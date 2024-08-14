Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Баку на русском языке, цены от €117, скидки до 9%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Пешая
скидка
9%
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Познакомиться с древними банными традициями в культуре, истории и архитектуре Азербайджана
Начало: В районе метро Ичери Шехер
«Вы узнаете о месте банных заведений в повседневной жизни правителей и простых людей»
30 ноя в 09:00
2 дек в 09:00
от 129117 за всё до 3 чел.
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Начало: Станция метро Ичери Шехер
«Бакинские бани — колоритная особенность культуры»
Расписание: каждый день, днем, утром и вечером
30 ноя в 09:00
2 дек в 09:00
от $125 за всё до 3 чел.
Хаммамы Баку: наследие цивилизаций
Пешая
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Хаммамы Баку: наследие цивилизаций
Начало: Ваш отель
«Бакинские бани (только для мужчин) Я отвезу вас в лучший из местных хаммамов, расскажу множество подробностей о традициях местных бань и помогу разобраться в процедурах»
Расписание: По согласованию с гидом.
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexey
    14 августа 2024
    Бакинский хамам, или 33 удовольствия
    Лия прекрасный и интересный собеседник и время экскурсии пролетело незаметно. Мы открыли для себя много нового о стране и городе, получив настоящее удовольствие.
  • А
    Анастасия
    23 июля 2024
    Бакинский хамам, или 33 удовольствия
    Для меня это лучшая экскурсия. Просто потрясающий хамам. Я отдохнула душой и телом. Когда не хочешь много ходить и в
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    то же время можешь узнать много интересного про историю. А после – невероятные банные процедуры, расслабляющий массаж, чаёк в конце! Понравилось, что в баню экскурсия в женские дни, когда мужчин не пускают. Было комфортно. Очень рекомендую тем, кто любит такой банный отдых. Получите невероятное наслаждение!

  • Н
    Никита
    19 июля 2024
    Бакинский хамам, или 33 удовольствия
    Очень люблю баню. И тут прямо все было как мне нужно. Не придраться. Рассказывают много интересного, как в Баку по-особому
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    все устроено в банях. Но больше впечатлений, конечно, от разных банных процедур. Попарились от души, потом массаж. банщики свое дело знают. Советую! Особенно после того, как уже много где побывали и походили, расслабиться – самое то!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «SPA»

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  6. Гобустан
  7. Джума-Мечеть
  8. Янардаг
  9. Апшерон
  10. Розовые озера
Сколько стоит экскурсия по Баку в ноябре 2024
Сейчас в Баку в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 117 до 150 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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