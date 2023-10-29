Здравствуй, Баку

Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты

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Ответы на вопросы
Если вы впервые в Баку или приехали ненадолго, эта прогулка — идеальное решение.

Старый город, ворота Гоша Гала, Торговая улица, Бакинский бульвар — это и многое другое вы увидите на прогулке.

Я расскажу историю города от древности до современности и подскажу, где найти аутентичную азербайджанскую кухню и в какие магазины стоит зайти.
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Здравствуй, Баку
Ближайшие даты:
29
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Древний Баку

Я покажу Старый город, дом с цепями и парные ворота Гоша Гала. Вы увидите археологический сад и узнаете, как он связан с Фредди Меркьюри. Посмотрите на мечети, базары и легендарную Девичью башню. Для вас обретут смысл слова Шамаханская царица, Хан-сараи, Атешгях и другие.

Имперский Баку

Вы пройдёте от площади Парапет по Торговой улице, служившей деловой и общественной доминантой имперского Баку. Вам встретятся дворцы времён первого нефтяного бума, кофейни и рестораны, где любит проводить время столичный бомонд. Увидите Молоканский сад, Музей азербайджанской литературы и особняки нефтяных магнатов.

Современный Баку

В завершение — прогулка по одной из самых протяжённых набережных в мире — Бакинскому бульвару. Вы вдохновитесь видами береговой линии с Башнями огней, небоскрёбами Белого города, фонтанами и каналами.

Рассказы про еду, шопинг и досуг

Как коренной бакинец, а значит гурман, я расскажу о тонкостях выбора местных блюд. Подскажу места с аутентичной азербайджанской кухней. Не останутся без внимания лучшие локации для шопинга. А ещё дам рекомендации по культурной и развлекательной жизни столицы и другим интересующим вас вопросам.

Организационные детали

  • Я хорошо фотографирую, поэтому на прогулке сделаю снимки на свой или ваш телефон. Если снимаю на свой телефон, пришлю вам фотографии в тот же день на почту или в мессенджер.
  • По запросу могу встретить в аэропорту, организовать трансфер до отеля или другой точки. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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