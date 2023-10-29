Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты
Старый город, ворота Гоша Гала, Торговая улица, Бакинский бульвар — это и многое другое вы увидите на прогулке.
Я расскажу историю города от древности до современности и подскажу, где найти аутентичную азербайджанскую кухню и в какие магазины стоит зайти.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Древний Баку
Я покажу Старый город, дом с цепями и парные ворота Гоша Гала. Вы увидите археологический сад и узнаете, как он связан с Фредди Меркьюри. Посмотрите на мечети, базары и легендарную Девичью башню. Для вас обретут смысл слова Шамаханская царица, Хан-сараи, Атешгях и другие.
Имперский Баку
Вы пройдёте от площади Парапет по Торговой улице, служившей деловой и общественной доминантой имперского Баку. Вам встретятся дворцы времён первого нефтяного бума, кофейни и рестораны, где любит проводить время столичный бомонд. Увидите Молоканский сад, Музей азербайджанской литературы и особняки нефтяных магнатов.
Современный Баку
В завершение — прогулка по одной из самых протяжённых набережных в мире — Бакинскому бульвару. Вы вдохновитесь видами береговой линии с Башнями огней, небоскрёбами Белого города, фонтанами и каналами.
Рассказы про еду, шопинг и досуг
Как коренной бакинец, а значит гурман, я расскажу о тонкостях выбора местных блюд. Подскажу места с аутентичной азербайджанской кухней. Не останутся без внимания лучшие локации для шопинга. А ещё дам рекомендации по культурной и развлекательной жизни столицы и другим интересующим вас вопросам.
Организационные детали
- Я хорошо фотографирую, поэтому на прогулке сделаю снимки на свой или ваш телефон. Если снимаю на свой телефон, пришлю вам фотографии в тот же день на почту или в мессенджер.
- По запросу могу встретить в аэропорту, организовать трансфер до отеля или другой точки. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Старого города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.