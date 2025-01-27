Тур по Гобустану и Апшерону

Предлагаем захватывающее путешествие сквозь разнообразное полотно природных чудес и архитектурных шедевров.

Начните своё приключение в Гобустане, где древние изображения на скалах рассказывают историю человечества. Отправьтесь к марсианским грязевым вулканам, где внутренние процессы Земли создают жуткий пейзаж.

Увидьте вечный огонь на Янардаге, ошеломляющем феномене, горящем веками, и посетите другие не менее интересные места.
4.79
28 отзывов
Тур по Гобустану и Апшерону
Тур по Гобустану и Апшерону
Тур по Гобустану и Апшерону
Ближайшие даты:
2
фев3
фев4
фев5
фев6
фев7
фев8
фев
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Путешествие по Азербайджану

Азербайджан — это удивительная страна, которая предлагает уникальное путешествие, полное природных чудес и архитектурных шедевров. Каждый уголок этой земли хранит свою историю и вдохновляет на новые открытия.

Начало приключения в Гобустане

Ваше путешествие стоит начать в Гобустане, где древние изображения на скалах рассказывают о далеком прошлом человечества. Эти уникальные наскальные рисунки являются настоящим окном в историю и позволяют заглянуть в жизнь наших предков.

Марсианские грязевые вулканы

Далее отправляйтесь к удивительным грязевым вулканам, которые напоминают марсианские пейзажи. Здесь вы сможете увидеть, как внутренние процессы Земли создают необычные и порой жуткие формы, которые завораживают своей красотой.

Вечный огонь на Янардаге

Не упустите возможность увидеть Янардаг — феномен, который горит веками. Этот вечный огонь привлекает внимание и вызывает восхищение, напоминая о силе природы и ее чудесах.

Духовное наследие Атешгяха

Погрузитесь в духовное наследие, посетив храм огнепоклонения Атешгях. Здесь вы сможете ощутить атмосферу вековых ритуалов и традиций, которые сохраняются до сих пор.

Современное искусство в центре Гейдара Алиева

Не забудьте заглянуть в центр Гейдара Алиева — шедевр современной архитектуры. Это место удивляет своим дизайном и является настоящим символом современного Азербайджана.

Заключение

Каждое из этих мест открывает новую главу богатого прошлого и яркого настоящего Азербайджана. Путешествие по этой стране — это настоящая сокровищница впечатлений, охватывающая период от древности до современности. Откройте для себя все красоты Азербайджана и вдохновитесь его уникальной культурой!

Ежедневно в 9:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гобустанский национальный парк
  • Грязевые вулканы
  • Атешгях (Храм Огня)
  • Янардаг (Горящая Гора)
  • Культурный центр имени Гейдара Алиева
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Комфортабельный транспорт.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Атешгях, Янардаг, Гобустанский национальный парк и в Центр Гейдара Алиева
  • Обед.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Если вы планируете забрать целебную грязь с грязевых вулканов
  • Захватите с собой пустую бутылку или тару для наполнения. Это абсолютно бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
1
2
1
1
А
27 янв 2025
Добрый день! Прекрасная экскурсия, за несколько часов увидели историю, за что огромное спасибо гиду Мурату. Комфортный автобус, очень осторожный водитель, очень интересная и лёгкая поездка, не смотря на жару. Вечный обед на территории музейного комплекса. Получили массу впечатлений и много красивых фотографий ю. Спасибо, будем рекомендовать:)
Е
25 янв 2025
Экскурсия в Гобустан очень понравилась! Очень насыщена, информативна, мы с супругом увидели интересные необычные места, особенно впечатлил храм в Атешгях и обед в ресторане на полуострове Апшерон! Замечательный гид Мурад
читать дальше

виртуозно переходил с русского на английский, при этом его рассказ был необыкновенно увлекательным и информативным! Полагаю, что посещение данной экскурсии обязательно для гостей Баку, для того. чтобы составить полноценное впечатление об истории Азербаджана.

Е
23 янв 2025
Спасибо большое нашему гиду Адилю за увлекательную, бодрую экскурсию. Было много интересной, новой для нас информации, при этом это было не скучно, с юмором. Рекомендую!
П
23 янв 2025
Наша группа была англо - русско язычная и наш гид Мурад справился с этой задачей на все 100%. Ни кого не оставил без внимания, материал объяснял понятно и интересно. На все вопросы отвечал со знанием дела.. Спасибо за познавательную эксурсию
Т
21 янв 2025
Отличная экскурсия для тех, кто хочет увидеть основные достопримечательности с комфортом! Удобный автобус, все четко по времени. Благодарим гида Камала за классную подачу информации, отличное владение английским, хотя можно было и на русском слушать. В конце решили не отставать от основной группы;) Спасибо!
М
17 янв 2025
Наш гид Мурад, самый лучший, очень грамотный, специалист своего дела. Тур был на высшем уровне, он передавал информацию на 3х языках. Показал все места, рассказал историю древних мест. Всем рекомендуем!
А
16 янв 2025
Получила массу впечатлений и интересной информации от данной экскурсии. Зрелищные локации, прекрасный, грамотный гид Мурад, который излагает четко, по существу, ответит на все вопросы, комфортное передвижение в микроавтобусе с кондиционером-всё это сделало нашу экскурсию интересной, позитивной, заполненной яркими эмоциями и хорошим настроением. Рекомендую!
А
11 янв 2025
Единственная интересная достопримечательность - заповедник с петроглифами, это уникально и красиво. Грязевые вулканы - маленькие булькающие лужицы, к которым вас везут больные на всю голову чуваки на нивах, всю дорогу
читать дальше

обратно - мерзко клянчат бакшиш.
Ну, а дальше настоящий треш - обратно через все пробки Баку везут к храму огня, возле которого - рестик, где запланирован обед. Рейтинг рестика в гугле 2,4 - и это прям щедро. Совершенно несъедобная еда с ценником х2 относительно хороших ресторанов в центре, сервис уровня - тебе что-то не так? А мы не понимаем по-русски и по-английски, извини.
Храм огня и горящая гора - скромненькое, осмотреть минут за 5. От Центра Алиева в экскурсии - фотки возле надписи i love baku.
А теперь считаем. $20 с носа за машину и гида и 15 m билет к петроглифам - вопросов нет.
15 m за поездку к грязным лужам + 30 m за черствый хлеб и вялый салатик из овощей, а также испорченное настроение, 10 m за унылые огненные достопримечательности и несколько часов в пробках. Итого - 6000 рублей, спущенные в унитаз. Как-то так.
Кстати, пусть вас не удивляют высокие оценки. Сделать нормальный тур и не наживаться на бедных водилах и дрянных ресторанах ребята не умеют, зато попыток сгладить впечатление потом было много - и трансфер предлагали, и завтрак. Знаменитое азербайджанское гостеприимство,, не иначе.

М
9 янв 2025
Шикарная экскурсия!! У нас был гид Мурад. Группа около 10 человек, очень комфортно. И душой всей компании был гид, который каждому объяснит всё, что спрашивают, расскажет примеры, пошутит. На каждой
читать дальше

локации гид был рядом и всё рассказывал!! В парке Гобустан гид всё самое интересное и важное рассказал и показал, было время пофотографироваться, всё очень удобно! Когда повезли на грязевые вулканы, то можно хоть в белоснежной обуви ехать, потому что пакеты для обуви дадут и никто ничего не испачкал. Показали и мечеть, и храм огнепоклонников, и горящую гору, и привезли к центру Гейдара Алиева. Всё чётко по программе и как надо. В середине дня был обед, завозили в ресторан возле храма огнепоклонников. А по пути в микроавтобусе гид рассказывал, какие нынешние звёзды и за какие деньги приезжали в гости в Баку, а кто из знаменитых людей также родился в Баку. Вся экскурсия прошла замечательно!! Спасибо!!

Е
5 янв 2025
А
5 янв 2025
На эту экскурсию ездили мои родители и остались в абсолютном восторге. Отдельно хочется выразить благодарность гиду Мураду. Он великолепно общается на трех языках и прекрасно преподносит информацию!
Чох сагол
С
3 янв 2025
А
2 янв 2025
Гидом на нашей экскурсии был Мурад. Сразу скажу, что это очень талантливый экскурсовод, любящий свою страну и работу, прекрасно знающий историю и культуру Азербайджана. С ним было комфортно всю поездку.
читать дальше

Сам тур очень захватывающий и увлекательный, за один день в пути многое узнаешь про этот регион. Достойная организация тура, приятные спутники в компании, поездка на Нивах по грязевым вулканам, харизматичные водители - всё это оставило незабываемые впечатления! Советуем эту экскурсию и гида Мурада

П
30 дек 2024
Перед покупкой экскурсии в переписке консультировался с Сянаном. Он подробно рассказал о деталях экскурсии, после чего я решился на бронирование

По самой экскурсии: у нас был гид Адиль. Он очень внимательный,
читать дальше

умный, отзывчивый и добрый человек. Мы с женой в группе были единственными русскоговорящими и он нам без проблем все дублировал. Очень много интересного рассказал как в рамках самой экскурсии, так и в простой беседе. Мы не поехали на грязевые вулканы, так как не хотели пачкаться и чтобы не терять время очень здорово поболтали за чаем с кутабами.

По другим объектам экскурсии:
- храм огня очень интересное место с древней историей
- Гобустан с петроглифами тоже очень понравился (жалко, что свободного времени маловато чтоб там походить, можно чуть меньше потратить времени на обед)
- Янардаг (огненная гора). Как завершение программы очень хорошо, особенно зимой в конце декабря мы отогрелись там. Само место немного завораживает
- Центр Гейдара Алиева. Для прогулки неплохо, но мы там были днем не в рамках экскурсии. Само здание красивое

Отдельная благодарность за то, что высадили, где нам удобно

Что можно улучшить:
- выдавать воду. Мы очень часто бываем на экскурсиях, всегда она есть. Но было приятно, что гид на обеде угостил чаем
- сократить время обеда. Но видимо из-за индусов оно растянулось
- попробовать выбрать другое место для обедов. Предложенное очень дорогое. Мы взяли 2 супа и 2 чая за 1500₽. Если выйти из здания там есть другое заведение, вроде чуть дешевле

И
30 дек 2024
Спасибо за отличную экскурсию! Гид Мурад профессионал своего дела, экскурсия прошла очень организованно, познавательно и с хорошим настроением! С Новым годом Мурада и организаторов, успехов и мира!

Похожие экскурсии из Баку

Интересный и вкусный полуостров Апшерон
На машине
11 отзывов
6 часов
Индивидуальная
Интересный и вкусный полуостров Апшерон
Погрузитесь в атмосферу Баку: отведайте свежую рыбу и исследуйте древние святыни. Уникальное путешествие по Апшерону ждёт вас
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 10:00
4 фев в 10:00
от 299 за человека
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
На машине
скидка
15%
80 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Начало: У вашего отеля в черте города
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
160136 за всё до 4 чел.
Шашлык-машлык-тур
На машине
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
Гастрономический тур по Баку
Погрузитесь в атмосферу Баку, наслаждаясь вкусами Азербайджана и его историческими улочками. Откройте для себя секреты местной кухни и вина
Завтра в 09:30
4 фев в 08:30
от 259 за человека