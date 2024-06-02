1 чел.
По популярности
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
22€18 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
€84 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Малой Венеции
Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память
Начало: В Малой Венеции
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €120 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
2-дневное путешествие по северу Азербайджана: Губа, Гусар и многое другое
Откройте для себя уникальные уголки северного Азербайджана, включая деревню в облаках и мавзолей шейха Джунейда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€699 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Калейдоскоп вечернего Баку
Насыщенная групповая прогулка от древности до современности
Начало: Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город)
Расписание: ежедневно в 20:00
1 авг в 20:00
2 авг в 20:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Прекрасный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия с неожиданными фактами истории города. Все было отлично! Рекомендую.
- IIgor30 мая 2024Экскурсия была отличная. Очень подробная и интерактивная. Успели проехаться на фуникулере. Сделали множество фотография. Эмин рассказал много интересного про современный Баку.
- IIgnateva28 мая 2024Тоф отличный рассказчик, экскурсия интересная.
- ААлексей21 мая 2024Выше всяких похвал! Человек- зажигалка! Браво! Настолько увлечена своим делом, что хочется слушать ее и слушать! Очень погружена во все исторические вопросы и раскрывает все интересующие детали. Крайне рекомендую гида людям, которые хотят получить информацию глубоко, но очень интересно!
- ССергей17 мая 2024Это была очень насыщенная информацией экскурсия, при том, что она продолжалась примерно на полчаса дольше заявленного. Всё прошло как на
- ИИрина14 мая 2024Всем, кто впервые в Баку, очень рекомендую посетить экскурсию по ночному Баку! Эмин очень эрудированный гид, отличный рассказчик и очень душевный человек. Смог ответить на все интересующие вопросы и не только по теме экскурсии. Два часа пролетели незаметно!
- ЮЮрий10 мая 2024Алиса, прекрасный Гид, с большой буквы этого слова. Очень глубокие знания (поверьте есть с чем сравнить). Экскурсия построена очень логично
- ИИрина8 мая 2024Экскурсия супер! Алиса потрясающий рассказчик! Знания, эрудиция, юмор, легкость подачи, а так же полезные советы и ссылки! Очень рады, что знакомство с городом прошло отлично благодаря Алисе.
- ААлександра8 мая 2024Отличная экскурсия. Тофик эрудированный, спокойный,профессиональный, вежливый экскурсовод. Получили удовольствие от экскурсии и общения с Тофиком.
- ООльга6 мая 2024Сказать, что экскурсия понравилась это значит ни чего не сказать. Просто восторг! Прекрасный русский язык, глубокое знание истории города и вообще страны. Огромное спасибо за экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Романтические»
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