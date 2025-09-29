Отдыхая в Азербайджане, вы можете многое пропустить, но упускать шанс насладиться знаменитыми бакинскими банями-хаммами точно не стоит.
Вобрав в себя лучшие традиции восточных и европейских бань, они предлагают вам сегодня погрузиться в мягкое тепло турецких бань, жаркий русский пар и раскалённый воздух финских саун.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииБакинские бани (только для мужчин) Я отвезу вас в лучший из местных хаммамов, расскажу множество подробностей о традициях местных бань и помогу разобраться в процедурах. Прежде всего, Бакинские хамамы остаются восточными банями. Всё здесь напоминает Восток: от архитектурного стиля до уникальных услуг банщиков, таких как «кисе» (скрабирование жёсткой рукавицей) и специальное намыливание обильной пеной. В местных хаммамах сохранилась обязательная деталь средневековых Бакинских бань — бассейн с фонтаном посередине зала, но теперь есть и заимствованная у турецких бань «гобек дашы» — горячее мраморное ложе. Есть также бассейн с холодной водой, в который вы можете прыгнуть, следуя русским и финским традициям, и бассейн с горячей водой, где можно расслабиться, как в японских банях. Струи воды, мягко массирующие вас, создают эффект современного джакузи. Традиция массажа горячими камнями тоже пришла из Японии. Посещение восточного хаммама благотворно влияет на весь организм, особенно на сердечно-сосудистую систему. Лучшие Бакинские хаммамы находятся не в туристических центрах, где они располагаются в старых, тесных помещениях, а за пределами города, где в последние годы были построены просторные, комфортные и красивые бани. Уверяю вас, визит в Бакинский хаммам станет одним из ваших лучших приключений в Азербайджане и оставит незабываемые воспоминания на всю жизнь. Бакинские бани (для всей семьи) К сожалению, большинство местных бань открыты только для мужчин. Но если вы захотите посетить баню всей семьёй, это тоже возможно будет организовать. Индивидуально, только для вашей семьи, откроет свои двери Хаммам XV века, находящийся далеко за городом (из бонусов в этой поездке будет посещение старинного поселения-заповедника). Это настоящая старинная, но при этом всё ещё действующая восточная баня. Никого, кроме вас, там не будет, никаких банщиков. Смотритель хаммама всё для вас подготовит, объяснит и выйдет наружу.
По согласованию с гидом.
Что включено
- Транспорт (кроссовер Hyundai SantaFe, если количество участников 1-4 человек)
- Посещение азербайджанского и турецкого хаммама
- Посещение русской и финской сауны
- Холодный бассейн и горячий бассейн-джакузи
- Резиновые тапочки, полотенца и восточные банные покрывала «фитэ»
Что не входит в цену
- Транспорт ($70 за минивэн Mercedes Vito или Viano, если количество участников 5-6 человек)
- Дополнительные услуги (скраб, массаж, еда и напитки)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
