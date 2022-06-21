Многоликий Баку: историческое прошлое и современность

Знаете ли вы, почему Баку называют «азербайджанской Венецией», какая высота у Девичьей башни

Знаете ли вы, почему Баку называют «азербайджанской Венецией», какая высота у Девичьей башни, и кто построил Дворец Счастья? Вы пройдетесь по Приморскому бульвару, покатаетесь на гондоле, подивитесь на сказочные узоры ковров и наверняка полюбите этот шумный, романтичный, многоликий город. А как иначе?
Многоликий Баку: историческое прошлое и современность
Многоликий Баку: историческое прошлое и современность
Многоликий Баку: историческое прошлое и современность
Многоликий Баку: историческое прошлое и современность
Многоликий Баку: историческое прошлое и современность
Многоликий Баку: историческое прошлое и современность

Что вас ожидает 🤩

  • Центральная городская площадь
  • Молоканский сад
  • Русский драматический театр
  • Приморский бульвар
  • «Азербайджанская Венеция»
  • Центр Гейдара Алиева
  • Уникальные Пламенные башни
  • Дворец Счастья
  • Собор Александра Невского

Что вас ожидает:

  • Экскурсия начинается с осмотра главных городских достопримечательностей — центральной городской площади, Молоканского сада и Русского драматического театра. Далее вы пройдетесь по Приморскому бульвару, полюбуетесь на чудесный морской пейзаж и сможете прокатиться на гондоле в компании улыбчивого гондольера — не зря Баку называют «азербайджанской Венецией»! В Музее ковра можно будет вдоволь наглядеться на искусные работы ткачей, оценить богатство красок и калейдоскоп узоров.
  • На аллее почетного захоронения — отдать дань памяти сладкоголосому певцу Муслиму Магомаеву и президенту республики Гейдару Алиеву. Лучший вид на город, безусловно, открывается с Нагорного парка — обязательно сделайте фото на память. И, конечно, нельзя обойти вниманием совсем «свежие» достопримечательности — центр Гейдара Алиева и уникальные Пламенные башни (кстати, их иллюминация недавно была признана лучшей в мире!).

Прекрасный облик Баку

Вы узнаете, как в свое время возводились прекрасные дворцы и административные здания, услышите увлекательные мифы и легенды, связанные с ними. Город имеет более чем трехсотлетнюю историю и за это время над его обликом успели потрудиться сотни искусных архитекторов.
Мастерство древних и современных строителей поражает воображение, видно, что все они работали очень тщательно и с душой. Это неудивительно, ведь вознаграждение было более чем достойным — город возводился за счет денег, вырученных от продажи «черного золота», нефти. Во время осмотра городских улиц, украшенных старинными дворцами и современными многоэтажками, вы узнаете не только об архитекторах, но и о нефтяных миллионерах, которые были главными спонсорами всего этого великолепия.

О традициях и быте

Прогуливаясь по центральным проспектам, вы также сможете ближе узнать бакинцев. Во время прогулки вы услышите интересные городские легенды, заглянете в уютные дворики, пройдете мимо базаров и кафе, где местные жители делятся новостями. Быт каждого современного горожанина тесно переплетается со старинными традициями. Чтобы понять бакинцев, нужно знать историю города и азербайджанского народа.

Для кого эта экскурсия?

Если вы хотите с головой окунуться в атмосферу Баку, сделать красивые фотографии на фоне главных достопримечательностей, поближе познакомиться с историей города и узнать о том, как он приобрел свой современный облик, то эта экскурсия для вас! Вы побываете во всех знаковых местах Баку, прогуляетесь по главным улицам города, посетите Дворец Счастья, административные здания и многое другое. Так как объектов будет достаточно много, для быстрого перемещения между ними вам предложат комфортабельный автомобиль. Не беспокойтесь, что вы устанете.

Важная информация:

  • Экскурсия достаточно длительная, но очень интересная и насыщенная. Вы побываете практически во всех интересных уголках города, и при этом совершенно не устанете, так как к вашим услугам будет комфортабельный автомобиль.
  • Чтобы знакомство с городом прошло идеально, не забудьте взять с собой фотоаппарат и деньги для покупки сувениров. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия достаточно длительная, но очень интересная и насыщенная. Вы побываете практически во всех интересных уголках города, и при этом совершенно не устанете, так как к вашим услугам будет комфортабельный автомобиль.
  • Чтобы знакомство с городом прошло идеально, не забудьте взять с собой фотоаппарат и деньги для покупки сувениров. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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