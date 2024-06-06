Приморский бульвар – экскурсии в Баку

Найдено 24 экскурсии в категории «Приморский бульвар» в Баку на русском языке, цены от €18, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по ночному Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2218 за человека
Изысканный микс культур и традиций Баку
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
9077 за всё до 7 чел.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от 90 за всё до 7 чел.
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Экскурсия по всем памятникам Баку за один день
Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 30 чел.
С Баку на «ты»
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7568 за всё до 4 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Весь Баку на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
43 отзыва
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 4 чел.
Раскрыть все краски Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
105 за всё до 2 чел.
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Легендарные парки Баку
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
18 отзывов
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
140 за всё до 2 чел.
Баку старый и новый - архитектура и искусство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от 225 за всё до 6 чел.
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от 150 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Первое знакомство с Баку
Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
23 июня в 08:00
14 июля в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Оценить главные места города и погулять по Аллее почетного захоронения с профессиональным гидом
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с историей и достопримечательностями города и узнать о ежегодной бакинской гонке
Начало: В районе Старого города
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
25 за человека
Баку для транзитных путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Баку для транзитных путешественников
Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
от 142 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев
Начало: От места проживания гостей
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
350 за всё до 2 чел.
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Каждый день с 9.00-19.00
Завтра в 17:00
10 июня в 18:00
от 90$72 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
150 за всё до 4 чел.
Фотосвидание с Баку
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосвидание с Баку
Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 130 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
Комфортно добраться до отеля и познакомиться с городом на прогулке с гидом
Начало: в аэропорту им. Гейдара Алиева
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
от 130 за всё до 10 чел.
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
Увидеть главные локации и окунуться в атмосферу города, где прошлое смешалось с настоящим
Начало: В аэропорту Баку
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
70 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась в Watsapp Эвелина, всё
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    подробно рассказала, как будет проходить экскурсия, откуда меня забрать и обсуждены другие организационные моменты. Я в полном восторге от глубины знаний и подачи информации, гостеприимстве, комфорте, заботе о клиенте. Ответила на все мои вопросы, Баку прекрасный город - я влюбилась в Азербайджан, обязательно вернусь еще и рассказываю друзьям, показываю фото. Благодарю вас за прекрасный сайт, где собраны прекрасные специалисты.

    Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Экскурсия очень содержательная и интересная. Михаил показал нам знаковые места города, рассказывая интригующие истории и легенды. Чувствовалось, что Михаил с
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    любовью относится к своей стране и с удовольствием делает свою работу! В конце экскурсии Михаил подарил нам варенье из шелковицы- приятный комплимент!))) Спасибо за впечатления!

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
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    миксе культур. Было очень увлекательно, время пролетело незаметно. Хотелось сушать Михаила еще и еще. Он показал мне старый город и район вокруг него. Рассказал о современном городе, посоветовал куда пойти по насущным вопросам (покушать, поенять валюту, посмотреть еще интересное). И еще он подарил мне баночку домашнего варенья) К слову сказать, добрешие таможенники выпустили меня с этой баночкой в ручной клади) Максимально рекомендую погулять по Баку с Михаилом.

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
    Это было наше первое посещение Баку и Азербайджана. Впечатления самые позитивные. Такие впечатления, во-многом, результат прекрасной работы Лии Мириевой. Лия
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    - замечательный, очень ответственный и профессиональный гид, кроме того, деликатный и просто приятный в общении человек. Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям!

  • I
    Igor
    30 мая 2024
    Тур по ночному Баку
    Экскурсия была отличная. Очень подробная и интерактивная. Успели проехаться на фуникулере. Сделали множество фотография. Эмин рассказал много интересного про современный Баку.
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Были на экскурсии с Эвелиной 26 мая. Нам все понравилось! Машина комфортабельная, Эвелина очень интересно рассказывала историю Баку по пути
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    и в пешеходных локациях! Отвечала на все наши вопросы, которые возникали в процессе прогулки. Общение было лёгким, интересным, с юмором! Дала много рекомендаций по городским объектам! С удовольствием будем рекомендовать данную экскурсию друзьям и знакомым!!!

  • I
    Irina
    26 мая 2024
    Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
    Поездка была познавательной и включала две остановки для дегустации натурального гранатового сока и вина. Поездка включает в себя множество мест,
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    которые хотелось бы увидеть во время короткого пребывания в Баку. Большая часть тура была пешеходной, и нам, всей семье, он очень понравился, и мы очень рекомендуем этот тур.

  • С
    Сергей
    25 мая 2024
    С Баку на «ты»
    Анар интересный гид и просто замечательный человек! Рассказал про историю Баку, про старую часть города и современную! Очень приятно слушать
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    настолько эрудированного человека с грамотно поставленной речью. Провел по самым интересным и примечательным местам города. Несмотря на то, что мы были уставшими после ночного перелета, экскурсия прошла на одном дыхании, все было великолепно! Анар помог нам с решением некоторых вопросов, уверен, что лучшего гида в Баку не найти!!! 10 из 10! Советую всем гостям Баку!

  • Г
    Геннадий
    23 мая 2024
    Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Организация на высоте. Все четко. Видно, что люди любят свой город. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Приморский бульвар»

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  4. Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
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  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Приморский бульвар" можно забронировать 24 экскурсии от 18 до 350 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 629 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 24 экскурсии на 2024 год по теме «Приморский бульвар», 629 ⭐ отзывов, цены от €18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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