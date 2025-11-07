35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Баку в вечернем свете иллюминации раскрывает свою особенную сторону.Прогулка по центру столицы познакомит вас с панорамой у подножия Пламенных башен, бакинской Венецией, историческими парками и легендами Девичьей башни.Вы услышите яркие

истории о городе и его жителях, почувствуете атмосферу и поймёте менталитет местного народа. На протяжении экскурсии вас ждут забавные, необычные и романтические истории, а также возможность посетить традиционную чайхану или новый элитный район, известный как бакинский Манхэттен. Эта экскурсия идеально подойдёт активным путешественникам, которые не хотят лекций и разговоров о политике

Описание экскурсии

Закат у башен Огня

У подножия Пламенных Башен — современного символа города — вы узнаете, как именно они связаны с историей основания Баку. Поговорим и о связи Фуникулера, Бакинской Венеции и памятника настоящему восточному богатырю, а также о разнице между мечетями суннитов и шиитов. Следом погуляем по Английскому парку, где я расскажу о событиях царского и советского времени, и выйдем на смотровую площадку Нагорного Парка. Любуясь городом с высоты, вы рассмотрите Бакинскую бухту и множество интересных зданий, которые поделятся с вами своими курьёзными и забавными историями.

Знаковые места в центре города

На прогулке вас ждут и исторические, и современные уголки Баку. Дорога мимо двух советских домов приведёт вас к зданию Филармонии начала 20 века и старейшему Губернаторскому садику, где всегда слышна классическая музыка. Проходя вдоль крепостной стены Старого города, вы узнаете, чем он отличается от старых городов Парижа, Рима и Стамбула. Бульвар на набережной удивит поющим фонтаном, а необыкновенная Бакинская Венеция — эклектичностью архитектуры. Вы обязательно увидите Девичью башню и выберете, какая из пяти её легенд вам по душе. А также заглянете в сердце города на площади Фонтанов и пройдёте по Торговой улице.

Такие разные бакинские истории

На протяжении прогулки я поделюсь с вами разнообразными забавными, необычными, курьёзными и романтическими историями и случаями! Вы увидите памятник первой азербайджанской феминистке, узнаете, кто и как изменил вековые традиции целого народа ради любимой жены-иностранки и услышите старинную легенду о любви. В конце экскурсии по вашему желанию я могу отвести вас в отличную традиционную чайхану с домашним вареньем, национальными сладостями и ароматным чаем в армудах. Или в новый элитный район, который прозвали бакинский Манхэттеном благодаря множеству клубов, ресторанов и баров.

Кому подойдёт эта экскурсия

Активным путешественникам, которые не хотят лекций с перечислением дат и событий и разговоров о политике.

Организационные детали