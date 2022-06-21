Что вас ожидает:

Экскурсия начинается с осмотра главных городских достопримечательностей — центральной городской площади, Молоканского сада и Русского драматического театра. Далее вы пройдетесь по Приморскому бульвару, полюбуетесь на чудесный морской пейзаж и сможете прокатиться на гондоле в компании улыбчивого гондольера — не зря Баку называют «азербайджанской Венецией»! В Музее ковра можно будет вдоволь наглядеться на искусные работы ткачей, оценить богатство красок и калейдоскоп узоров.

На аллее почетного захоронения — отдать дань памяти сладкоголосому певцу Муслиму Магомаеву и президенту республики Гейдару Алиеву. Лучший вид на город, безусловно, открывается с Нагорного парка — обязательно сделайте фото на память. И, конечно, нельзя обойти вниманием совсем «свежие» достопримечательности — центр Гейдара Алиева и уникальные Пламенные башни (кстати, их иллюминация недавно была признана лучшей в мире!).

Прекрасный облик Баку

Вы узнаете, как в свое время возводились прекрасные дворцы и административные здания, услышите увлекательные мифы и легенды, связанные с ними. Город имеет более чем трехсотлетнюю историю и за это время над его обликом успели потрудиться сотни искусных архитекторов.

Мастерство древних и современных строителей поражает воображение, видно, что все они работали очень тщательно и с душой. Это неудивительно, ведь вознаграждение было более чем достойным — город возводился за счет денег, вырученных от продажи «черного золота», нефти. Во время осмотра городских улиц, украшенных старинными дворцами и современными многоэтажками, вы узнаете не только об архитекторах, но и о нефтяных миллионерах, которые были главными спонсорами всего этого великолепия.

О традициях и быте

Прогуливаясь по центральным проспектам, вы также сможете ближе узнать бакинцев. Во время прогулки вы услышите интересные городские легенды, заглянете в уютные дворики, пройдете мимо базаров и кафе, где местные жители делятся новостями. Быт каждого современного горожанина тесно переплетается со старинными традициями. Чтобы понять бакинцев, нужно знать историю города и азербайджанского народа.

Для кого эта экскурсия?

Если вы хотите с головой окунуться в атмосферу Баку, сделать красивые фотографии на фоне главных достопримечательностей, поближе познакомиться с историей города и узнать о том, как он приобрел свой современный облик, то эта экскурсия для вас! Вы побываете во всех знаковых местах Баку, прогуляетесь по главным улицам города, посетите Дворец Счастья, административные здания и многое другое. Так как объектов будет достаточно много, для быстрого перемещения между ними вам предложат комфортабельный автомобиль. Не беспокойтесь, что вы устанете.

Важная информация: