35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории

Алиса
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Алиса – ваш гид
Баку, как любой уважающий себя город, в свете вечерней иллюминации показывает себя с особенной стороны.

Я приглашаю вас на прогулку по центру столицы и миллиону историй! Вы полюбуетесь панорамой, стоя у подножия изящных Пламенных башен, найдёте бакинскую Венецию, погуляете в исторических парках, откроете легенды Девичьей башни и сказки Азербайджана.

А главное — услышите самые яркие истории о городе и его жителях, почувствуете атмосферу и поймёте менталитет нашего народа.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии35 отзывов
4.97
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку

Что вас ожидает

Закат у башен Огня
У подножия Пламенных Башен — современного символа города — вы узнаете, как именно они связаны с историей основания Баку. Поговорим и о связи Фуникулера, Бакинской Венеции и памятника настоящему восточному богатырю, а также о разнице между мечетями суннитов и шиитов. Следом погуляем по Английскому парку, где я расскажу о событиях царского и советского времени, и выйдем на смотровую площадку Нагорного Парка. Любуясь городом с высоты, вы рассмотрите Бакинскую бухту и множество интересных зданий, которые поделятся с вами своими курьёзными и забавными историями.

Знаковые места в центре города
На прогулке вас ждут и исторические, и современные уголки Баку. Дорога мимо двух советских домов приведёт вас к зданию Филармонии начала 20 века и старейшему Губернаторскому садику, где всегда слышна классическая музыка. Проходя вдоль крепостной стены Старого города, вы узнаете, чем он отличается от старых городов Парижа, Рима и Стамбула. Бульвар на набережной удивит поющим фонтаном, а необыкновенная Бакинская Венеция — эклектичностью архитектуры. Вы обязательно увидите Девичью башню и выберете, какая из пяти её легенд вам по душе. А также заглянете в сердце города на площади Фонтанов и пройдёте по Торговой улице.

Такие разные бакинские истории
На протяжении прогулки я поделюсь с вами разнообразными забавными, необычными, курьёзными и романтическими историями и случаями! Вы увидите памятник первой азербайджанской феминистке, узнаете, кто и как изменил вековые традиции целого народа ради любимой жены-иностранки и услышите старинную легенду о любви. В конце экскурсии по вашему желанию я могу отвести вас в отличную традиционную чайхану с домашним вареньем, национальными сладостями и ароматным чаем в армудах. Или в новый элитный район, который прозвали бакинский Манхэттеном благодаря множеству клубов, ресторанов и баров.

Кому подойдёт эта экскурсия

Активным путешественникам, которые не хотят лекций с перечислением дат и событий и разговоров о политике.

Организационные детали

Рекомендую планировать эту экскурсию на первые дни вашей поездки в Баку — мои гости после прогулки получают тонну рекомендаций (секреты общения с местными таксистами, где купить сувениры/подарки отличного качества по самым низким ценам и т.д.) карт, ссылок и советов, как интереснее и ярче провести следующие дни.

Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алиса
Алиса
Я — бакинка Алиса, историк по образованию и гид с лицензией. С 2010 года провожу экскурсии по Баку. Это город контрастов: современный, заряжающий энергией, пахнущий нефтью, но сохранивший старинные улочки с вековыми легендами, традиции воспитания и ритуалы чаепития с беседами обо всем. Я готова делиться моей любовью к городу с каждым, кто проявит интерес и откроет ему свое сердце. Советую записываться на первые дни поездки — после прогулки вы получите тонну ссылок и советов, как интереснее и ярче провести следующие дни. Банус: все мои гости могут в течении следующих дней получить бесплатную консультацию (по телефону или онлайн) и советы насчет дальнейшего путешествия в Баку; за короткое время вы получите максимум полезной информации, но в легкой и доступной форме. Не будет скучных лекций с перечислением дат и событий, нудных повествований и разговоров о политике. Вместе мы зарядимся невероятной энергией Восточной столицы, соберем массу позитивных эмоций и красочных фотографий на память. Увидимся в Баку!
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Экскурсоводом была Алиса - очень приятная, эрудированная, с хорошо поставленной речью. Очень интересный рассказчик. Очень много узнали интересного о Баку. Понравилось. Остались очень довольны!
9 января 2020
Непродолжительная,но полноценная экскурсия,для первого вечера в Баку. Гид профессиональный историк, любит свой город и знает о нем все. Непоставил отлично только из-за непрерывного дождя, хотелоссь в тепло, но это эмоции и усталость.
Спасибо!
8 января 2020
Благодарю за познавательную, глубокую, необычайно интересную экскурсию. Особо хочется отметить умение гида найти контакт с экскурсантом и в соответствии с его потребностями подать материал. Приятное общение, доступность изложения материала. Спасибо.
Сергей
17 ноября 2019
СУПЕР !!! Алиса- профессионал высокого класса, захватывающе и познавательно рассказывает...!!! Знает много исторических фактов, широко эрудированна...! Одним словом ПРОФФИ !!! Оценка: ****, по 5- Ти бальной шкале! Будем рекомендовать её друзьям и знакомым !!!!
4 октября 2019
Вчера была на экскурсии с Алисой, получила огромное удовольствие! Алиса прекрасный рассказчик, слушая ее, как будто переносишься в различные времена и эпохи... у гида, не только, прекрасные знания о истории страны и города, но и интересный подход к изложению. 3,5 часа пролетели, как одно мгновение! За это время я узнала больше, чем за предыдущие 3 визита в Баку. Кроме того, Алиса, очень приятный и эрудированный человек. Она дала много советов и показала много из того, что не найдёшь в путеводителях. Алиса, большое спасибо! До следующих встреч!
30 сентября 2019
Нашей компании очень понравилась экскурсия с Алисой. Алиса очень знающий и любящий свою работу гид, обладающий бесподобной энергетикой. Алиса рассказала нам много интересных историй связанных с древней и современной историей Баку, Благодаря Алисе город открыл нам своё сердце и я думаю нам захочется вернуться сюда ещё не раз. Так же хочу поблагодарить Алису за полезные советы о том где, куда и как посмотреть/посетить/поесть в Баку.
26 сентября 2019
Алиса великолепна, наше вечернее свидание с Баку было незабываемым. Масса интересной информации, у Алисы есть ответ на любой вопрос, она просто кладезь знаний. А самое главное , что нас впечатлило - это огромная и завораживающая любовь к своему городу, которая передаётся гостям с первой минуты. Алиса очень внимательная, детям было интересно тоже, а держать внимание детей очень очень сложно.
Алиса дала нам много советов: куда сходить, что ещё посмотреть , что попробовать, конечно же мы воспользовались ими , и наш короткий отпуск стал ещё лучше. Спасибо огромное. Всем советую начать визит в Баку с этой экскурсии, будете очень и очень довольны.
15 сентября 2019
Замечательный экскурсовод. Всё обстоятельно рассказала. Очень много интересной информации.
20 августа 2019
Алиса большая умничка ! Огромнейшее спасибо за экскурсию! Просто супер! Очень интересно, и с юмором! Время пролетело незаметно.
7 августа 2019
Посетили экскурсию «Вечернее свидание с Баку». Нам всем очень понравилось. Алиса замечательно рассказывает, сразу видно что любит и знает свой город. Всем рекомендую.
Ещё 25 отзывов

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