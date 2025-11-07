35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Вечернее свидание с Баку

Прогулка по вечернему Баку откроет вам исторические и современные уголки города, полные легенд и интересных историй
Баку в вечернем свете иллюминации раскрывает свою особенную сторону.

Прогулка по центру столицы познакомит вас с панорамой у подножия Пламенных башен, бакинской Венецией, историческими парками и легендами Девичьей башни.

Вы услышите яркие
читать дальшеуменьшить

истории о городе и его жителях, почувствуете атмосферу и поймёте менталитет местного народа.

На протяжении экскурсии вас ждут забавные, необычные и романтические истории, а также возможность посетить традиционную чайхану или новый элитный район, известный как бакинский Манхэттен.

Эта экскурсия идеально подойдёт активным путешественникам, которые не хотят лекций и разговоров о политике

5
99 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Вечерний Баку в свете иллюминации
  • 🏰 Легенды Девичьей башни
  • 🌿 Прогулка по историческим паркам
  • 🏙️ Современные и исторические уголки города
  • 💬 Яркие истории о городе и его жителях
  • 🍵 Возможность посетить традиционную чайхану
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку

Что можно увидеть

  • Пламенные башни
  • Бакинская Венеция
  • Девичья башня
  • Английский парк
  • Губернаторский садик
  • Бакинская бухта
  • Старый город
  • Площадь Фонтанов
  • Торговая улица

Описание экскурсии

Закат у башен Огня

У подножия Пламенных Башен — современного символа города — вы узнаете, как именно они связаны с историей основания Баку. Поговорим и о связи Фуникулера, Бакинской Венеции и памятника настоящему восточному богатырю, а также о разнице между мечетями суннитов и шиитов. Следом погуляем по Английскому парку, где я расскажу о событиях царского и советского времени, и выйдем на смотровую площадку Нагорного Парка. Любуясь городом с высоты, вы рассмотрите Бакинскую бухту и множество интересных зданий, которые поделятся с вами своими курьёзными и забавными историями.

Знаковые места в центре города

На прогулке вас ждут и исторические, и современные уголки Баку. Дорога мимо двух советских домов приведёт вас к зданию Филармонии начала 20 века и старейшему Губернаторскому садику, где всегда слышна классическая музыка. Проходя вдоль крепостной стены Старого города, вы узнаете, чем он отличается от старых городов Парижа, Рима и Стамбула. Бульвар на набережной удивит поющим фонтаном, а необыкновенная Бакинская Венеция — эклектичностью архитектуры. Вы обязательно увидите Девичью башню и выберете, какая из пяти её легенд вам по душе. А также заглянете в сердце города на площади Фонтанов и пройдёте по Торговой улице.

Такие разные бакинские истории

На протяжении прогулки я поделюсь с вами разнообразными забавными, необычными, курьёзными и романтическими историями и случаями! Вы увидите памятник первой азербайджанской феминистке, узнаете, кто и как изменил вековые традиции целого народа ради любимой жены-иностранки и услышите старинную легенду о любви. В конце экскурсии по вашему желанию я могу отвести вас в отличную традиционную чайхану с домашним вареньем, национальными сладостями и ароматным чаем в армудах. Или в новый элитный район, который прозвали бакинский Манхэттеном благодаря множеству клубов, ресторанов и баров.

Кому подойдёт эта экскурсия

Активным путешественникам, которые не хотят лекций с перечислением дат и событий и разговоров о политике.

Организационные детали

  • Трансфер до места начала экскурсии не предусмотрен. После внесения предоплаты на сайте, я оправлю вам на WhatsApp фото, видео и геолокацию места встречи
  • На экскурсию допускаются дети 12+ лет
  • Рекомендую планировать эту экскурсию на первые дни вашей поездки в Баку — мои гости после прогулки получают путеводитель по столице с подборкой ресторанов, мест с сувенирами/подарками отличного качества по самым низким ценам, маршрутами для самостоятельных прогулок и советами, как интереснее и ярче провести следующие дни

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На фиксированной точке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3189 туристов
Я — историк по образованию и гид с лицензией. С 2010 года провожу экскурсии по Баку. Это город контрастов: современный, заряжающий энергией, пахнущий нефтью, но сохранивший старинные улочки с вековыми
читать дальшеуменьшить

легендами, традиции воспитания и ритуалы чаепития с беседами обо всём. Не будет скучных лекций с перечислением дат и событий, нудных повествований и разговоров о политике. Вместе мы зарядимся невероятной энергией Восточной столицы, соберём массу позитивных эмоций и красочных фотографий на память. Увидимся в Баку! Советую записываться на первые дни поездки — после прогулки вы получите тонну ссылок и советов, как интереснее и ярче провести следующие дни. Всем моим гостям в течение следующих дней после встречи доступна бесплатная консультация по телефону или онлайн и советы насчет дальнейшего путешествия в Баку. За короткое время вы получите максимум полезной информации в лёгкой и доступной форме.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 99 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
1
3
2
1
А
С гидом очень повезло. 4 дня прошли в экскурсиях (кажется, это лучший показатель, как оценка).
С гидом очень повезло. 4 дня прошли в экскурсиях (кажется, это лучший показатель, как оценка).
С гидом очень повезло. 4 дня прошли в экскурсиях (кажется, это лучший показатель, как оценка).
С гидом очень повезло. 4 дня прошли в экскурсиях (кажется, это лучший показатель, как оценка).
С гидом очень повезло. 4 дня прошли в экскурсиях (кажется, это лучший показатель, как оценка).
С гидом очень повезло. 4 дня прошли в экскурсиях (кажется, это лучший показатель, как оценка).
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Огромное спасибо Алисе за бесподобную экскурсию по вечернему Баку. Перед экскурсией мы уже были ознакомлены со Старым городом, некоторыми фактами истории как Баку, так и Азербайджана, побывали в Габале, Гейчае,
читать дальшеуменьшить

Лагиче и на Бешбармаге. Поэтому, рассказ Алисы явился финальным аккордом первого знакомства с этой замечательной страной. Основные исторические факты вкупе со старинными фотографиями Баку, воодушевленный рассказ об известных личностях, прогулка по освещенным улочкам … 4 часа пролетели незаметно, и этого, несомненно, было мало. Рекомендуем Алису: эрудита и великолепного рассказчика!!!

Огромное спасибо Алисе за бесподобную экскурсию по вечернему Баку. Перед экскурсией мы уже были ознакомлены со
Огромное спасибо Алисе за бесподобную экскурсию по вечернему Баку. Перед экскурсией мы уже были ознакомлены со
Огромное спасибо Алисе за бесподобную экскурсию по вечернему Баку. Перед экскурсией мы уже были ознакомлены со
Огромное спасибо Алисе за бесподобную экскурсию по вечернему Баку. Перед экскурсией мы уже были ознакомлены со
Огромное спасибо Алисе за бесподобную экскурсию по вечернему Баку. Перед экскурсией мы уже были ознакомлены со
Огромное спасибо Алисе за бесподобную экскурсию по вечернему Баку. Перед экскурсией мы уже были ознакомлены со
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Алиса отличный профессиональный гид и открытый, добрейший человек с отличным чувством юмора.
с ней вы узнаете настоящую историю города и страны, а не выдуманную для туристов.
Если вы хотите увидеть всё и
читать дальшеуменьшить

сразу по-быстрому: это не к Алисе.
Экскурсия с ней нетороплива, структурирована, дополнена картинками и фотографиями на планшете для большего понимания того, о чем идет рассказ. Алиса ответила на все наши вопросы, которые возникали во время экскурсии. Что характеризует ее как человека глубоко погруженного в историю города и страны.
Мы были на прогулке по вечернему Баку и единственным моментом на наш взгляд, который стоило бы изменить: оказаться на смотровой площадке чуть позднее, когда город зажжет огни, что бы увидеть тот самый ночной Баку.
Однозначно рекомендую Алису тем, кто любит живую историю, а не байки для туристов!

Алиса отличный профессиональный гид и открытый, добрейший человек с отличным чувством юмора.
Алиса отличный профессиональный гид и открытый, добрейший человек с отличным чувством юмора.
Алиса отличный профессиональный гид и открытый, добрейший человек с отличным чувством юмора.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Интересная и познавательная экскурсия. Маршрут очень хорошо продуман, рассказ структурирован и подан в форме, понятной даже детям (им очень понравилось! Попросили повторить на следующий день))
Для первого знакомства с Баку - идеально. В качестве бонуса - несколько страниц полезных лайфхаков и адресов хороших и очень хороших ресторанов. В некоторых побывали не по одному разу)) спасибо большое, Алиса!!!
Интересная и познавательная экскурсия. Маршрут очень хорошо продуман, рассказ структурирован и подан в форме, понятной даже
Интересная и познавательная экскурсия. Маршрут очень хорошо продуман, рассказ структурирован и подан в форме, понятной даже
Интересная и познавательная экскурсия. Маршрут очень хорошо продуман, рассказ структурирован и подан в форме, понятной даже
Интересная и познавательная экскурсия. Маршрут очень хорошо продуман, рассказ структурирован и подан в форме, понятной даже
Интересная и познавательная экскурсия. Маршрут очень хорошо продуман, рассказ структурирован и подан в форме, понятной даже
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Большая благодарность Алисе за волшебный вечер по Баку! Классная атмосфера, прекрасные виды и интересные исторические рассказы сделали этот вечер незабываемым. Алиса это потрясающий гид! Она настолько весёлый, интересный и с большим чувством юмором человек. Одним словом - зажигалка! Наша экскурсия прошла очень увлекательно. Ещё раз спасибо за такое прекрасное свидание с городом!
Большая благодарность Алисе за волшебный вечер по Баку! Классная атмосфера, прекрасные виды и интересные исторические рассказы
Большая благодарность Алисе за волшебный вечер по Баку! Классная атмосфера, прекрасные виды и интересные исторические рассказы
Большая благодарность Алисе за волшебный вечер по Баку! Классная атмосфера, прекрасные виды и интересные исторические рассказы
Большая благодарность Алисе за волшебный вечер по Баку! Классная атмосфера, прекрасные виды и интересные исторические рассказы
Вам был полезен этот отзыв?
E
Я «тёртый калач» в путешествиях и точно знаю одно - мнение о городе или стране сильно зависит от гида! Так вот, если вы желаете влюбиться в Баку с первого раза,
читать дальшеуменьшить

рекомендую сделать это совместно с Алисой! Причём в первый же день своего пребывания! Очень приятный и легкий человек, любит свою республику, знает историю, ненавязчиво преподносит информацию, показывает не туристические точки и маршруты, а ещё даёт массу необходимой и полезной информации для туриста (где лучше поменять валюту, вкусно поесть, приобрести подарки, сувениры и так далее)! Спасибо за шикарно проведённый день! За столько информации! За знакомство!

Я «тёртый калач» в путешествиях и точно знаю одно - мнение о городе или стране сильно
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии на «Вечернее свидание с Баку»

Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Пешая
2 часа
-
48%
308 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€15€29 за человека
Небанально по Баку в вечерних огнях
На машине
3 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Небанально по Баку в вечерних огнях
Лампа Алладина, летающие ковры и советские фильмы - всё это в Баку! Узнайте больше о городе через интерактив и юмор
Начало: Гостиница
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €55 за всё до 4 чел.
Вечерний Баку и огненный Янардаг
На машине
3.5 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Вечерний Баку и огненный Янардаг
Очароваться городом и стать свидетелями уникального явления
Начало: От отеля проживания туристов
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €160 за всё до 2 чел.
Старый и Новый Баку в вечерних огнях
На машине
2.5 часа
-
62%
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый и Новый Баку в вечерних огнях
Начало: Ваш отель
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$45$120 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку
от €88 за экскурсию