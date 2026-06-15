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Здравствуй, Баку

Погрузитесь в атмосферу Старого города, откройте для себя Имперский и Современный Баку. Узнайте секреты местной кухни и получите советы по шопингу
Экскурсия «Здравствуй, Баку» - это идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с городом за короткое время.

Прогулка включает посещение Старого города с его уникальными достопримечательностями, такими как Девичья башня и
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археологический сад. Участники узнают о значении Шамаханской царицы и других исторических персонажей. На Торговой улице можно увидеть дворцы нефтяных магнатов и насладиться атмосферой имперского Баку. Завершает экскурсию прогулка по Бакинскому бульвару с видами на современные небоскрёбы и фонтаны. Гид также поделится секретами местной кухни и даст советы по шопингу и досугу

5
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальная прогулка по Старому городу
  • 🏛️ Посещение имперских дворцов
  • 🌊 Прогулка по Бакинскому бульвару
  • 🍽️ Советы по азербайджанской кухне
  • 🛍️ Рекомендации по шопингу
  • 📸 Фотографии на память
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Гоша Гала
  • Девичья башня
  • Бакинский бульвар
  • Молоканский сад
  • Музей азербайджанской литературы

Описание экскурсии

Древний Баку

Я покажу Старый город, дом с цепями и парные ворота Гоша Гала. Вы увидите археологический сад и узнаете, как он связан с Фредди Меркьюри. Посмотрите на мечети, базары и легендарную Девичью башню. Для вас обретут смысл слова Шамаханская царица, Хан-сараи, Атешгях и другие.

Имперский Баку

Вы пройдёте от площади Парапет по Торговой улице, служившей деловой и общественной доминантой имперского Баку. Вам встретятся дворцы времён первого нефтяного бума, кофейни и рестораны, где любит проводить время столичный бомонд. Увидите Молоканский сад, Музей азербайджанской литературы и особняки нефтяных магнатов.

Современный Баку

В завершение — прогулка по одной из самых протяжённых набережных в мире — Бакинскому бульвару. Вы вдохновитесь видами береговой линии с Башнями огней, небоскрёбами Белого города, фонтанами и каналами.

Рассказы про еду, шопинг и досуг

Как коренной бакинец, а значит гурман, я расскажу о тонкостях выбора местных блюд. Подскажу места с аутентичной азербайджанской кухней. Не останутся без внимания лучшие локации для шопинга. А ещё дам рекомендации по культурной и развлекательной жизни столицы и другим интересующим вас вопросам.

Организационные детали

  • Я хорошо фотографирую, поэтому на прогулке сделаю снимки на свой или ваш телефон. Если снимаю на свой телефон, пришлю вам фотографии в тот же день на почту или в мессенджер.
  • По запросу могу встретить в аэропорту, организовать трансфер до отеля или другой точки. Детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тоф
Тоф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3018 туристов
Баку — моя малая Родина, вдохновение и продолжение. Я гид, исследователь столицы, городского фольклора и повседневной жизни города. По образованию инженер, по призванию — рассказчик и фотограф. Путешествуя по миру,
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я понял, как сделать экскурсию живой, интересной и без академичности. Показываю и дворцы, и дворы, и витрину, и изнанку Баку, чтобы вы почувствовали его настоящий ритм. В моих маршрутах соединяются история, архитектура, социология, урбанистика и этнография. Провожу экскурсии для VIP-гостей и корпоративные программы для больших групп. Приоритет для меня — атмосфера: достоверные истории, сбалансированные маршруты, комфортный транспорт, мини-фотосессия и никаких скучных лекций. Создайте свои впечатления — и получите результат, который выдержит испытание временем. А главное, вы обязательно влюбитесь в Баку.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
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М
Тоф, спасибо большое Вам за первое знакомство с Баку, с Азербайджаном. Очень понравился Баку, узнали много интересного и нового. Экскурсия прошла в непринужденной и дружеской атмосфере, с долей юмора. Как со старым знакомым повстречались. Рекомендую.
Тоф
Тоф
Ответ организатора:
Уважаемый Мерген! Благодарю Вас за столь высокую оценку. Мне тоже было очень приятно работать с вами.
Спасибо!
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З
Огромное спасибо нашему гиду за потрясающую экскурсию по Баку! Было очень интересно, познавательно и душевно, узнали много фактов о городе. Обязательно порекомендуем друзьям!
Тоф
Тоф
Ответ организатора:
Огромное спасибо Вам, что выбрали мое предложение. Отличных экскурсий!
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J
Прекрасно провели время в компании Фарида. рассказывал очень интересно, отвечал на все вопросы и показывал интересные места) Рекомендую!
Тоф
Тоф
Ответ организатора:
Спасибо большое Юлия! Очень приятно, что вам понравилась экскурсия! Будем рады снова видеть вас в Баку!
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Екатерина
Прекрасная экскурсия, прекрасный город, огромное, спасибо, Тофу за проведенное время и прекрасный рассказ, было интересно, познавательно и самое главное видно, что гид погружен в историю и культуру своей страны и все знает не просто для галочки)
Тоф
Тоф
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв! Отличных экскурсий!
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Марина
все прекрасно! очень интересный разговор о городе получился! нам понравилась! благодарим
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О
Баку прекрасен, а Тофик - большой профессионал: прекрасный русский язык, информативно без занудства, живая подача, чувство юмора, продуманный маршрут, отличные фото. Очень рекомендуем. Брали еще экскурсию "Интересный и вкусный полуостров Апшерон", тоже очень понравилась: смена картинки, живой рассказ, дегустация вина - интересно и душевно.
Баку прекрасен, а Тофик - большой профессионал: прекрасный русский язык, информативно без занудства, живая подача, чувство
Баку прекрасен, а Тофик - большой профессионал: прекрасный русский язык, информативно без занудства, живая подача, чувство
Баку прекрасен, а Тофик - большой профессионал: прекрасный русский язык, информативно без занудства, живая подача, чувство
Баку прекрасен, а Тофик - большой профессионал: прекрасный русский язык, информативно без занудства, живая подача, чувство
Баку прекрасен, а Тофик - большой профессионал: прекрасный русский язык, информативно без занудства, живая подача, чувство
Баку прекрасен, а Тофик - большой профессионал: прекрасный русский язык, информативно без занудства, живая подача, чувство
Баку прекрасен, а Тофик - большой профессионал: прекрасный русский язык, информативно без занудства, живая подача, чувство
Баку прекрасен, а Тофик - большой профессионал: прекрасный русский язык, информативно без занудства, живая подача, чувство
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