Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Баку на русском языке, цены от €80, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Баку - в таинственную деревню Хыналыг
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
Из Баку - в таинственную деревню Хыналыг
Пройти по следам огнепоклонников, отыскать волшебный камень и погулять по альпийским лугам
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
80 за человека
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
На машине
скидка
30%
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
220154 за всё до 7 чел.
Бакинские каникулы
На мотоцикле
скидка
25%
84 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от 12090 за человека
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
170 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    15 июля 2024
    Из Баку - в таинственную деревню Хыналыг
    Экскурсовод очень понравился! Все прошло весело и интересно) Обязательно буду советовать друзьям!
  • О
    Олег
    30 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Замечательная экскурсия! Самир человек, который любит и знает свой город. Он готов поделится с вами своими знаниями, историей города и его
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    жителей. Самир увеличен своим городом. Его рассказ эмоциональный и яркий. Отдельно стоит отметить формат экскурсии. На мопеде. Не стоишь в пробках, не устаешь, успеваешь объехать много мест. На мопеде мы побывали в локациях, куда на машине не проедешь, а пешком не пойдешь из-за удаления от основных туристических маршрутов. Но это места стоит посетить. Они оказались очень колоритными и запоминающимися. Да и сама езда по городу на двух колесах - это отдельное развлечение:) А, организованный Самиром обед, выше всякой похвалы! Я очень доволен экскурсией и подаренным мне настроением!

  • Н
    Наталья
    15 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Рекомендую экскурсию на скутерах. Самир - бакинец не в первом поколении и особенно интересно посмотреть Баку глазами местного жителя. Скутер
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    в Баку очень удобно - не приходится стоять в пробках, можно много локаций посмотреть, плюс прокатиться с ветерком во время жары особенно классно. Было интересно, что Самир возил не по классическим достопримечательностям, а именно по неизбитым местам, где есть возможность пообщаться с местными и узнать настоящий город.

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
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    на скутере. Я несколько опасалась, видя пару дней городской траффик. Но, мои опасения были напрасными. Самир прекрасно, безопастно и аккуратно, словно дорогущую китайскую вазу 15 века, катал меня полдня по горроду. Мне было интересно посмотреть нетуристические места, там, где живут местные, где есть история не для туристов. И Самир мне это все показал! Честно скажу, что туда я бы никогда не сунулась одна, хотя я опытный путешественник. Взять хотя бы мастерские по ремонту самоваров - это же уму непостижимо, что эти мастерские до сих пор существуют и мастерство передают в семье от поколения к поколению. Про районы-трущобы я не буду спойлерить - это надо видеть, надо прочувствовать. Ну при условии, что Вам это интересно и это Вас трогает до глубины души. Это была моя самая крутейшая прогулка по Баку. Знаете, есть клубнику прям из пакетика, в лавке зеленщика в трущобах, которую этот зеленщик нам взвесил и помыл - это дорогого стоит. Не важно и вальяжно в ресторане, а запросто, как с другом детства, которого не видела много лет. И был еще один момент, который показал насколько Самир открытий, душевный человек, который максимально открыт и доверят тому, кого он видит первый раз в жизни. Для меня это было из разряда "не может быть, в современном мире не бывает таких людей". Поверьте, решив выбрать прогулку с Самиром Вы не только получите максимальные впечатления, которые будете помнить еще долго, но и захотите вернуться в Баку еще и еще. Вообщем, мои эмоции зашкалили) Максимально рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Баку - в таинственную деревню Хыналыг
  2. Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
  3. Бакинские каникулы
  4. Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Нагорный парк
  5. Дворец Ширваншахов
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 170 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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