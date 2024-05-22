3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Баку для детей и взрослых
Увлекательное путешествие по Баку для всей семьи: старинные крепости, зоопарк с редкими животными и кукольный музей ждут вас на этой экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
Завтра в 09:00
27 дек в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Всего в нескольких часах от Баку вас ждет удивительная Габала. Откройте для себя горные перевалы, водопады и канатную дорогу в этом уникальном путешествии
Начало: Ваш отель
«Желающие развлечься и расслабиться перед обратной дорогой смогут посетить парк аттракционов «Gabaland» или понежиться в СПА-комплексе»
Сегодня в 09:00
10 янв в 09:00
от €320 за человека
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневный групповой тур: Хызы и Шахдаг
Начало: Azerbaijan Avenue 1
«После дня полного приключений и отдыха у нас будет достаточно времени, чтобы насладиться природой, покататься на аттракционах и расслабиться в уютных домиках курорта»
Завтра в 08:00
27 дек в 08:00
$36 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИя22 мая 2024Так получилось, что в Габалу-то я и не попала… Были дожди, что усложнило бы поездку, да и снимать красивые виды
- ААлексей13 мая 2024Путешествовали с замечательным Гидом, Фаудом. Благодаря коммуникабельности, умению понять что хочет посмотреть и узнать путешественник, это было идеальное путешествие. Удивительные виды,
- ИИрина10 марта 2024Фуад нам провел прекрасную экскурсию. Он очень позитивный, настоящий оптимист, заботливый и неравнодушный! Мы столько узнали интересного не только по теме экскурсии, а и про обычаи азербайджанского народа! Спасибо огромное, Фуад! С Вами хорошо, безопасно и познавательно путешествовать!
- УУльяна1 ноября 2023Очень понравилась экскурсовод, интересно провела экскурсию, смогла заинтересовать детей, узнали много нового о Баку, мы довольны ☺️
- ЛЛюбовь13 октября 2023Очень рады были провести время в компании Сабины, ребенок 5ти лет был увлечен ее эмоциональными рассказами и вниманием, было очень познавательно как для ребенка, так и для меня. Отдельное спасибо за визит в музей волшебных ковров! Надеемся вернуться еще! 🤗
- ААнна31 августа 2023Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной атмосферой, а также за
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