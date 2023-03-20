во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Музей Farhouse и магия неонового искусства

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В 20 км от Баку, в селе Новханы, в своём собственном доме на берегу моря я открыл первый и единственный музей неонового искусства в Азербайджане. Все стены, потолок и полы здесь расписаны неоновой краской и создают эффект 3D.

Как художник и человек, давно занимающийся духовными практиками, я создал пространство, в котором каждый может насладиться миром, что сияет цветом Аджны, и познакомиться с особым видом современного искусства.
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Арт-терапия и эстетическое удовольствие

Я встречу вас в музее, и мы отправимся в приятное путешествие по неоновой вселенной. Вы рассмотрите различные скульптуры, инсталляции, графические работы, белые холсты, которые проявляют свои узоры под ультрафиолетом. Я расскажу о своих произведениях и их концепции, но главное — это ваши ощущения. Мир, светящийся синим цветом, меняет людей. Попробуйте ощутить это волшебство и вы. «Тот, кто не верит в чудо, никогда его не найдёт» — слоган музея. Знакомство с неоновым искусством помогает поверить.

В музее также можно пройти интересные мастер-классы, на которых вы создадите своё неоновое произведение на бумаге, керамике, дереве, холсте или чехле для телефона.

Организационные детали

Особенности работы музея и проведения экскурсий

  • Музей открыт для посетителей со вторника по воскресенье, в будние дни с 13:00 до 18:00, в выходные — с 11:00 до 19:00
  • Часы, открытые для бронирования, условные: напишите мне, если хотите начать в другое время (в рамках расписания работы музея)
  • Продолжительность экскурсии зависит от количества человек в группе: в среднем, от 40 минут до полутора часов

Дополнительные расходы

  • Билет в музей — 8 АЗН/взрослого, 6 АЗН/ребёнка, дети младше 5 лет идут бесплатно
  • Мастер-классы: на бумаге А4 неоновыми карандашами и фломастерами — 5 АЗН; неоновая аэрография на керамике/дереве — 7 АЗН, на холсте — 10 АЗН, на чехле мобильного телефона — 3 АЗН

🐾 На территории музея живут собака и кошка. Если у вас или вашего ребёнка аллергия на животных, то стоит воздержаться от посещения.

во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Новханы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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