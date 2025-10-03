Баку — это волшебный восточный город, где исполняются самые сокровенные мечты.
Здесь не только солнце ярко светит в небе, но и каждое дерево, каждый камень, да и каждый человек словно источают тепло.
Баку — это город любви! Именно в эту полную любви и приключений восточную сказку я приглашаю вас отправиться вместе со мной на экскурсии.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии«Азербайджан — страна огней, Страна дворцов и древних зданий, Добра, любви и голубей. Страна загаданных желаний.» (с) Гид Фуад Что вас ждёт? Первым делом мы отправимся на главную улицу Баку, нашу «Торговую» (теперь она называется улицей Низами), которая уже более века вдохновляет поэтов и писателей своим очарованием и романтичной атмосферой. Здесь мы найдём уютную площадь, окружённую зданиями, на стенах которых нас встретят сотни голубей. Как только вы начнёте разбрасывать заранее припасённое зерно, птицы мгновенно слетятся к вам, а я запечатлею этот волшебный момент на камеру вашего телефона. Затем наше путешествие продолжится визитом к «Дереву желаний». Я подарю вам замок, и вы сможете повесить его на ветви этого сказочного металлического дерева, загадав своё самое заветное желание. Далее мы прогуляемся по новой части Бакинского бульвара, куда не всегда доходят туристы, и вы бросите ключи от замочка в Каспийское море — ваше желание непременно исполнится! Потом мы проедем по кварталам современного Баку, известного как «Baku White City». Раньше эта территория напоминала нам «Город теней и тень города» из сказки об Алладине, потому что сам город был построен, но в нём ещё не было жителей. Теперь всё изменилось, и с каждым днём в Белом городе становится всё оживлённее. Историю преобразования «Чёрного города» в «Белый» и причины, почему он долгое время оставался пустым, я расскажу вам во время нашей экскурсии. Проезжая через Белый город, мы прибудем в недавно открывшийся в Баку «Парк влюблённых». Прогулка по этому парку перенесёт вас в мир красивых композиций в виде расписанных сердец и других памятников, посвящённых любви. На фоне этих сердец вы сможете устроить трогательную и незабываемую фотосессию. Далее мы направимся к великолепному Центру Гейдара Алиева, где запечатлеем свою любовь к городу, сделав фото возле надписи «Я люблю Баку» — «I love Baku». После короткого фотосета мы прогуляемся по прилегающей территории Центра и сделаем уникальные снимки на его стенах (да-да, именно на стенах: я обязательно покажу вам, как это возможно). Завершим наше удивительное путешествие подъёмом на вершину одного из впечатляющих бакинских небоскрёбов. Вас ожидает романтическая атмосфера, приветственный напиток и потрясающая панорама города во вращающемся ресторане. Важная информация:
- Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно возьмите головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки.
- Надевайте удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Низами
- Дерево желаний
- Бакинский бульвар
- Белый город
- Парк влюблённых
- Центр Гейдара Алиева
- Небоскрёб Баку
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бутилированная вода
- Напиток в ресторане (до $10/чел.)
Что не входит в цену
- Посещение Центра Гейдара Алиева
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
