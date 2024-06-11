Лагич: магия ремесёл и горных дорог

Соединить в одной поездке творческое наследие края и природные пейзажи (в группе)
Предлагаем отправиться в уникальное горное поселение Лагич. Оно славится мастерскими по производству художественных изделий из дерева, металла, керамики. Вы увидите ремесленников в процессе работы и полюбуетесь их творениями. А ещё пройдёте по горным тропам, насладитесь живописными видами и сочными природными локациями.
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мавзолей Дири Баба. По пути мы заедем в Гобустан. Там посетим мавзолей шейха Дири Баба — место, которое привлекает много паломников и просто любопытных. Вы посмотрите на интересные архитектурные особенности мавзолея и узнаете его историю.

Джума-мечеть в Шемахе. Вы увидите вторую старейшую мечеть на Кавказе и Ближнем Востоке, построенную в 743 году.

Пикник и подвесной мост в Исмаиллах. Мы устроим пикник на природе с шашлыком, овощами и азербайджанским вином. Угостим вас шемахинскими кутабами — национальной выпечкой с мясом. Любители острых ощущений смогут прогуляться по подвесному мосту над ущельем.

Деревня ремесленников Лагич. Здесь вас ждут красивые природные пейзажи, аутентичная атмосфера и традиционная архитектура. Вы узнаете о богатой истории Лагича и местных ремёслах — изготовлении ковров, керамики и многого другого. При желании сможете купить работы мастеров.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на Mercedes-Benz Vito или Sprinter, услуги гида, пикник
  • Дорога до первой локации займёт около часа
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Парных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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