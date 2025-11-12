Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Вы отправитесь на север Страны огня, исследуете уникальные Агатовые горы Хызы, попробуете читать дальше несколько традиционных азербайджанских блюд, в том числе специалитеты Кусара, а также получите массу удовольствия на курорте Шахдаг. Шахдаг предлагает как активный отдых, так и расслабление. Живописные домики и зоны отдыха сделают ваш визит туда незабываемым. Эта увлекательная однодневная поездка познакомит вас с северными красотами Азербайджана. Здесь сочетаются потрясающие природные пейзажи и богатые культурные традиции.Вы отправитесь на север Страны огня, исследуете уникальные Агатовые горы Хызы, попробуете 4.6 15 отзывов

ATI Travel Ваш гид в Баку Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 15 отзывов Язык проведения 🇬🇧 английский

🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-18 человек На чём проводится На автобусе Можно с детьми Да 45% Скидка на заказ 45 выгода $20.20 $24.80 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Наш однодневный тур начинается рано утром в Баку, столице Азербайджана. Первой остановкой станет розовое озеро Масазыргёль — удивительное природное чудо, расположенное недалеко от города. Озеро известно своей ярко-розовой водой, цвет которой обусловлен высокой концентрацией соли и особыми микроорганизмами. В солнечные дни его поверхность переливается розовыми оттенками, создавая поистине волшебный пейзаж — идеальное место для ярких фотографий. Хотя озеро огорожено в целях сохранения, с нескольких смотровых точек открывается отличный вид, откуда можно полюбоваться этой красотой. Затем мы отправляемся на север, в красивые горы Хызы. Это место известно своими уникальными минеральными породами, которые создают яркие, разноцветные слои на склонах гор. Прогуляемся по горным тропам, сделаем фотографии этих живописных пейзажей, а гид расскажет вам интересные факты об этих местах. Затем мы поедем к Бешбармагу — священной горе, известной своей необычной формой и местными легендами. Гора напоминает раскрытую ладонь гиганта, вокруг нее ходит множество мифов. Многие считают, что Бешбармаг обладает духовным значением, и местные часто приходят сюда для благословения. Гид расскажет вам истории и мифы, связанные с этим местом. Следует уточнить, что на гору подниматься не будем. После этого мы направляемся в город Кусар, знаменитый своими зелеными просторами и видами на горы. Затем мы направимся в курорт Шахдаг, который является одним из главных мест для активного отдыха в Азербайджане как зимой, так и летом. В зависимости от сезона, вы сможете покататься на лыжах, сноуборде или на тюбинге зимой, или заняться пешими прогулками, верховой ездой и велоспортом летом. Курорт предлагает как захватывающие виды активного отдыха, так и спокойные зоны для семейного отдыха. Одним из ярких моментов станет кресельный подъемник и захватывающие виды с высоты. После дня полного приключений и отдыха у нас будет достаточно времени, чтобы насладиться природой, покататься на аттракционах и расслабиться в уютных домиках курорта. В конце дня мы вернемся в Баку, оставив в памяти яркие фотографии и воспоминания о природных красотах и культуре Азербайджана. Этот тур — отличный способ познакомиться с северными регионами Азербайджана, насладиться природой, историей и активным отдыхом. Важная информация: Если размер группы будет недостаточным, на автобусе могут быть англоязычные гости, но мы все равно предоставим вам личного гида.

Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:30 до 9:00. Точные дата и время согласовываются с гидом. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 1. Розовое Озеро

2. Агатовые горы Хызы

3. Гора Бешбармаг

4. Город Кусар

5. Лес Гечреш

6. Горнолыжный Курорт Шахдаг Что включено Услуги русскоговорящего гида

Комфортабельный транспорт

Экскурсия Что не входит в цену Билеты на атракционы в Шахдаге Горный спуск на Coaster (1 человек: 25 ₼ (15$), 2 человека: 40 ₼ (24$) ), Зиплайн (1 спуск: 15 ₼ (9$), 2 спуска: 25 ₼ (15$) ), Канатная дорога (1 человек: 18 ₼ (12$) )

Обед Место начала и завершения? Azerbaijan Avenue 1 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:30 до 9:00. Точные дата и время согласовываются с гидом. Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Важная информация Если размер группы будет недостаточным

На автобусе могут быть англоязычные гости

Но мы все равно предоставим вам личного гида Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.