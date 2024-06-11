Предлагаем отправиться в уникальное горное поселение Лагич. Оно славится мастерскими по производству художественных изделий из дерева, металла, керамики. Вы увидите ремесленников в процессе работы и полюбуетесь их творениями. А ещё пройдёте по горным тропам, насладитесь живописными видами и сочными природными локациями.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мавзолей Дири Баба. По пути мы заедем в Гобустан. Там посетим мавзолей шейха Дири Баба — место, которое привлекает много паломников и просто любопытных. Вы посмотрите на интересные архитектурные особенности мавзолея и узнаете его историю.

Джума-мечеть в Шемахе. Вы увидите вторую старейшую мечеть на Кавказе и Ближнем Востоке, построенную в 743 году.

Пикник и подвесной мост в Исмаиллах. Мы устроим пикник на природе с шашлыком, овощами и азербайджанским вином. Угостим вас шемахинскими кутабами — национальной выпечкой с мясом. Любители острых ощущений смогут прогуляться по подвесному мосту над ущельем.

Деревня ремесленников Лагич. Здесь вас ждут красивые природные пейзажи, аутентичная атмосфера и традиционная архитектура. Вы узнаете о богатой истории Лагича и местных ремёслах — изготовлении ковров, керамики и многого другого. При желании сможете купить работы мастеров.

Организационные детали