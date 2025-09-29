Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отдыхая в Азербайджане, вы можете многое пропустить, но упускать шанс насладиться знаменитыми бакинскими банями-хаммами точно не стоит.



Вобрав в себя лучшие традиции восточных и европейских бань, они предлагают вам сегодня погрузиться в мягкое тепло турецких бань, жаркий русский пар и раскалённый воздух финских саун.

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда По согласованию с гидом.

Описание экскурсии Бакинские бани (только для мужчин) Я отвезу вас в лучший из местных хаммамов, расскажу множество подробностей о традициях местных бань и помогу разобраться в процедурах. Прежде всего, Бакинские хамамы остаются восточными банями. Всё здесь напоминает Восток: от архитектурного стиля до уникальных услуг банщиков, таких как «кисе» (скрабирование жёсткой рукавицей) и специальное намыливание обильной пеной. В местных хаммамах сохранилась обязательная деталь средневековых Бакинских бань — бассейн с фонтаном посередине зала, но теперь есть и заимствованная у турецких бань «гобек дашы» — горячее мраморное ложе. Есть также бассейн с холодной водой, в который вы можете прыгнуть, следуя русским и финским традициям, и бассейн с горячей водой, где можно расслабиться, как в японских банях. Струи воды, мягко массирующие вас, создают эффект современного джакузи. Традиция массажа горячими камнями тоже пришла из Японии. Посещение восточного хаммама благотворно влияет на весь организм, особенно на сердечно-сосудистую систему. Лучшие Бакинские хаммамы находятся не в туристических центрах, где они располагаются в старых, тесных помещениях, а за пределами города, где в последние годы были построены просторные, комфортные и красивые бани. Уверяю вас, визит в Бакинский хаммам станет одним из ваших лучших приключений в Азербайджане и оставит незабываемые воспоминания на всю жизнь. Бакинские бани (для всей семьи) К сожалению, большинство местных бань открыты только для мужчин. Но если вы захотите посетить баню всей семьёй, это тоже возможно будет организовать. Индивидуально, только для вашей семьи, откроет свои двери Хаммам XV века, находящийся далеко за городом (из бонусов в этой поездке будет посещение старинного поселения-заповедника). Это настоящая старинная, но при этом всё ещё действующая восточная баня. Никого, кроме вас, там не будет, никаких банщиков. Смотритель хаммама всё для вас подготовит, объяснит и выйдет наружу.

