Развлечения в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Баку на русском языке, цены от €36. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Баку для детей и взрослых
На машине
5 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Баку для детей и взрослых
Увлекательное путешествие по Баку для всей семьи: старинные крепости, зоопарк с редкими животными и кукольный музей ждут вас на этой экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
Завтра в 09:00
27 дек в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
На машине
Конные прогулки
22 отзыва
13 часов
Индивидуальная
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Всего в нескольких часах от Баку вас ждет удивительная Габала. Откройте для себя горные перевалы, водопады и канатную дорогу в этом уникальном путешествии
Начало: Ваш отель
«Желающие развлечься и расслабиться перед обратной дорогой смогут посетить парк аттракционов «Gabaland» или понежиться в СПА-комплексе»
Сегодня в 09:00
10 янв в 09:00
от 320 за человека
Однодневный групповой тур: Хызы и Шахдаг
На автобусе
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневный групповой тур: Хызы и Шахдаг
Начало: Azerbaijan Avenue 1
«После дня полного приключений и отдыха у нас будет достаточно времени, чтобы насладиться природой, покататься на аттракционах и расслабиться в уютных домиках курорта»
Завтра в 08:00
27 дек в 08:00
$36 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ия
    22 мая 2024
    Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
    Так получилось, что в Габалу-то я и не попала… Были дожди, что усложнило бы поездку, да и снимать красивые виды
    читать дальше

    под дождем не очень удобно и приятно. А поехали мы с Фуадом в Гобустан. Там дожди были накануне, поэтому по разноцветным горам мы ходили в экзотических самодельных бахилах (по два пакета на ногу). Зато пробрались вверх сколько могли, была прочитана обстоятельная лекция по геологии с элементами химии (давно же изучали окиси и закиси железа), нашли кусочки ископаемых обитателей древнего моря, которое было когда-то на территории Азербайджана, а потом лекция по ботанике про древовидную солянку. Можно Клуб Путешественников для дилетантов организовывать! А потом стучали/звенели по звенящим камням и рассматривали древние петроглифы (перемежающиеся с современными типа "здесь был Вася"). Лекция и тут была, но по зоологии, про местных обитателей из животного мира. А еще доехали до священного комплекса зороастрийцев Аштегях, прониклись учением поклонников стихий. И в завершение погрелись у горящей горы Янардаг (день был ветреный, не жаркий, и этот природный вечный огонь нас просто обласкал теплом). Спасибо Фуаду!!! Было интересно и очень познавательно.

  • А
    Алексей
    13 мая 2024
    Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
    Путешествовали с замечательным Гидом, Фаудом. Благодаря коммуникабельности, умению понять что хочет посмотреть и узнать путешественник, это было идеальное путешествие. Удивительные виды,
    читать дальше

    вкусная еда, возможность узнать много интересных фактов были на протяжении целого дня. Большое спасибо Фауду, от всего сердца рекомендую путешествовать по стране именно с ним!!!

  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
    Фуад нам провел прекрасную экскурсию. Он очень позитивный, настоящий оптимист, заботливый и неравнодушный! Мы столько узнали интересного не только по теме экскурсии, а и про обычаи азербайджанского народа! Спасибо огромное, Фуад! С Вами хорошо, безопасно и познавательно путешествовать!
  • У
    Ульяна
    1 ноября 2023
    Баку для детей и взрослых
    Очень понравилась экскурсовод, интересно провела экскурсию, смогла заинтересовать детей, узнали много нового о Баку, мы довольны ☺️
  • Л
    Любовь
    13 октября 2023
    Баку для детей и взрослых
    Очень рады были провести время в компании Сабины, ребенок 5ти лет был увлечен ее эмоциональными рассказами и вниманием, было очень познавательно как для ребенка, так и для меня. Отдельное спасибо за визит в музей волшебных ковров! Надеемся вернуться еще! 🤗
    Очень рады были провести время в компании Сабины, ребенок 5ти лет был увлечен ее эмоциональными рассказами
  • А
    Анна
    31 августа 2023
    Баку для детей и взрослых
    Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной атмосферой, а также за
    читать дальше

    великолепное руководство на протяжении всей экскурсии. Мы ездили с детьми 12 и 4 года. Посещение поселка Балаханы, (экскурсия "Апшеронским Санторини"), нам очень понравилось. Поселок был аккуратно отреставрирован, и сейчас представляет собой очень симпатичное место. История нефтяных промыслов, которую Сабина рассказала с таким вдохновением, перенесла нас в другую эпоху. Её умение передать не только факты, но и душу этих мест, сделало нашу экскурсию незабываемой. Мы почувствовали, как история и люди переплелись в этом месте, создавая уникальную атмосферу. Я бы сказала, что эта экскурсия не для тех людей, которые ищут великих изумлений, это не Баку. Это не для впечатлений на первый взгляд, хотя поселок очень симпатичный и напоминает европейские южные городки. Я бы рекомендовала эту экскурсию скорее тем, кто интересуется историей, обычаями, людьми, энергетикой и душой этого места. Ярко запомнилось азербайджанское чаепитие, организованное Сабиной. Мы устроились в уютном уголке и попробовали чай с оливковым вареньем и другими местными деликатесами. Это был не просто перекус, а настоящий ритуал, который позволил нам почувствовать глубокую связь с культурой этой земли. Также впечатлил древний колодец. Сабина не только профессиональный гид, но и настоящий луч света на этом путешествии. Её веселый и позитивный настрой заразителен, и с самого начала мы почувствовали, что наше время проведено в компании старого друга. Её образованность и интеллигентность добавили глубины всему нашему опыту. Её страсть к знаниям и любовь к своей стране и своей работе создали нам незабываемые воспоминания. Если вы хотите увидеть мир глазами истинного знатока и позитивного человека, то обязательно выбирайте Сабину в качестве вашего гида. Сабина, еще раз большое вам спасибо!

    Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальнойХочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Баку для детей и взрослых
  2. Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
  3. Однодневный групповой тур: Хызы и Шахдаг
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Самое главное
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Апшерон
  10. Мечеть Биби-Эйбат
Сколько стоит экскурсия по Баку в декабре 2024
Сейчас в Баку в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 320. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Развлечения», 27 ⭐ отзывов, цены от €36. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль