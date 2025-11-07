35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У подножия Пламенных Башен — современного символа города — вы узнаете, как именно они связаны с историей основания Баку. Поговорим и о связи Фуникулера, Бакинской Венеции и памятника настоящему восточному богатырю, а также о разнице между мечетями суннитов и шиитов. Следом погуляем по Английскому парку, где я расскажу о событиях царского и советского времени, и выйдем на смотровую площадку Нагорного Парка. Любуясь городом с высоты, вы рассмотрите Бакинскую бухту и множество интересных зданий, которые поделятся с вами своими курьёзными и забавными историями.
Знаковые места в центре города
На прогулке вас ждут и исторические, и современные уголки Баку. Дорога мимо двух советских домов приведёт вас к зданию Филармонии начала 20 века и старейшему Губернаторскому садику, где всегда слышна классическая музыка. Проходя вдоль крепостной стены Старого города, вы узнаете, чем он отличается от старых городов Парижа, Рима и Стамбула. Бульвар на набережной удивит поющим фонтаном, а необыкновенная Бакинская Венеция — эклектичностью архитектуры. Вы обязательно увидите Девичью башню и выберете, какая из пяти её легенд вам по душе. А также заглянете в сердце города на площади Фонтанов и пройдёте по Торговой улице.
Такие разные бакинские истории
На протяжении прогулки я поделюсь с вами разнообразными забавными, необычными, курьёзными и романтическими историями и случаями! Вы увидите памятник первой азербайджанской феминистке, узнаете, кто и как изменил вековые традиции целого народа ради любимой жены-иностранки и услышите старинную легенду о любви. В конце экскурсии по вашему желанию я могу отвести вас в отличную традиционную чайхану с домашним вареньем, национальными сладостями и ароматным чаем в армудах. Или в новый элитный район, который прозвали бакинский Манхэттеном благодаря множеству клубов, ресторанов и баров.
Кому подойдёт эта экскурсия
Активным путешественникам, которые не хотят лекций с перечислением дат и событий и разговоров о политике.
Организационные детали
Трансфер до места начала экскурсии не предусмотрен. После внесения предоплаты на сайте, я оправлю вам на WhatsApp фото, видео и геолокацию места встречи
На экскурсию допускаются дети 12+ лет
Рекомендую планировать эту экскурсию на первые дни вашей поездки в Баку — мои гости после прогулки получают путеводитель по столице с подборкой ресторанов, мест с сувенирами/подарками отличного качества по самым низким ценам, маршрутами для самостоятельных прогулок и советами, как интереснее и ярче провести следующие дни
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На фиксированной точке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3189 туристов
Я — историк по образованию и гид с лицензией. С 2010 года провожу экскурсии по Баку. Это город контрастов: современный, заряжающий энергией, пахнущий нефтью, но сохранивший старинные улочки с вековыми читать дальшеуменьшить
легендами, традиции воспитания и ритуалы чаепития с беседами обо всём.
Не будет скучных лекций с перечислением дат и событий, нудных повествований и разговоров о политике. Вместе мы зарядимся невероятной энергией Восточной столицы, соберём массу позитивных эмоций и красочных фотографий на память. Увидимся в Баку!
Советую записываться на первые дни поездки — после прогулки вы получите тонну ссылок и советов, как интереснее и ярче провести следующие дни. Всем моим гостям в течение следующих дней после встречи доступна бесплатная консультация по телефону или онлайн и советы насчет дальнейшего путешествия в Баку. За короткое время вы получите максимум полезной информации в лёгкой и доступной форме.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 99 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алексей
С гидом очень повезло. 4 дня прошли в экскурсиях (кажется, это лучший показатель, как оценка).
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Д
Дарюс
Огромное спасибо Алисе за бесподобную экскурсию по вечернему Баку. Перед экскурсией мы уже были ознакомлены со Старым городом, некоторыми фактами истории как Баку, так и Азербайджана, побывали в Габале, Гейчае, читать дальшеуменьшить
Лагиче и на Бешбармаге. Поэтому, рассказ Алисы явился финальным аккордом первого знакомства с этой замечательной страной. Основные исторические факты вкупе со старинными фотографиями Баку, воодушевленный рассказ об известных личностях, прогулка по освещенным улочкам … 4 часа пролетели незаметно, и этого, несомненно, было мало. Рекомендуем Алису: эрудита и великолепного рассказчика!!!
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Т
Татьяна
Алиса отличный профессиональный гид и открытый, добрейший человек с отличным чувством юмора. с ней вы узнаете настоящую историю города и страны, а не выдуманную для туристов. Если вы хотите увидеть всё и читать дальшеуменьшить
сразу по-быстрому: это не к Алисе. Экскурсия с ней нетороплива, структурирована, дополнена картинками и фотографиями на планшете для большего понимания того, о чем идет рассказ. Алиса ответила на все наши вопросы, которые возникали во время экскурсии. Что характеризует ее как человека глубоко погруженного в историю города и страны. Мы были на прогулке по вечернему Баку и единственным моментом на наш взгляд, который стоило бы изменить: оказаться на смотровой площадке чуть позднее, когда город зажжет огни, что бы увидеть тот самый ночной Баку. Однозначно рекомендую Алису тем, кто любит живую историю, а не байки для туристов!
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Ирина
Интересная и познавательная экскурсия. Маршрут очень хорошо продуман, рассказ структурирован и подан в форме, понятной даже детям (им очень понравилось! Попросили повторить на следующий день)) Для первого знакомства с Баку - идеально. В качестве бонуса - несколько страниц полезных лайфхаков и адресов хороших и очень хороших ресторанов. В некоторых побывали не по одному разу)) спасибо большое, Алиса!!!
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Сергей
Большая благодарность Алисе за волшебный вечер по Баку! Классная атмосфера, прекрасные виды и интересные исторические рассказы сделали этот вечер незабываемым. Алиса это потрясающий гид! Она настолько весёлый, интересный и с большим чувством юмором человек. Одним словом - зажигалка! Наша экскурсия прошла очень увлекательно. Ещё раз спасибо за такое прекрасное свидание с городом!
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E
Elena
Я «тёртый калач» в путешествиях и точно знаю одно - мнение о городе или стране сильно зависит от гида! Так вот, если вы желаете влюбиться в Баку с первого раза, читать дальшеуменьшить
рекомендую сделать это совместно с Алисой! Причём в первый же день своего пребывания! Очень приятный и легкий человек, любит свою республику, знает историю, ненавязчиво преподносит информацию, показывает не туристические точки и маршруты, а ещё даёт массу необходимой и полезной информации для туриста (где лучше поменять валюту, вкусно поесть, приобрести подарки, сувениры и так далее)! Спасибо за шикарно проведённый день! За столько информации! За знакомство!