1 чел.
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скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
По городским паркам - на самокате
Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Начало: У Центрального парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
35€28 за человека
Индивидуальная
5 часов
Джип-сафари в Гобустане
Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой
Начало: У вашего отеля
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€225 за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
Из Баку - навстречу приключениям в горах
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMaliya3 июня 2024Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно цветущии растения, роскошные клумбы
- ННина24 мая 2024Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами даже захватывало дух:) Очень
- ААнтон7 мая 2024Все было хорошо. Лала прекрасный, многогранный гид. Общаться с ней одно удовольствие. Однозначно рекомендую.
- ММарина11 марта 202409 марта были на экскурсии «По городским паркам на самокате» с Самиром. К сожалению, не повезло с погодой, был дождик
- ДДмитрий21 января 2024Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса. Кроме Гобустана мы побывали
- ЕЕлена17 ноября 2023Это самая необычная экскурсия, на которой мы были, и которую могу смело порекомендовать любителям самокатов и желающим попробовать необычный формат.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Активный отдых»
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