Наиля проводит ещё 3 экскурсии

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очень живописная: после солончаков и невысоких холмов Апшерона вы через перевал попадаете в настоящую пустыню - очень необычно! Первую остановку мы сделали у мавзолея Дири-Баба, суфийского святого. Мавзолей расположен прямо в ущелье и окружен пещерами: если повезет с погодой, в них можно заглянуть, но прогулка непростая, требует физподготовки. Затем мы осмотрели комплекс суфийского "монастыря", очень интересное место, где только начинаются археологические раскопки, так что история находится буквально у вас под ногами. После мы отправились в саму Шемаху и осмотрели мечеть. К сожалению, здание сильно пострадало от землетрясений, так что от 8 века остался только фундамент.

После обеда на винодельне Мейсари мы поехали на ферму альпака, где пообщались с этими животными и смогли их покормить и обнять - впечатления незабываемые!

Благодарим гида Наилю за чудесный день и первое знакомство с достопримечательностями Шемахинского района! Надеемся посетить и другие регионы гостеприимного Азербайджана.