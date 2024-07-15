10 часов
Индивидуальная
Из Баку - в таинственную деревню Хыналыг
Пройти по следам огнепоклонников, отыскать волшебный камень и погулять по альпийским лугам
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€80 за человека
скидка
30%
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
220€154 за всё до 7 чел.
скидка
25%
3 часа
Индивидуальная
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от 120€90 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€170 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина15 июля 2024Экскурсовод очень понравился! Все прошло весело и интересно) Обязательно буду советовать друзьям!
- ООлег30 июня 2024Замечательная экскурсия! Самир человек, который любит и знает свой город. Он готов поделится с вами своими знаниями, историей города и его
- ННаталья15 июня 2024Рекомендую экскурсию на скутерах. Самир - бакинец не в первом поколении и особенно интересно посмотреть Баку глазами местного жителя. Скутер
- ГГалина4 июня 2024Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Нескучные экскурсии»
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