
- В описании указаны обязательные места к посещению, однако мы посмотрим больше локаций, чем заявлено в экскурсии
- Питание не включено в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ниджат — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Гид с отличным чувством юмора, с широким кругозором и мировоззрением. Свободно говорю на азербайджанском, русском и английском (на локальном уровне). Человек я общительный, и проведение экскурсий для меня — самое настоящее удовольствие. Буду рад подарить вам яркие эмоции и незабываемые воспоминания!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Выбор оправдался!
Отличный маршрут,много интересного,горы,быт жителей труднодоступных селений,очень интересно!
Проживание в отеле Selena комфортно,хорошая кухня!
Гид,местный житель,так что много может поведать интересного! Общителен,хорошо говорит по русски!
Выбирайте,не пожалеете!
Всем положительных эмоций!
Отличный маршрут,много интересного,горы,быт жителей труднодоступных селений,очень интересно!
Проживание в отеле Selena комфортно,хорошая кухня!
Гид,местный житель,так что много может поведать интересного! Общителен,хорошо говорит по русски!
Выбирайте,не пожалеете!
Всем положительных эмоций!
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