Наиля проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Исламская культура

Приготовьтесь к погружению в азербайджанский колорит! Первым делом мы отправимся к мавзолею шейха Дири Баба XV века, обросшему огромным количеством легенд и мифов. Это место — азербайджанская Петра, настоящая восточная экзотика для любителей архитектуры и паломничества к историческим ценностям. Далее вас ждет посещение Джума-мечети, одного из самых древних и красивейших храмов ширвано-апшеронской архитектурной школы. Я расскажу о времени, когда через город 🏙️ проходил Великий Шелковый Путь, а также о катаклизмах, в судьбу здания.

Винный регион

Шамаха — винодельческий центр страны. Благоприятный климат и местные плодородные земли вот уже много лет поставляют на рынок марку «Мейсари». Вы познакомитесь с историей 📖 вина во время дегустационного тура и попробуете Азербайджан на вкус!

Далее мы можем посетить одно из мест на ваш выбор:

Машина времени

Деревушка «кузнецов» прозвана так неслучайно: в былые времена здесь одновременно работало до 40 кузниц. Сейчас в селе осталось всего четыре кузнеца, и хотя новые технологии заменили их труд, многие отдают предпочтение кованым ножам и топорам ручной работы. Вы сможете не только увидеть, но и поучаствовать в процессе ковки и, конечно, приобрести эксклюзивное изделие. А также заглянуть в археологический музей 🖼, где представлены артефакты доисламской культуры.

Покорение космоса

Шемахинская Астрофизическая Обсерватория имени Насреддина Туси НАНА — одно из самых интересных мест планеты. Вы посетите секретный объект, услышите историю обсерватории и узнаете, что происходит за ее стенами. Мы поговорим о важных открытиях и первом фотоэлектрическом телескопе.

Первозданная природа

Природа Азербайджана — местами дикая и пустынная, местами представленная реликтовыми лесами и удивительной красоты озерами. У одного из таких — живописного озера Сакит Голь — вы можете отдохнуть после экскурсии 🧭. Уютные домики на берегу, деревянный пирс и голубые воды озера расскажут о жизни в Азербайджане едва ли больше любого гида!

Организационные детали