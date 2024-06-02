Романтические экскурсии по Баку

Найдено 8 экскурсий в категории «Романтические» в Баку на русском языке, цены от €18, скидки до 18%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по ночному Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2218 за человека
Вечерний Баку и огненный Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
43 отзыва
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
125 за всё до 2 чел.
Вечернее свидание с Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
84 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Малой Венеции
🚶 Пешая
🛶 На гондоле
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Фотопрогулка по Малой Венеции
Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память
Начало: В Малой Венеции
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
170 за всё до 2 чел.
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 120 за всё до 10 чел.
Легендарные парки Баку
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
18 отзывов
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
140 за всё до 2 чел.
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - к горе Шахдаг и селениям Губа и Гусар
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
2-дневное путешествие по северу Азербайджана: Губа, Гусар и многое другое
Откройте для себя уникальные уголки северного Азербайджана, включая деревню в облаках и мавзолей шейха Джунейда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
699 за всё до 4 чел.
Калейдоскоп вечернего Баку
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
25 отзывов
Калейдоскоп вечернего Баку
Насыщенная групповая прогулка от древности до современности
Начало: Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город)
Расписание: ежедневно в 20:00
1 авг в 20:00
2 авг в 20:00
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Вечерний Баку и огненный Янардаг
    Прекрасный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия с неожиданными фактами истории города. Все было отлично! Рекомендую.
  • I
    Igor
    30 мая 2024
    Тур по ночному Баку
    Экскурсия была отличная. Очень подробная и интерактивная. Успели проехаться на фуникулере. Сделали множество фотография. Эмин рассказал много интересного про современный Баку.
  • I
    Ignateva
    28 мая 2024
    Вечер в Баку: влюбиться в столицу
    Тоф отличный рассказчик, экскурсия интересная.
  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Вечернее свидание с Баку
    Выше всяких похвал! Человек- зажигалка! Браво! Настолько увлечена своим делом, что хочется слушать ее и слушать! Очень погружена во все исторические вопросы и раскрывает все интересующие детали. Крайне рекомендую гида людям, которые хотят получить информацию глубоко, но очень интересно!
    Выше всяких похвал! Человек- зажигалка! Браво! Настолько увлечена своим делом, что хочется слушать ее и слушать!
  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Тур по ночному Баку
    Это была очень насыщенная информацией экскурсия, при том, что она продолжалась примерно на полчаса дольше заявленного. Всё прошло как на
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    одном дыхании. Гид рассказал множество интересных и занимательных деталей, показал потрясающие виды ночного Баку, отвечал на вопросы, помог сделать прекрасные фото. Единственное замечание: в описании экскурсии указано "Не обойдем вниманием мы и Старую часть города с извилистыми переулками, особняками и уютными дворами". Надо было понимать, что под "Старой частью города" подразумевается не "Старый город" (Ичери Шехер), который мы видели только снаружи, а здания XIX - XX веков. С другой стороны, было бы просто невозможно даже бегло познакомиться со Старым городом в рамках такой насыщенной экскурсии. В целом экскурсия дает прекрасное представление о самых примечательных объектах, находящихся в пешей доступности от центра (+ поездка на фуникулере) и оставляет незабываемые впечатления.

  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Тур по ночному Баку
    Всем, кто впервые в Баку, очень рекомендую посетить экскурсию по ночному Баку! Эмин очень эрудированный гид, отличный рассказчик и очень душевный человек. Смог ответить на все интересующие вопросы и не только по теме экскурсии. Два часа пролетели незаметно!
  • Ю
    Юрий
    10 мая 2024
    Вечернее свидание с Баку
    Алиса, прекрасный Гид, с большой буквы этого слова. Очень глубокие знания (поверьте есть с чем сравнить). Экскурсия построена очень логично
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    и лаконично. Были развеяны мифы и сказки, которые рассказывали предыдущие «гиды». Мы очень благодарны Алисе за ее подход, честность и справедливость. Без «развода» туристов на доп. расходы. 10 баллов из 10! Браво!

  • И
    Ирина
    8 мая 2024
    Вечернее свидание с Баку
    Экскурсия супер! Алиса потрясающий рассказчик! Знания, эрудиция, юмор, легкость подачи, а так же полезные советы и ссылки! Очень рады, что знакомство с городом прошло отлично благодаря Алисе.
  • А
    Александра
    8 мая 2024
    Вечер в Баку: влюбиться в столицу
    Отличная экскурсия. Тофик эрудированный, спокойный,профессиональный, вежливый экскурсовод. Получили удовольствие от экскурсии и общения с Тофиком.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Вечер в Баку: влюбиться в столицу
    Сказать, что экскурсия понравилась это значит ни чего не сказать. Просто восторг! Прекрасный русский язык, глубокое знание истории города и вообще страны. Огромное спасибо за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Романтические»

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  2. Самое главное
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  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Романтические" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 18 до 699 со скидкой до 18%. Туристы уже оставили гидам 294 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Романтические», 294 ⭐ отзыва, цены от €18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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