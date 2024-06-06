🚶 Пешая 18% скидка Мини-группа 2 часа 109 отзывов Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 22 € 18 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Изысканный микс культур и традиций Баку Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие Начало: У вашего отеля 90 € 77 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 151 отзыв Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида Начало: Ваш отель в черте города от € 90 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Экскурсия по всем памятникам Баку за один день Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку от € 188 за всё до 30 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3.5 часа 37 отзывов Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью 75 € 68 за всё до 4 чел.

25% скидка Индивидуальная 6 часов 54 отзыва Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города Начало: В районе станции метро «Icherisheher» 240 € 180 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4.5 часа 43 отзыва Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе от € 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 97 отзывов Раскрыть все краски Баку Авто-пешеходная экскурсия по городу Начало: У вашего отеля € 105 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Баку от Б до У Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 3 часа 18 отзывов Легендарные парки Баку Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города Начало: У вашего отеля € 140 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Баку старый и новый - архитектура и искусство Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии от € 225 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря от € 150 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Первое знакомство с Баку Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо... € 350 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь Оценить главные места города и погулять по Аллее почетного захоронения с профессиональным гидом € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе Познакомиться с историей и достопримечательностями города и узнать о ежегодной бакинской гонке Начало: В районе Старого города Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 25 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Баку для транзитных путешественников Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана Начало: В аэропорту от € 142 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 5 отзывов Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев Начало: От места проживания гостей € 350 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку Начало: Ваш отель или арарттаментты Расписание: Каждый день с 9.00-19.00 от 90 $ 72 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3.5 часа Фотосвидание с Баку Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа от € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру Комфортно добраться до отеля и познакомиться с городом на прогулке с гидом Начало: в аэропорту им. Гейдара Алиева от € 130 за всё до 10 чел.