Наиля проводит ещё 3 экскурсии

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Путешествие в сердце Горного Ширвана: Шемаха и этно-заповедник «Баскал»

Увидеть самобытную архитектуру и приобщиться к культуре страны
Горный Ширван — находка для тех, кто хочет узнать традиционный Азербайджан поближе, не уезжая далеко от столицы.

Здесь вы осмотрите исторические памятники и духовные святыни, прогуляетесь по старым кварталам горной деревушки.

А я расскажу о достопримечательностях по маршруту, покажу лучшие панорамы и познакомлю с нашей историей и обычаями.
5
8 отзывов
Путешествие в сердце Горного Ширвана: Шемаха и этно-заповедник «Баскал»
Путешествие в сердце Горного Ширвана: Шемаха и этно-заповедник «Баскал»
Путешествие в сердце Горного Ширвана: Шемаха и этно-заповедник «Баскал»

Описание экскурсии

Самобытная архитектура

  • Первым делом мы отправимся к мавзолею суфийского шейха Дири-Баба, обросшему огромным количеством легенд и мифов. Это место настоящая экзотика для ценителей необычной архитектуры и паломничества к историческим ценностям.
  • Затем посетим руины комплекса башенных мавзолеев Калаханы, памятник средневекового зодчества Азербайджана и истории мистического суфизма. Сюда издавна стекались паломники, чтобы уединиться и предаться медитации. На примере старинных башен вы проследите развитие здешней архитектуры, насладитесь тишиной и свежим воздухом гор
  • Далее вас ждёт Соборная Мечеть — старейший храм страны и самая главная достопримечательность города Шемаха

Баскалский историко-культурный заповедник

Заедем в посёлок, в котором благодаря государственной программе устойчивого туризма обрело новую жизнь древнее зодчество. Вы отдохнёте в местном ресторане, попробовав локальную кухню. А после прогуляетесь по историческому центру, где отреставрированные каменные улочки, старинные памятники, гостевые дома и даже величественный платан 16 века сохранили дух истории и стали предметом гордости местных жителей.

Организационные детали

  • Включён трансфер из отеля и обратно
  • Одевайтесь по погоде (заранее уточняйте у гида)

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в музей — 5-15 манатов с чел.
  • Личные расходы на еду — 20-30 манатов с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля
Наиля — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1244 туристов
Коренная бакинка и лицензированный гид. Провожу индивидуальные экскурсии на полдня — 3–6 часов — на личном авто от вашего отеля. В приоритете моих маршрутов — не количество локаций, а глубина, живая история и настоящее познание города без спешки. Помогу увидеть главное, почувствовать атмосферу и получить «ключи от Баку» для ваших дальнейших самостоятельных и уверенных прогулок.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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1
Екатерина
Классная экскурсия! Рекомендую 100%! Содержательная, красивая, приятная, интересная. . Наиля - отличный гид и очень хороший человек!! Мне было всю дорогу комфортно) Альпаки - это чудо природы! Ехала в основном из-за них! Не пожалела)))) Обнять это милое существо- стоит того, чтобы прилететь в Баку и купить эту экскурсию. Ощущение безграничного счастья гарантировано)))))
Классная экскурсия! Рекомендую 100%! Содержательная, красивая, приятная, интересная. . Наиля - отличный гид и очень хороший
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Т
Спасибо большое нашему гиду Наиле за прекрасную экскурсию и за роскошь общения. Горный Ширван открыл для нас малоизвестный традиционный Азербайджан. Суфийский комплекс мавзолеев Калахана вызвал удивление, мы не знали, что
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суфизм был широко распространен на территории современного Азербайджана. Замечательное дополнение к экскурсии было посещение хорошо сохранившегося горного села Басгал, основанного в 4 веке н. э. Жители села с любовью рассказывали об истории своих семей. Я уверена, что экскурсии которые Наиля организует в исторические места Азербайджана, имеют большую перспективу и интересны для всех туристов, интересующихся мировой культурой.

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И
Экскурсия очень понравилась. Мы окунулись в интереснейший мир одних из древнейших памятников истории Азербайджана.

Наиля - настоящий профессионал, влюбленный в свое дело. Хотя перед экскурсией, мы предварительно читали о местах, которые
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нам предстояло посетить, но рассказ Наили произвел на нас неизгладимое впечатление и желание впоследствие узнать еще больше об истории этого края. Мы были рады втстретиться с таким прекрасным человеком и гидом, как Наиля. В следующий приезд в Азербайджан мы продолжим знакомство с этой прекрасной страной именно с ней, а также будем рекомендовать Наилю всем нашим друзьям и знакомым, кто планирует посещение Азербайджана.

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Е
Экскурсия хороша для тех, кто, как мы, приехал в Баку ненадолго и хочет за относительно короткую поездку увидеть другой Азербайджан. Дорога до Шемахи относительно недолгая, чуть более 100 километров, и
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очень живописная: после солончаков и невысоких холмов Апшерона вы через перевал попадаете в настоящую пустыню - очень необычно! Первую остановку мы сделали у мавзолея Дири-Баба, суфийского святого. Мавзолей расположен прямо в ущелье и окружен пещерами: если повезет с погодой, в них можно заглянуть, но прогулка непростая, требует физподготовки. Затем мы осмотрели комплекс суфийского "монастыря", очень интересное место, где только начинаются археологические раскопки, так что история находится буквально у вас под ногами. После мы отправились в саму Шемаху и осмотрели мечеть. К сожалению, здание сильно пострадало от землетрясений, так что от 8 века остался только фундамент.
После обеда на винодельне Мейсари мы поехали на ферму альпака, где пообщались с этими животными и смогли их покормить и обнять - впечатления незабываемые!
Благодарим гида Наилю за чудесный день и первое знакомство с достопримечательностями Шемахинского района! Надеемся посетить и другие регионы гостеприимного Азербайджана.

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Надежда
Наиля обладает глубокими знаниями истории и культуры Азербайджана, мы узнали много новой информации о течениях в мусульманстве. Очень советую этого гида для туристов, которые хотят получить удовольствие от общения с знающим гидом и хорошим человеком.

Nailya can provide curous tourists with a lot of amazing information about culture and Islamic branches of Azerbaijan. I stronly recommend everyone this guide.
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М
Огромное спасибо Наиле за отличную экскурсию. Дорога туда и обратно пролетела незаметно за увлекательным рассказом. Экскурсия легкая, воздушная, интересная. Наиля увлеченный своим делом, умный, разносторонний, тактичный и очень приятный гид и человек. Желаем ей всех благ и завидуем туристам, которым ещё предстоит с ней встреча. Это несомненно была наша лучшая экскурсия за последнее время!
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