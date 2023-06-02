Наиля проводит ещё 3 экскурсии

Горный Ширван — находка для тех, кто хочет узнать традиционный Азербайджан поближе, не уезжая далеко от столицы.
Здесь вы осмотрите исторические памятники и духовные святыни, прогуляетесь по старым кварталам горной деревушки.
А я расскажу о достопримечательностях по маршруту, покажу лучшие панорамы и познакомлю с нашей историей и обычаями.
Здесь вы осмотрите исторические памятники и духовные святыни, прогуляетесь по старым кварталам горной деревушки.
А я расскажу о достопримечательностях по маршруту, покажу лучшие панорамы и познакомлю с нашей историей и обычаями.
Описание экскурсии
Самобытная архитектура
- Первым делом мы отправимся к мавзолею суфийского шейха Дири-Баба, обросшему огромным количеством легенд и мифов. Это место настоящая экзотика для ценителей необычной архитектуры и паломничества к историческим ценностям.
- Затем посетим руины комплекса башенных мавзолеев Калаханы, памятник средневекового зодчества Азербайджана и истории мистического суфизма. Сюда издавна стекались паломники, чтобы уединиться и предаться медитации. На примере старинных башен вы проследите развитие здешней архитектуры, насладитесь тишиной и свежим воздухом гор
- Далее вас ждёт Соборная Мечеть — старейший храм страны и самая главная достопримечательность города Шемаха
Баскалский историко-культурный заповедник
Заедем в посёлок, в котором благодаря государственной программе устойчивого туризма обрело новую жизнь древнее зодчество. Вы отдохнёте в местном ресторане, попробовав локальную кухню. А после прогуляетесь по историческому центру, где отреставрированные каменные улочки, старинные памятники, гостевые дома и даже величественный платан 16 века сохранили дух истории и стали предметом гордости местных жителей.
Организационные детали
- Включён трансфер из отеля и обратно
- Одевайтесь по погоде (заранее уточняйте у гида)
Дополнительные расходы
- Входные билеты в музей — 5-15 манатов с чел.
- Личные расходы на еду — 20-30 манатов с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1244 туристов
Коренная бакинка и лицензированный гид. Провожу индивидуальные экскурсии на полдня — 3–6 часов — на личном авто от вашего отеля. В приоритете моих маршрутов — не количество локаций, а глубина, живая история и настоящее познание города без спешки. Помогу увидеть главное, почувствовать атмосферу и получить «ключи от Баку» для ваших дальнейших самостоятельных и уверенных прогулок.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Классная экскурсия! Рекомендую 100%! Содержательная, красивая, приятная, интересная. . Наиля - отличный гид и очень хороший человек!! Мне было всю дорогу комфортно) Альпаки - это чудо природы! Ехала в основном из-за них! Не пожалела)))) Обнять это милое существо- стоит того, чтобы прилететь в Баку и купить эту экскурсию. Ощущение безграничного счастья гарантировано)))))
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Спасибо большое нашему гиду Наиле за прекрасную экскурсию и за роскошь общения. Горный Ширван открыл для нас малоизвестный традиционный Азербайджан. Суфийский комплекс мавзолеев Калахана вызвал удивление, мы не знали, что
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия очень понравилась. Мы окунулись в интереснейший мир одних из древнейших памятников истории Азербайджана.
Наиля - настоящий профессионал, влюбленный в свое дело. Хотя перед экскурсией, мы предварительно читали о местах, которые
Наиля - настоящий профессионал, влюбленный в свое дело. Хотя перед экскурсией, мы предварительно читали о местах, которые
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия хороша для тех, кто, как мы, приехал в Баку ненадолго и хочет за относительно короткую поездку увидеть другой Азербайджан. Дорога до Шемахи относительно недолгая, чуть более 100 километров, и
Вам был полезен этот отзыв?
Наиля обладает глубокими знаниями истории и культуры Азербайджана, мы узнали много новой информации о течениях в мусульманстве. Очень советую этого гида для туристов, которые хотят получить удовольствие от общения с знающим гидом и хорошим человеком.
Nailya can provide curous tourists with a lot of amazing information about culture and Islamic branches of Azerbaijan. I stronly recommend everyone this guide.
Nailya can provide curous tourists with a lot of amazing information about culture and Islamic branches of Azerbaijan. I stronly recommend everyone this guide.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Огромное спасибо Наиле за отличную экскурсию. Дорога туда и обратно пролетела незаметно за увлекательным рассказом. Экскурсия легкая, воздушная, интересная. Наиля увлеченный своим делом, умный, разносторонний, тактичный и очень приятный гид и человек. Желаем ей всех благ и завидуем туристам, которым ещё предстоит с ней встреча. Это несомненно была наша лучшая экскурсия за последнее время!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии на «Путешествие в сердце Горного Ширвана: Шемаха и этно-заповедник «Баскал»»
Групповая
до 14 чел.
Двухдневная поездка в Шеки: история, природа и культура Азербайджана
Посетить 4 регионов и познакомиться с богатым наследием страны (проживание включено)
Начало: На проспекте Азербайджана
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
€99 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 15 чел.
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля или на улице Шовкет Алекперовой
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €96
€120 за всё до 3 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный Ширван: вино, альпаки и древние города (из Баку)
Посетить город Шемаха, мавзолей Дири Баба, ферму альпак и винодельню за 1 день
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от €144
€191 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €180 за всё до 3 чел.
от €140 за экскурсию