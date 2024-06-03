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🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва Вечернее свидание с Баку Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории € 84 за всё до 6 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 53 отзыва Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку: история и архитектура Приглашаем на уникальное путешествие по Баку, где история и современность переплетаются в одном туре € 136 за всё до 4 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев Начало: Ваш отель от € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 15 отзывов Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе Начало: В райне метро Ичери Шехер € 75 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 60% скидка Мини-группа 2.5 часа 60 отзывов Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни Начало: В парке Сабира Расписание: ежедневно в 16:00 65 € 26 за человека

🚶 Пешая 🛶 На гондоле Фотопрогулка 1 час 8 отзывов Фотопрогулка по Малой Венеции Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память Начало: В Малой Венеции € 170 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов С ветерком по Баку и вокруг Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий от € 250 за всё до 60 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Шашлык-машлык-тур Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку от € 250 за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Баку от Б до У Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 3 часа 18 отзывов Легендарные парки Баку Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города Начало: У вашего отеля € 140 за всё до 2 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Первое знакомство с Баку Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо... € 350 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва Земля и небо Баку Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни Начало: Напротив Кукольного Театра от € 223 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь Оценить главные места города и погулять по Аллее почетного захоронения с профессиональным гидом € 140 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Баку для транзитных путешественников Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана Начало: В аэропорту от € 142 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 81 отзыв Легенды Баку: уникальная фотопрогулка с экскурсией и профессиональными фото Откройте для себя красоту Баку через объектив камеры: от Старого города до Пламенных башен. Индивидуальная прогулка с профессиональным фотографом Начало: в Старом Городе от € 119 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 25 отзывов Калейдоскоп вечернего Баку Насыщенная групповая прогулка от древности до современности Начало: Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город) Расписание: ежедневно в 20:00 € 30 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 5 отзывов Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев Начало: От места проживания гостей € 350 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места Начало: В любом удобном месте в черте города € 140 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа Фотопрогулка по вечернему Баку Профессиональная фотосессия на фоне таинственного ночного города Начало: У колеса обозрения € 170 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3.5 часа Фотосвидание с Баку Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа от € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру Комфортно добраться до отеля и познакомиться с городом на прогулке с гидом Начало: в аэропорту им. Гейдара Алиева от € 130 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия Увидеть главные локации и окунуться в атмосферу города, где прошлое смешалось с настоящим Начало: В аэропорту Баку € 70 за всё до 3 чел.