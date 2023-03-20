во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Я встречу вас в музее, и мы отправимся в приятное путешествие по неоновой вселенной. Вы рассмотрите различные скульптуры, инсталляции, графические работы, белые холсты, которые проявляют свои узоры под ультрафиолетом. Я расскажу о своих произведениях и их концепции, но главное — это ваши ощущения. Мир, светящийся синим цветом, меняет людей. Попробуйте ощутить это волшебство и вы. «Тот, кто не верит в чудо, никогда его не найдёт» — слоган музея. Знакомство с неоновым искусством помогает поверить.
В музее также можно пройти интересные мастер-классы, на которых вы создадите своё неоновое произведение на бумаге, керамике, дереве, холсте или чехле для телефона.
🐾 На территории музея живут собака и кошка. Если у вас или вашего ребёнка аллергия на животных, то стоит воздержаться от посещения.