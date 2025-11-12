Эта увлекательная однодневная поездка познакомит вас с северными красотами Азербайджана. Здесь сочетаются потрясающие природные пейзажи и богатые культурные традиции.
Вы отправитесь на север Страны огня, исследуете уникальные Агатовые горы Хызы, попробуете
Описание экскурсииНаш однодневный тур начинается рано утром в Баку, столице Азербайджана. Первой остановкой станет розовое озеро Масазыргёль — удивительное природное чудо, расположенное недалеко от города. Озеро известно своей ярко-розовой водой, цвет которой обусловлен высокой концентрацией соли и особыми микроорганизмами. В солнечные дни его поверхность переливается розовыми оттенками, создавая поистине волшебный пейзаж — идеальное место для ярких фотографий. Хотя озеро огорожено в целях сохранения, с нескольких смотровых точек открывается отличный вид, откуда можно полюбоваться этой красотой. Затем мы отправляемся на север, в красивые горы Хызы. Это место известно своими уникальными минеральными породами, которые создают яркие, разноцветные слои на склонах гор. Прогуляемся по горным тропам, сделаем фотографии этих живописных пейзажей, а гид расскажет вам интересные факты об этих местах. Затем мы поедем к Бешбармагу — священной горе, известной своей необычной формой и местными легендами. Гора напоминает раскрытую ладонь гиганта, вокруг нее ходит множество мифов. Многие считают, что Бешбармаг обладает духовным значением, и местные часто приходят сюда для благословения. Гид расскажет вам истории и мифы, связанные с этим местом. Следует уточнить, что на гору подниматься не будем. После этого мы направляемся в город Кусар, знаменитый своими зелеными просторами и видами на горы. Затем мы направимся в курорт Шахдаг, который является одним из главных мест для активного отдыха в Азербайджане как зимой, так и летом. В зависимости от сезона, вы сможете покататься на лыжах, сноуборде или на тюбинге зимой, или заняться пешими прогулками, верховой ездой и велоспортом летом. Курорт предлагает как захватывающие виды активного отдыха, так и спокойные зоны для семейного отдыха. Одним из ярких моментов станет кресельный подъемник и захватывающие виды с высоты. После дня полного приключений и отдыха у нас будет достаточно времени, чтобы насладиться природой, покататься на аттракционах и расслабиться в уютных домиках курорта. В конце дня мы вернемся в Баку, оставив в памяти яркие фотографии и воспоминания о природных красотах и культуре Азербайджана. Этот тур — отличный способ познакомиться с северными регионами Азербайджана, насладиться природой, историей и активным отдыхом. Важная информация: Если размер группы будет недостаточным, на автобусе могут быть англоязычные гости, но мы все равно предоставим вам личного гида.
Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:30 до 9:00. Точные дата и время согласовываются с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Розовое Озеро
- 2. Агатовые горы Хызы
- 3. Гора Бешбармаг
- 4. Город Кусар
- 5. Лес Гечреш
- 6. Горнолыжный Курорт Шахдаг
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Комфортабельный транспорт
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Билеты на атракционы в Шахдаге Горный спуск на Coaster (1 человек: 25 ₼ (15$), 2 человека: 40 ₼ (24$) ), Зиплайн (1 спуск: 15 ₼ (9$), 2 спуска: 25 ₼ (15$) ), Канатная дорога (1 человек: 18 ₼ (12$) )
- Обед
Место начала и завершения?
Azerbaijan Avenue 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:30 до 9:00. Точные дата и время согласовываются с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Если размер группы будет недостаточным
- На автобусе могут быть англоязычные гости
- Но мы все равно предоставим вам личного гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
12 ноя 2025
Очень хорошая экскурсия хорошие локации профисиональные гид Вусала очень интересно провела экскурсию карамельные горы это чудо спасибо большое
А
Александр
25 окт 2025
Отличная поездка, красивые виды, гид Эльман молодец, спасибо большое.
А
Александр
22 окт 2025
Экскурсия прошла очень хорошо. Отдельная благодарность гиду Рафаэлю, рассказывал интересные истории о жизни и народа Азербайджана.
С
Светлана
10 авг 2025
R
Rauf
24 июл 2025
Спасибо очень эрудированным и доброжелательным гидам за интересную экскурсию. Все прошло по плану, автобус был комфортабельным. Впечатления остались хорошие!
С
Седова
13 мая 2025
Прекрасная экскурсия с первых минут встречи и до последних. Интересные красивые локации. Прокатились на канатной дороге, полюбовались необычными пейзажами. Пообедали в уютном ресторане. Прекрасная компания. В целом расслабляющая экскурсия. А Эмилия смогла создать дружескую атмосферу на всем нашем путешествии. Спасибо!
Т
Татьяна
13 мая 2025
Интересная и насыщенная экскурсия! Розовые горы плавно менялись на белоснежные вершины! Очень красивые пейзажи! На ГК Шахдаг есть масса развлечений на любой вкус. Ну и огромная благодарность нашему гиду Вусале, за неиссякаемый позитив и яркие эмоции на протяжении всей поездки!
В
Виталий
5 апр 2025
Т
Татьяна
1 мар 2025
Узнали много интересного, гид отвечает на все вопросы, отличное чувство юмора и знание истории. Мы с сестрой получили удовольствие, только немного замерзли). В феврале очень ветрено, берите теплую одежду! Экскурсию и фирму рекомендую!
D
Diana
27 фев 2025
V
Varvara
23 янв 2025
Тур в Шагдаг — это просто сказка! Природа — горы, снег, чистый воздух. Вид просто захватывает. Кухня вкусная, а в отеле уютно и спокойно. Отличное место для отдыха и перезагрузки. Рекомендую!
О
Ольга
18 янв 2025
Коустер в Шагдаге — это просто что-то невероятное! Спуск с горы на высокой скорости, крутые повороты и полный адреналин. Ощущения как на американских горках, только среди гор и природы. Очень круто!
И
Ирина
7 янв 2025
Сама по себе экскурсия была бы замечательной, но с погодой не повезло. Было пасмурно, все в тумане, и никакой красоты мы, к сожалению, увидеть не смогли. Горы в тумане, фуникулер тоже. Порадовала локация:карамельнвн горы. Гид Вусала очень хороший гид. Позитивная, знающая свое дело. Была бы солнечная погода, впечатления от экскурсии были бы совсем другие. Спасибо Азербайджану за гостеприимство)
Т
Татьяна
5 янв 2025
Д
Диляра
3 янв 2025
Ездили на экскурсию 2.02.2025. Хуже экскурсии в моей жизни не было. Во-первых, сразу же при сборе людей мы обнаружили интернациональную группу- русскоговорящие и гости из Пакистана/Индии/Кейптауна и других стран. Гид
