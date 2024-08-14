скидка
9%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Познакомиться с древними банными традициями в культуре, истории и архитектуре Азербайджана
Начало: В районе метро Ичери Шехер
«Вы узнаете о месте банных заведений в повседневной жизни правителей и простых людей»
30 ноя в 09:00
2 дек в 09:00
от 129€117 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Начало: Станция метро Ичери Шехер
«Бакинские бани — колоритная особенность культуры»
Расписание: каждый день, днем, утром и вечером
30 ноя в 09:00
2 дек в 09:00
от $125 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Хаммамы Баку: наследие цивилизаций
Начало: Ваш отель
«Бакинские бани (только для мужчин) Я отвезу вас в лучший из местных хаммамов, расскажу множество подробностей о традициях местных бань и помогу разобраться в процедурах»
Расписание: По согласованию с гидом.
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexey14 августа 2024Лия прекрасный и интересный собеседник и время экскурсии пролетело незаметно. Мы открыли для себя много нового о стране и городе, получив настоящее удовольствие.
- ААнастасия23 июля 2024Для меня это лучшая экскурсия. Просто потрясающий хамам. Я отдохнула душой и телом. Когда не хочешь много ходить и в
- ННикита19 июля 2024Очень люблю баню. И тут прямо все было как мне нужно. Не придраться. Рассказывают много интересного, как в Баку по-особому
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «SPA»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в ноябре 2024
Сейчас в Баку в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 117 до 150 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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