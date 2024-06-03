Активный отдых в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Баку на русском языке, цены от €28, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По городским паркам - на самокате
🚶 Пешая
🛴 На самокатах
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
По городским паркам - на самокате
Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Начало: У Центрального парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
3528 за человека
Джип-сафари в Гобустане
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Джип-сафари в Гобустане
Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой
Начало: У вашего отеля
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
225 за всё до 4 чел.
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
Из Баку - навстречу приключениям в горах
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maliya
    3 июня 2024
    По городским паркам - на самокате
    Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно цветущии растения, роскошные клумбы
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    самых разных цветов, старинные постройки красивых зданий, в добавок слушать их историю происхождения! Получилась такая легкая, познавательная утренняя зарядока и позитивный настрой на весь день. Спасибо большое Самиру, все было отлично!!

    Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно
  • Н
    Нина
    24 мая 2024
    Джип-сафари в Гобустане
    Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами даже захватывало дух:) Очень
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    милый коллега водитель, с которым чувствуешь себя в надёжных руках даже на самых крутых виражах:) Лала очень приятная и душевная! В конце экскурсии нас ждали неожиданно приятные сувениры от Лалы в подарок на память:)

    Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временамиОгромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временамиОгромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временамиОгромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами
  • А
    Антон
    7 мая 2024
    Джип-сафари в Гобустане
    Все было хорошо. Лала прекрасный, многогранный гид. Общаться с ней одно удовольствие. Однозначно рекомендую.
  • М
    Марина
    11 марта 2024
    По городским паркам - на самокате
    09 марта были на экскурсии «По городским паркам на самокате» с Самиром. К сожалению, не повезло с погодой, был дождик
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    и Самир оперативно изменил наш маршрут на пешеходную экскурсию по старым кварталам города. Было много информации об истории города, время пролетело очень незаметно. Самир эрудированный человек, показал необычные места, куда туристы обычно не ходят. А также мы получили от него много практических советов.

  • Д
    Дмитрий
    21 января 2024
    Джип-сафари в Гобустане
    Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса. Кроме Гобустана мы побывали
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    в мечети Биби-Эйбат, в заброшенном караван-сарае XV века, а на обратном пути заехали к очень колоритному мавзолею Софи Гамида XVIII века. Поднялись на грязевые вулканы и посмотрели нефтяные лужи. Сам Гобустан с музеем и древними наскальными рисунками - тоже полный восторг. Рекомендую.

    Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений массаНесмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений массаНесмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений массаНесмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса
  • Е
    Елена
    17 ноября 2023
    По городским паркам - на самокате
    Это самая необычная экскурсия, на которой мы были, и которую могу смело порекомендовать любителям самокатов и желающим попробовать необычный формат.
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    Во-первых, это самокаты. Вы не просто катите по паркам Баку, а при этом еще наслаждаетесь городом и узнаете о нем что-то новое. Во-вторых, вы не встретите эти локации в стандартных экскурсиях по Баку и это прекрасная возможность увидеть другую сторону города, погрузившись в историю этой части. Узнаете о том, как жили местные люди в тех районах, как менялся город и что происходит с городом сейчас. В-третьих, это расслабленная атмосфера самой экскурсии - все в кайф. И самое важное, это сам гид, Самир - очень харизматичный и открытый житель Баку, любитель прокатиться на самокате. Самир вырос в одном из районов города и с удовольствием делится интересными историями и фактами, которые происходили на его глазах и которые рассказывали его близкие. Вы знали, что в районе могут быть свои традиции и правила, которые могут соблюдаться и по сей день? В Баку есть такой район. Посетите парк, где летом в знойную жару всегда прохладно и узнаете, почему (мы были в ноябре и ощутить всей прелести не смогли))). Узнаете, где находится круглосуточный обменник (поверьте, в выходные и праздничные дни - это важное знание). И просто получите массу положительных эмоций. У нас это было именно так! Самир, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По городским паркам - на самокате
  2. Джип-сафари в Гобустане
  3. Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Нагорный парк
  5. Дворец Ширваншахов
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Апшерон
  9. Приморский бульвар
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 225 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Активный отдых», 7 ⭐ отзывов, цены от €28. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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