Наиля проводит ещё 3 экскурсии

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Из Баку в Шемаху — город восточной сказки

Увидеть роскошную мечеть, попробовать местное вино и приобщиться к культуре страны

Наиля
Наиля – Гид из Баку
Шемаха — находка для тех, кто хочет узнать традиционный Азербайджан поближе, не уезжая далеко от столицы ⭐️.

Здесь вы посетите великолепную старинную мечеть и осмотрите уникальный двухэтажный мавзолей Дири-Баба, попробуете вкуснейшее вино 🍷 и освоите древнее ремесло.

Я покажу главные памятники и лучшие панорамы на равнину, расскажу о нашей истории 📖 и обычаях.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €185 за экскурсию

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Из Баку в Шемаху — город восточной сказки
Из Баку в Шемаху — город восточной сказки

Что вас ожидает

Исламская культура
Приготовьтесь к погружению в азербайджанский колорит! Первым делом мы отправимся к мавзолею шейха Дири Баба XV века, обросшему огромным количеством легенд и мифов. Это место — азербайджанская Петра, настоящая восточная экзотика для любителей архитектуры и паломничества к историческим ценностям. Далее вас ждет посещение Джума-мечети, одного из самых древних и красивейших храмов ширвано-апшеронской архитектурной школы. Я расскажу о времени, когда через город 🏙️ проходил Великий Шелковый Путь, а также о катаклизмах, в судьбу здания.

Винный регион
Шамаха — винодельческий центр страны. Благоприятный климат и местные плодородные земли вот уже много лет поставляют на рынок марку «Мейсари». Вы познакомитесь с историей 📖 вина во время дегустационного тура и попробуете Азербайджан на вкус!

Далее мы можем посетить одно из мест на ваш выбор:

Машина времени
Деревушка «кузнецов» прозвана так неслучайно: в былые времена здесь одновременно работало до 40 кузниц. Сейчас в селе осталось всего четыре кузнеца, и хотя новые технологии заменили их труд, многие отдают предпочтение кованым ножам и топорам ручной работы. Вы сможете не только увидеть, но и поучаствовать в процессе ковки и, конечно, приобрести эксклюзивное изделие. А также заглянуть в археологический музей 🖼, где представлены артефакты доисламской культуры.

Покорение космоса
Шемахинская Астрофизическая Обсерватория имени Насреддина Туси НАНА — одно из самых интересных мест планеты. Вы посетите секретный объект, услышите историю обсерватории и узнаете, что происходит за ее стенами. Мы поговорим о важных открытиях и первом фотоэлектрическом телескопе.

Первозданная природа
Природа Азербайджана — местами дикая и пустынная, местами представленная реликтовыми лесами и удивительной красоты озерами. У одного из таких — живописного озера Сакит Голь — вы можете отдохнуть после экскурсии 🧭. Уютные домики на берегу, деревянный пирс и голубые воды озера расскажут о жизни в Азербайджане едва ли больше любого гида!

Организационные детали

  • Услуги профессионального водителя и транспортные расходы входят в экскурсию
  • Дегустация на винодельне оплачивается отдельно — 11 евро/чел.
  • Стоимость билетов в обсерваторию уточняйте у гида
Начало и место завершения
🚩 — в холле вашего отеля
Из Баку в Шемаху — город восточной сказки
Из Баку в Шемаху — город восточной сказки
Из Баку в Шемаху — город восточной сказки
Из Баку в Шемаху — город восточной сказки
Из Баку в Шемаху — город восточной сказки
Из Баку в Шемаху — город восточной сказки
Из Баку в Шемаху — город восточной сказки
Из Баку в Шемаху — город восточной сказки
Из Баку в Шемаху — город восточной сказки
Из Баку в Шемаху — город восточной сказки
Из Баку в Шемаху — город восточной сказки
Из Баку в Шемаху — город восточной сказки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наиля
Наиля
Приветствую Друзья! Меня зовут Наиля — коренная бакинка, профессиональный экскурсовод и организатор индивидуальных туров. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих гостей, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Азербайджаном. Туры, организованные мною, сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о стране, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Для вашего удобства помогу организовать встречу в аэропорту и трансфер, также предоставлю транспорт без сопровождения гида в районы страны по минимальным ценам. До скорой встречи!
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Наиля проводит ещё 3 экскурсии

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