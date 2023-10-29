Если вы впервые в Баку или приехали ненадолго, эта прогулка — идеальное решение. Старый город, ворота Гоша Гала, Торговая улица, Бакинский бульвар — это и многое другое вы увидите на прогулке. Я расскажу историю города от древности до современности и подскажу, где найти аутентичную азербайджанскую кухню и в какие магазины стоит зайти.

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Описание

Что вас ожидает

Древний Баку

Я покажу Старый город, дом с цепями и парные ворота Гоша Гала. Вы увидите археологический сад и узнаете, как он связан с Фредди Меркьюри. Посмотрите на мечети, базары и легендарную Девичью башню. Для вас обретут смысл слова Шамаханская царица, Хан-сараи, Атешгях и другие.

Имперский Баку

Вы пройдёте от площади Парапет по Торговой улице, служившей деловой и общественной доминантой имперского Баку. Вам встретятся дворцы времён первого нефтяного бума, кофейни и рестораны, где любит проводить время столичный бомонд. Увидите Молоканский сад, Музей азербайджанской литературы и особняки нефтяных магнатов.

Современный Баку

В завершение — прогулка по одной из самых протяжённых набережных в мире — Бакинскому бульвару. Вы вдохновитесь видами береговой линии с Башнями огней, небоскрёбами Белого города, фонтанами и каналами.

Рассказы про еду, шопинг и досуг

Как коренной бакинец, а значит гурман, я расскажу о тонкостях выбора местных блюд. Подскажу места с аутентичной азербайджанской кухней. Не останутся без внимания лучшие локации для шопинга. А ещё дам рекомендации по культурной и развлекательной жизни столицы и другим интересующим вас вопросам.

Организационные детали